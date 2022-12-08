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СБУ в Киеве задержала чиновницу из Купянска, работавшую на захватчиков. ФОТО

СБУ задержала в Киеве коллаборантку, которая после деоккупации Харьковщины пыталась бежать в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ

"В результате следственно-оперативных действий в Киеве задержан бывший председатель Купянской РГА, которая во время оккупации района поддержала захватчиков. За это враг назначил ее в ряды руководящего состава местного оккупационного органа. Там она была "заместителем руководителя" Куриловского общества", - говорится в сообщении.

Находясь на "должности", выполняла указания кремля по поводу распространения оккупационного режима и привлечения местных жителей к действиям в пользу страны-агрессора. Женщина также участвовала в подготовке псевдореферендума на захваченных территориях Харьковщины.

"После освобождения региона коллаборантка сбежала в столицу, где пыталась оформить документы как переселенка с востока Украины, и после этого уехать в Евросоюз. Однако ей это не удалось. Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали", - рассказали в спецслужбе.

В настоящее время фигурантке сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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СБУ в Киеве задержала чиновницу из Купянска, работавшую на захватчиков 01
СБУ в Киеве задержала чиновницу из Купянска, работавшую на захватчиков 02
СБУ в Киеве задержала чиновницу из Купянска, работавшую на захватчиков 03

Автор: 

СБУ (19898) Харьковщина (5577) государственная измена (1540) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+16
А чого ж ти падла кацапська не тікала до всерачки любимої росії?
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08.12.2022 10:45
+15
бачили б ви скільки тут такої про-кацапської наволочі - далі шиплять і скавулять на Україну- але в кацапії чомусь залишитись не захотіли...
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08.12.2022 10:44
+7
Я вообще не понимаю этих крысенышей, сначала рассказывают , как хорошо жить в Говне, а потом бегут в нацистский Киев , к Бендеровцам, а шож так , расия онаж великая ***** всех согревает
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08.12.2022 10:52
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Зіпсула життя людям і думала на лижі стати
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08.12.2022 10:40 Ответить
... kurwa.
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08.12.2022 10:52 Ответить
бачили б ви скільки тут такої про-кацапської наволочі - далі шиплять і скавулять на Україну- але в кацапії чомусь залишитись не захотіли...
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08.12.2022 10:44 Ответить
А чого ж ти падла кацапська не тікала до всерачки любимої росії?
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08.12.2022 10:45 Ответить
смердюча хуна
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08.12.2022 10:51 Ответить
Я вообще не понимаю этих крысенышей, сначала рассказывают , как хорошо жить в Говне, а потом бегут в нацистский Киев , к Бендеровцам, а шож так , расия онаж великая ***** всех согревает
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08.12.2022 10:52 Ответить
что непонятно?гастроль за портфелем накрылся здесь, а в раше она накуй кому нужна,единый вариант откосить беженкой и затеряться
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08.12.2022 16:04 Ответить
******* ,а ведь молодая ,не какая нибудь совковая бабка-пердюха ,нихрена не видевшая в своей жизни слаще пломбира ...
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08.12.2022 10:55 Ответить
..а скількох засланців СБУ не помітила, починаючи з портнова і далі за списком?.. та навіщо далеко ходити?: якщо почати з ОПи і далі - дермаки-деркачі-щурфічи-шевченки...
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08.12.2022 11:02 Ответить
Розповзаються черви....тут де-котрі вчора в Полтаві натякнули, що в бамбасі будуть наші фільтраційні табори потім, через те у місцевих очко, як пивна кружка....А хоч би й так - їх усіх через фільтрацію...ти ба сцяться як
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08.12.2022 11:11 Ответить
Чому вони тікають в Європу? Чому не в Росію? Звертаюся до вати - ну ви ж, вата, вірите Великому Кацапському Міфу про багате сите прекрасне житття в Росії? Чому, ну чому ви не їдите до цього прекрасного життя? Де масовий "ісход" вати в Рашку, якщо ви, іпана тупа вата в це так свято вірите?
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08.12.2022 11:14 Ответить
https://youtu.be/zOwJ0FuLYQM ..

О выборах в Конгресс США..Трамписты путлера полный пролет...🤣
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇬🇧🇱🇷🇦🇺🇦🇮
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08.12.2022 11:59 Ответить
ну, все трохи не так, але і приголомшивої слонячої перемоги, за яку так вболівали кацапокриси в кремлі, теж нема...
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08.12.2022 15:46 Ответить
 
 