СБУ в Киеве задержала чиновницу из Купянска, работавшую на захватчиков. ФОТО
СБУ задержала в Киеве коллаборантку, которая после деоккупации Харьковщины пыталась бежать в ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ
"В результате следственно-оперативных действий в Киеве задержан бывший председатель Купянской РГА, которая во время оккупации района поддержала захватчиков. За это враг назначил ее в ряды руководящего состава местного оккупационного органа. Там она была "заместителем руководителя" Куриловского общества", - говорится в сообщении.
Находясь на "должности", выполняла указания кремля по поводу распространения оккупационного режима и привлечения местных жителей к действиям в пользу страны-агрессора. Женщина также участвовала в подготовке псевдореферендума на захваченных территориях Харьковщины.
"После освобождения региона коллаборантка сбежала в столицу, где пыталась оформить документы как переселенка с востока Украины, и после этого уехать в Евросоюз. Однако ей это не удалось. Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали", - рассказали в спецслужбе.
В настоящее время фигурантке сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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