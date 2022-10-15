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В РФ через напади посилили охорону військкоматів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

військкомат

Російські військкомати взяли під посилену охорону "у зв’язку з почастішанням випадків нападу" на них.

Про це повідомив депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн, інформує Цензор.НЕТ.

"У низці міст, у т.ч. в Москві, біля будівель військкоматів дислоковані групи затримання позавідомчої охорони Росгвардії. Крім того, по всій країні - вони включені до маршрутів патрулювання екіпажів ОВО", - написав він у телеграмі.

Хінштейн додав, що паліїв уже затримували "на гарячому": приміром, ловили на спробі кинути пляшку із займистою сумішшю.

Дивіться: Бійці Росгвардії увірвалися в московський гуртожиток та забрали на війну пітерських будівельників, що зводили в столиці трасу. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
З почином...
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15.10.2022 12:15
+4
На росії повісили на заборі місцевого воєнкома

Найсмішніше, що це сталося у місті ПАРТИЗАНСЬК))
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15.10.2022 12:18
+4
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15.10.2022 12:21
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З почином...
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15.10.2022 12:15 Відповісти
Кляті біндеравці і на рузьге військкомати нападають?
От же ж цуккі!
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15.10.2022 12:18 Відповісти
На росії повісили на заборі місцевого воєнкома

Найсмішніше, що це сталося у місті ПАРТИЗАНСЬК))
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15.10.2022 12:18 Відповісти
З підвищенням його!
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15.10.2022 13:29 Відповісти
Вояки боятся мобиков🤣🤣🤣
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15.10.2022 12:20 Відповісти
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15.10.2022 12:21 Відповісти
А хінштейн чому не квапиться "защіщять расєю"?
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15.10.2022 12:31 Відповісти
У него жопа в каску не влазить
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15.10.2022 13:00 Відповісти
Хлебала нужно слаживать в один пакет, а жопы в другой, и главное не перепутать
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15.10.2022 14:09 Відповісти
Не туди коктейлі молотова кидають.
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15.10.2022 12:44 Відповісти
Гори , гори ясно , щоби не погасло !
Рухлива гра «Гори, Гори ясно!»: правила гри для дитячого садка
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15.10.2022 22:17 Відповісти
 
 