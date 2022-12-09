Данія передала Миколаєву 50 систем для очищення води. ФОТО

Уряд Данії передав Миколаєву 50 систем зворотного осмосу для очищення води.

Про це повідомило посольство Данії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Перші очисні системи вже доставлені та встановлені у місті. Зазначається, що вони подаватимуть не лише питну воду, а й чисту воду для центрального опалення.

Нагадуємо, з квітня Миколаїв залишився без водопостачання через те, що російські окупанти пошкодили водогін "Дніпро-Миколаїв" у Херсонській області. Наразі в місто подають технічну воду з Бузького лиману.

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