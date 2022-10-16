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Новини За кордоном
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Невідомий намагався підпалити військкомат у Підмосков’ї

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

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У Підмосков’ї невідомий спробував спалити військкомат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський телеграм-канал Baza.

"Ще одна спроба підпалу військкомату. Цього разу у Підмосков'ї.

Невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у вікно Щолковського військового комісаріату, розташованого на Центральній вулиці. Внаслідок підпалу в одному з кабінетів на першому поверсі будівлі сталася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що це вже друга спроба підпалу щолковського військкомату. У травні було скоєно напад на сусідню будівлю цього військового комісаріату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ через напади посилили охорону військкоматів

Автор: Наталя Джума
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Невідомий - невже поразумнійшали кацапи, вже **#льніки не світять.
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16.10.2022 11:11 Відповісти
В том то и проблема шо "неизвестный" когда перестанут скрывать свои умники тогда что-то произойдет
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16.10.2022 11:11 Відповісти
Нарешті на рашці почався опалювальний сезон Чекаємо Далі має бути більше бавовни
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16.10.2022 13:49 Відповісти
"неизвестный" - это почти ничего. Военкомату от этого ущерб малый. Вот когда будет "десяток неизвестных, подъехавших на автомобилях, и забросавших военкомат полусотней бутылок с зажигательной смесью" - тогда будет толк.
А пока это ни о чём.
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16.10.2022 16:36 Відповісти
 
 