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В РФ через напади посилили охорону військкоматів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російські військкомати взяли під посилену охорону "у зв’язку з почастішанням випадків нападу" на них.
Про це повідомив депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн, інформує Цензор.НЕТ.
"У низці міст, у т.ч. в Москві, біля будівель військкоматів дислоковані групи затримання позавідомчої охорони Росгвардії. Крім того, по всій країні - вони включені до маршрутів патрулювання екіпажів ОВО", - написав він у телеграмі.
Хінштейн додав, що паліїв уже затримували "на гарячому": приміром, ловили на спробі кинути пляшку із займистою сумішшю.
Топ коментарі
+5 Антип61
показати весь коментар15.10.2022 12:15
+4 KosAn30 JT26
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+4 Yevgeny Mironov
показати весь коментар15.10.2022 12:21
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