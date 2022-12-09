Дания передала Николаеву 50 систем для очистки воды. ФОТО

Правительство Дании передало Николаеву 50 систем обратного осмоса для очистки воды.

Об этом сообщило посольство Дании в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Первые очистные системы уже доставлены и установлены в городе. Отмечается, что они будут подавать не только воду, но и чистую воду для центрального отопления.

Напомним, с апреля Николаев остался без водоснабжения из-за того, что российские оккупанты повредили водопровод "Днепр-Николаев" в Херсонской области. Сейчас в город подают техническую воду из Бугского лимана.

Также читайте: Централизованное водоснабжение в Херсоне возобновлено уже на 80%, - ОВА