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Дания передала Николаеву 50 систем для очистки воды. ФОТО

Правительство Дании передало Николаеву 50 систем обратного осмоса для очистки воды.

Об этом сообщило посольство Дании в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Дания передала Николаеву 50 систем для очистки воды 01

Первые очистные системы уже доставлены и установлены в городе. Отмечается, что они будут подавать не только воду, но и чистую воду для центрального отопления.

Дания передала Николаеву 50 систем для очистки воды 02

Напомним, с апреля Николаев остался без водоснабжения из-за того, что российские оккупанты повредили водопровод "Днепр-Николаев" в Херсонской области. Сейчас в город подают техническую воду из Бугского лимана.

Также читайте: Централизованное водоснабжение в Херсоне возобновлено уже на 80%, - ОВА

Дания (582) Николаев (2152) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+5
Гарний ход!
Дякуємо!
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09.12.2022 01:13
+5
Щиро дякуємо Даніі за допомогу 👍🏼❤️❤️❤️
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09.12.2022 01:15
+1
Я той водой даже руки не мою, даже после установки систем не собираюсь. Судя по тексту стать, её ещё кто-то пить собирается)) из луж разбавленных грязью вода и то чистей.
Дании в любом случае огромное спасибо, но они не видели ту субстанцию, что подают жителям города, там 100 раз прогнать одну воду через систему не поможет из нее что-то путнее сделать.
Кто вообще предложил Сенкевичу воду с лимана набирать...
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09.12.2022 04:36
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Гарний ход!
Дякуємо!
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09.12.2022 01:13 Ответить
Щиро дякуємо Даніі за допомогу 👍🏼❤️❤️❤️
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09.12.2022 01:15 Ответить
хоть бы не разбомбили....
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09.12.2022 01:28 Ответить
Я той водой даже руки не мою, даже после установки систем не собираюсь. Судя по тексту стать, её ещё кто-то пить собирается)) из луж разбавленных грязью вода и то чистей.
Дании в любом случае огромное спасибо, но они не видели ту субстанцию, что подают жителям города, там 100 раз прогнать одну воду через систему не поможет из нее что-то путнее сделать.
Кто вообще предложил Сенкевичу воду с лимана набирать...
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09.12.2022 04:36 Ответить
Вот и протестирует работу тех устройств.
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09.12.2022 09:02 Ответить
В Данії система очищення води на високому рівні.Я була здивована в Копенгагені,що воду можна пити з крану.
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09.12.2022 07:34 Ответить
так майже по всій Європі
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09.12.2022 18:16 Ответить
Як так сталося, що місто Миколаїв, в якому проживали до війни близько 500.00 тис населення вже з квітня місяця залишилися без питної води? Чому місцеві органи самоврядування в. ч. мер міста та військова адміністрація чекали визволення м. ХЕРСОН, а не розробляли альтернативні варіанти подачі води ? Місто Миколаїв знаходиться на двох річках :Південний Буг та Інулець. Це, що пустеля Сахара? Чому не зробили проєктну документацію та не поставили очисні споруди для подачі пресної води з річки Південний Буг, а не з лиману???? Як я думаю місцеві чинуши, в приватному секторі, за державний кошт пробурили скважини пресної води, поставили очисні споруди, а населення Миколаєва в багатоповерхівках з маленькими дітками залишили без питної води, та елементарних санітарних правил гігієни . Пустили солону воду з
лиману не придатну для споживання та яка призводить до руйнування системи водопостачання та опалення. Своїми діями посадові особи м.Миколаєва зруйнували систему водопостання , а тепер розказуюють, шо потрібні гроші на відновлення системи водопостачання та опалення. Що це як не саботаж у воєнний час ? Де наші правоохоронні органи м. Миколаєва?
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09.12.2022 20:17 Ответить
 
 