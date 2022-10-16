Невідомий намагався підпалити військкомат у Підмосков’ї

У Підмосков’ї невідомий спробував спалити військкомат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський телеграм-канал Baza.

"Ще одна спроба підпалу військкомату. Цього разу у Підмосков'ї.

Невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно Щолковського військового комісаріату, розташованого на Центральній вулиці. Внаслідок підпалу в одному з кабінетів на першому поверсі будівлі сталася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що це вже друга спроба підпалу щолковського військкомату. У травні було скоєно напад на сусідню будівлю цього військового комісаріату.

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