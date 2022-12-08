СБУ в Киеве задержала чиновницу из Купянска, работавшую на захватчиков. ФОТО

СБУ задержала в Киеве коллаборантку, которая после деоккупации Харьковщины пыталась бежать в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ

"В результате следственно-оперативных действий в Киеве задержан бывший председатель Купянской РГА, которая во время оккупации района поддержала захватчиков. За это враг назначил ее в ряды руководящего состава местного оккупационного органа. Там она была "заместителем руководителя" Куриловского общества", - говорится в сообщении.

Находясь на "должности", выполняла указания кремля по поводу распространения оккупационного режима и привлечения местных жителей к действиям в пользу страны-агрессора. Женщина также участвовала в подготовке псевдореферендума на захваченных территориях Харьковщины.

"После освобождения региона коллаборантка сбежала в столицу, где пыталась оформить документы как переселенка с востока Украины, и после этого уехать в Евросоюз. Однако ей это не удалось. Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали", - рассказали в спецслужбе.

В настоящее время фигурантке сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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