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Дания передала Николаеву 50 систем для очистки воды. ФОТО
Правительство Дании передало Николаеву 50 систем обратного осмоса для очистки воды.
Об этом сообщило посольство Дании в Украине, передает Цензор.НЕТ.
Первые очистные системы уже доставлены и установлены в городе. Отмечается, что они будут подавать не только воду, но и чистую воду для центрального отопления.
Напомним, с апреля Николаев остался без водоснабжения из-за того, что российские оккупанты повредили водопровод "Днепр-Николаев" в Херсонской области. Сейчас в город подают техническую воду из Бугского лимана.
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показать весь комментарий09.12.2022 01:13
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Дании в любом случае огромное спасибо, но они не видели ту субстанцию, что подают жителям города, там 100 раз прогнать одну воду через систему не поможет из нее что-то путнее сделать.
Кто вообще предложил Сенкевичу воду с лимана набирать...
лиману не придатну для споживання та яка призводить до руйнування системи водопостачання та опалення. Своїми діями посадові особи м.Миколаєва зруйнували систему водопостання , а тепер розказуюють, шо потрібні гроші на відновлення системи водопостачання та опалення. Що це як не саботаж у воєнний час ? Де наші правоохоронні органи м. Миколаєва?