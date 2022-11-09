УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11477 відвідувачів онлайн
Новини
3 364 7

Російський суд виніс перший вирок за підпал військкомату

ілля,фарбер

Колишнього сільського вчителя Фарбера посадили в РФ на 3 роки за кинутий у військкомат "коктейль Молотова"

Про це повідомили в пресслужбі судів Удмуртії, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік повністю визнав свою провину, заявивши, що "хотів перевірити себе, чи зможе кинути пляшку у військкомат і призовний пункт, побачивши вогонь, зрозумів, що накоїв, шкодує, що зробив". Він також відмовився від надання свідчень у справі.

Суд, враховуючи обставини, що пом'якшують покарання Фарбера (у тому числі стан його здоров'я, наявність малолітніх дітей), визнав його винним у вчиненні двох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 167 КК РФ (умисне знищення та пошкодження чужого майна із заподіянням значної шкоди, вчинене шляхом підпалу з хуліганських спонукань).

Читайте: Невідомий намагався підпалити військкомат у Підмосков’ї

Наприкінці травня цього року суд в Удмуртії на два місяці заарештував Іллю Фарбера у справі про підпал військкомату та призовного пункту.

Вночі 21 травня невідомий кинув "коктейль Молотова" до будівлі військкомату селища Ігра, внаслідок чого згоріла одна з кімнат. Пожежу вдалося загасити. Через два дні підпалили інший військкомат, пожежа сталася у приміщенні, де зберігалася службова документація та картотека ветеранів.

ФСБ затримала Іллю Фарбера за підозрою у підпалі будівель, виявивши у нього дві каністри з бензином, дріт, марганцівку та смартфони. Пізніше затриманий зізнався у підпалі.

Також читайте: В РФ через напади посилили охорону військкоматів

Ілля Фарбер – московський художник та колишній директор будинку культури у Тверській області. 2013-го він був засуджений за зловживання посадовими повноваженнями та отримання хабаря. Спочатку Фарбера засудили до восьми років колонії та штрафу в три мільйони рублів, потім покарання було знижено на рік. Після того, як президент Володимир Путін назвав вирок Фарберу "кричучим", суд пом'якшив покарання до трьох років. У 2014 році його було умовно-достроково звільнено.

З початку війни в Україні в Росії здійснено спроби підпалів понад 50 військкоматів, у тому числі в Рязанській, Воронезькій, Омській, Ростовській, Московській, Іванівській областях та Мордовії.

Автор: 

підпал (680) вирок (1080) росія (65459) військкомат (432)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас за спалену чужу автівку 4-6 місяців або залог . Для раші «гейропа» , ще не досягнула рівня їхнього «величія»
показати весь коментар
09.11.2022 14:22 Відповісти
Дивно , що його ще не вбили
показати весь коментар
09.11.2022 14:36 Відповісти
Лайфхак, як відкосити від мобілізації.
показати весь коментар
09.11.2022 15:11 Відповісти
Ага! Пойдёт в команду пригожина с зоны.....
показати весь коментар
09.11.2022 16:29 Відповісти
Дурень дурнем, але залишиться живим, а сильно "вумні" кацапи зараз валяються дохлими по українським посадкам.
показати весь коментар
09.11.2022 15:15 Відповісти
Показательно мало. По кацапским законам здесь по совокупности преступлений должны дать намного больше, он же лично перед поджогом не заходил во все комнаты и не убедился в том, что там нигде не уснул военком вместе с секретарем (красивым парнем с мускулистой белой попкой).

Специально дали так мало, намекая, что поджигайте еще, выражайте негатив и энергию в такую никчемную форму как поджоги бетонных зданий. А ведь тот же коктейль мог полететь в трансформаторную станцию (масло и изоляция там есть чему гореть) или в станок какой-то на военном заводе, нанеся значительно больший ущерб.
показати весь коментар
09.11.2022 16:28 Відповісти
 
 