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Житель Одесской области за участие в боевых действиях против ВСУ в составе "ДНР" приговорен к 14 годам заключения. ФОТО

Измаильский горрайсуд признал виновным и присудил 14 лет лишения свободы уроженцу Измаильского района Одесской области, участвовавшему в боевых действиях против подразделений ВСУ на территории Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

"Прокурором в суде доказано, что мужчина в 2014 году уехал в Донецк и вступил в подразделение террористической организации "ДНР", так называемой "интернациональной бригады "пятнашка" на должность заместителя командира, под позывным "Агуз". Он принимал участие в боевых действиях в Донецком международном аэропорту против украинских правоохранителей и военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

В дальнейшем в должности командира одного из подразделений "первого армейского корпуса вооруженных сил "ДНР" руководил подчиненными ему участниками вооруженного формирования в ведении боевых действий против военнослужащих ВСУ вблизи населенных пунктов Донецк, Дебальцево, Горловка и Авдеевка", - сообщили в прокуратуре.

За "особые заслуги" в 2016 году осужденному присвоено звание "лейтенант МО "ДНР" и награжден медалью РФ "Во славу Отечества" от председателя "Международного фонда десантников и благотворительного фонда "Они заслужили".

Отмечается, что в порядке специального судебного разбирательства уроженец Измаильского района осужден за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Преступник признан виновным, в частности, за то, что участвовал в боевых действиях и командовал одним из подразделений так называемого первого армейского корпуса вооруженных сил "ДНР", которые противодействовали военнослужащим ВСУ вблизи населенных пунктов Донецк, Дебальцево, Горловка и Авдеевка.

Начало срока отбывания наказания осужденному будут исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

Житель Одесской области за участие в боевых действиях против ВСУ в составе ДНР приговорен к 14 годам заключения 01
Житель Одесской области за участие в боевых действиях против ВСУ в составе ДНР приговорен к 14 годам заключения 02

Автор: 

Измаил (151) Одесская область (3571) прокуратура (5013)


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Топ комментарии
+9
Таким треба давати ДОВІЧНО !!!
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08.12.2022 10:31
+4
І шо воно дасть -- тюрма иого перевиховає -- ні . В китаі такого ********** би розстріляли .
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08.12.2022 10:39
+3
когда прочел одещини то сразу подумал что наверняка он откуда то с Измаила или болграда -там этого дерьма хоть отбавляй
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08.12.2022 10:39
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Воно лише брудний свинячий агузок...
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08.12.2022 10:27 Ответить
Таким треба давати ДОВІЧНО !!!
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08.12.2022 10:31 Ответить
на гіляку запроданця !!!
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08.12.2022 10:57 Ответить
Гнида.
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08.12.2022 10:32 Ответить
І шо воно дасть -- тюрма иого перевиховає -- ні . В китаі такого ********** би розстріляли .
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08.12.2022 10:39 Ответить
когда прочел одещини то сразу подумал что наверняка он откуда то с Измаила или болграда -там этого дерьма хоть отбавляй
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08.12.2022 10:39 Ответить
Якщо згадати, що таких десятки тисяч, то засудження одного, то "як чайною ложкою море вичерпати".
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08.12.2022 10:43 Ответить
А що робить , надо черпать ,хоч ложкою ,а потім і відерцем
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08.12.2022 10:49 Ответить
Ось коли почнуть "відерцем", тоді і новини писати.
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08.12.2022 11:05 Ответить
Так это заочное осуждение или его таки словили?
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08.12.2022 10:56 Ответить
Вот как они эти сроки считают? Почему именно 14? Пошел на сотрудничество? Так за это больше спиливают. Нипанимаю.
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08.12.2022 11:08 Ответить
Цікаво, він сам повернувся до Ізмаїлу, чи потрапив до полону...
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08.12.2022 12:39 Ответить
Теперь его корми за мои деньги...а пенсии на 20 гр.повышаем...
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07.04.2023 12:25 Ответить
 
 