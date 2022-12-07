На Транссибірській магістралі в РФ невідомі спалили щитки, - Стратком ЗСУ. ФОТО
Щитки спалили на Транссибірській магістралі поблизу Красноярська.
Про це повідомляє Центр Стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, поблизу Красноярська на Транссибірській магістралі невідомі спалили декілька розподільчих щитків сигнальної та блокуючої систем автоматики", - йдеться у повідомленні.
Транссибірська магістраль - це головна та найважливіша залізнична артерія РФ. Вона сполучає європейську частину Росії з Сибіром і Далеким Сходом.
Топ коментарі
+29 Старый зольдат
показати весь коментар07.12.2022 16:16
+16 Вася Шевченко #371210
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+14 Саша Пончик
показати весь коментар07.12.2022 16:17
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моя позиція - треба наголошувати що то не ми! навіть якщо операція була неймовірна - не ми і все!
але ж винних все одно призначать... якогось бідолагу або з українським призвищем, або ще з чимось... начеб-то українським
Вы из ЗЕдебилов оказываеться!
А я то думал, что вы человек и гражданин. А оно вон оно что оказывается.
Ну, прощай, недоразвитый от рождения и умственно отставший в своём развитии от сверстников. Онанируй тут на свою обиду за найвЯличайшего Янелоха Боневтиковича.
Да и какой ты правильный, если тут за ЗЕлёное дерьмо топишь? Ты, чепушило которое только что сказало что не принимает участие в политической жизни и тут же обфоршматился топя за ЗЕлень, или ты просто петушара?
Відповів: "Я то вибачу, ми не зможемо вибачити і напевно, вже ніколи". А далі трохи розписав усі їхні кроки до "асвабаждения" нас. Про розбомблені міста, будинки. Закатованих українців, за інвалідність дітей, за тисячі смертей, за братські могили. За бажання їх знищити нас, усіх до одного, разом з містами. Багато розказав.
А сожгли распредщиты в распредшкафах
Ви гатови, сроссіянє?
Транссиб длинньій однако и таких щитков на каждом разьезде до.фуя. Надо их уничтожать системно, ежедневно. Да хранит их господь