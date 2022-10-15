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В РФ из-за нападений усилили охрану военкоматов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

військкомат

Российские военкоматы взяли под усиленную охрану "в связи с участившимися случаями нападения" на них.

Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, передает Цензор.НЕТ.

"В ряде городов, в т.ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО", - написал он в телеграмме.

Хинштейн добавил, что поджигателей уже задерживали "на горячем": например, ловили на попытке бросить бутылку с горючей смесью.

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Топ комментарии
+5
З почином...
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15.10.2022 12:15
+4
На росії повісили на заборі місцевого воєнкома

Найсмішніше, що це сталося у місті ПАРТИЗАНСЬК))
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15.10.2022 12:18
+4
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15.10.2022 12:21
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З почином...
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15.10.2022 12:15 Ответить
Кляті біндеравці і на рузьге військкомати нападають?
От же ж цуккі!
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15.10.2022 12:18 Ответить
На росії повісили на заборі місцевого воєнкома

Найсмішніше, що це сталося у місті ПАРТИЗАНСЬК))
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15.10.2022 12:18 Ответить
З підвищенням його!
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15.10.2022 13:29 Ответить
Вояки боятся мобиков🤣🤣🤣
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15.10.2022 12:20 Ответить
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15.10.2022 12:21 Ответить
А хінштейн чому не квапиться "защіщять расєю"?
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15.10.2022 12:31 Ответить
У него жопа в каску не влазить
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15.10.2022 13:00 Ответить
Хлебала нужно слаживать в один пакет, а жопы в другой, и главное не перепутать
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15.10.2022 14:09 Ответить
Не туди коктейлі молотова кидають.
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15.10.2022 12:44 Ответить
Гори , гори ясно , щоби не погасло !
Рухлива гра «Гори, Гори ясно!»: правила гри для дитячого садка
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15.10.2022 22:17 Ответить
 
 