Житель Одесской области за участие в боевых действиях против ВСУ в составе "ДНР" приговорен к 14 годам заключения. ФОТО

Измаильский горрайсуд признал виновным и присудил 14 лет лишения свободы уроженцу Измаильского района Одесской области, участвовавшему в боевых действиях против подразделений ВСУ на территории Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

"Прокурором в суде доказано, что мужчина в 2014 году уехал в Донецк и вступил в подразделение террористической организации "ДНР", так называемой "интернациональной бригады "пятнашка" на должность заместителя командира, под позывным "Агуз". Он принимал участие в боевых действиях в Донецком международном аэропорту против украинских правоохранителей и военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

В дальнейшем в должности командира одного из подразделений "первого армейского корпуса вооруженных сил "ДНР" руководил подчиненными ему участниками вооруженного формирования в ведении боевых действий против военнослужащих ВСУ вблизи населенных пунктов Донецк, Дебальцево, Горловка и Авдеевка", - сообщили в прокуратуре.

За "особые заслуги" в 2016 году осужденному присвоено звание "лейтенант МО "ДНР" и награжден медалью РФ "Во славу Отечества" от председателя "Международного фонда десантников и благотворительного фонда "Они заслужили".

Отмечается, что в порядке специального судебного разбирательства уроженец Измаильского района осужден за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Преступник признан виновным, в частности, за то, что участвовал в боевых действиях и командовал одним из подразделений так называемого первого армейского корпуса вооруженных сил "ДНР", которые противодействовали военнослужащим ВСУ вблизи населенных пунктов Донецк, Дебальцево, Горловка и Авдеевка.

Начало срока отбывания наказания осужденному будут исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.



