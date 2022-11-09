Російський суд виніс перший вирок за підпал військкомату
Колишнього сільського вчителя Фарбера посадили в РФ на 3 роки за кинутий у військкомат "коктейль Молотова"
Про це повідомили в пресслужбі судів Удмуртії, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік повністю визнав свою провину, заявивши, що "хотів перевірити себе, чи зможе кинути пляшку у військкомат і призовний пункт, побачивши вогонь, зрозумів, що накоїв, шкодує, що зробив". Він також відмовився від надання свідчень у справі.
Суд, враховуючи обставини, що пом'якшують покарання Фарбера (у тому числі стан його здоров'я, наявність малолітніх дітей), визнав його винним у вчиненні двох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 167 КК РФ (умисне знищення та пошкодження чужого майна із заподіянням значної шкоди, вчинене шляхом підпалу з хуліганських спонукань).
Наприкінці травня цього року суд в Удмуртії на два місяці заарештував Іллю Фарбера у справі про підпал військкомату та призовного пункту.
Вночі 21 травня невідомий кинув "коктейль Молотова" до будівлі військкомату селища Ігра, внаслідок чого згоріла одна з кімнат. Пожежу вдалося загасити. Через два дні підпалили інший військкомат, пожежа сталася у приміщенні, де зберігалася службова документація та картотека ветеранів.
ФСБ затримала Іллю Фарбера за підозрою у підпалі будівель, виявивши у нього дві каністри з бензином, дріт, марганцівку та смартфони. Пізніше затриманий зізнався у підпалі.
Ілля Фарбер – московський художник та колишній директор будинку культури у Тверській області. 2013-го він був засуджений за зловживання посадовими повноваженнями та отримання хабаря. Спочатку Фарбера засудили до восьми років колонії та штрафу в три мільйони рублів, потім покарання було знижено на рік. Після того, як президент Володимир Путін назвав вирок Фарберу "кричучим", суд пом'якшив покарання до трьох років. У 2014 році його було умовно-достроково звільнено.
З початку війни в Україні в Росії здійснено спроби підпалів понад 50 військкоматів, у тому числі в Рязанській, Воронезькій, Омській, Ростовській, Московській, Іванівській областях та Мордовії.
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Специально дали так мало, намекая, что поджигайте еще, выражайте негатив и энергию в такую никчемную форму как поджоги бетонных зданий. А ведь тот же коктейль мог полететь в трансформаторную станцию (масло и изоляция там есть чему гореть) или в станок какой-то на военном заводе, нанеся значительно больший ущерб.