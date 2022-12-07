На Транссибірській магістралі в РФ невідомі спалили щитки, - Стратком ЗСУ. ФОТО

Щитки спалили на Транссибірській магістралі поблизу Красноярська.

Про це повідомляє Центр Стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, поблизу Красноярська на Транссибірській магістралі невідомі спалили декілька розподільчих щитків сигнальної та блокуючої систем автоматики", - йдеться у повідомленні.

Транссибірська магістраль - це головна та найважливіша залізнична артерія РФ. Вона сполучає європейську частину Росії з Сибіром і Далеким Сходом.

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