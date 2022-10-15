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В РФ из-за нападений усилили охрану военкоматов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российские военкоматы взяли под усиленную охрану "в связи с участившимися случаями нападения" на них.
Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, передает Цензор.НЕТ.
"В ряде городов, в т.ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО", - написал он в телеграмме.
Хинштейн добавил, что поджигателей уже задерживали "на горячем": например, ловили на попытке бросить бутылку с горючей смесью.
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показать весь комментарий15.10.2022 12:15
+4 KosAn30 JT26
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показать весь комментарий15.10.2022 12:21
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