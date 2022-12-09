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Данія передала Миколаєву 50 систем для очищення води. ФОТО

Уряд Данії передав Миколаєву 50 систем зворотного осмосу для очищення води.

Про це повідомило посольство Данії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Данія передала Миколаєву 50 систем для очищення води 01

Перші очисні системи вже доставлені та встановлені у місті. Зазначається, що вони подаватимуть не лише питну воду, а й чисту воду для центрального опалення.

Данія передала Миколаєву 50 систем для очищення води 02

Нагадуємо, з квітня Миколаїв залишився без водопостачання через те, що російські окупанти пошкодили водогін "Дніпро-Миколаїв" у Херсонській області. Наразі в місто подають технічну воду з Бузького лиману.

Читайте також: Рашисти пошкодили насосну станцію, яка мала подавати воду до Миколаєва, - мер Сєнкевич. ФОТО

Автор: 

Данія (769) Миколаїв (1806) водопостачання (833) вода (1178)


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Топ коментарі
+5
Гарний ход!
Дякуємо!
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09.12.2022 01:13
+5
Щиро дякуємо Даніі за допомогу 👍🏼❤️❤️❤️
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09.12.2022 01:15
+1
Я той водой даже руки не мою, даже после установки систем не собираюсь. Судя по тексту стать, её ещё кто-то пить собирается)) из луж разбавленных грязью вода и то чистей.
Дании в любом случае огромное спасибо, но они не видели ту субстанцию, что подают жителям города, там 100 раз прогнать одну воду через систему не поможет из нее что-то путнее сделать.
Кто вообще предложил Сенкевичу воду с лимана набирать...
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09.12.2022 04:36
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Гарний ход!
Дякуємо!
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09.12.2022 01:13 Відповісти
Щиро дякуємо Даніі за допомогу 👍🏼❤️❤️❤️
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09.12.2022 01:15 Відповісти
хоть бы не разбомбили....
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09.12.2022 01:28 Відповісти
Я той водой даже руки не мою, даже после установки систем не собираюсь. Судя по тексту стать, её ещё кто-то пить собирается)) из луж разбавленных грязью вода и то чистей.
Дании в любом случае огромное спасибо, но они не видели ту субстанцию, что подают жителям города, там 100 раз прогнать одну воду через систему не поможет из нее что-то путнее сделать.
Кто вообще предложил Сенкевичу воду с лимана набирать...
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09.12.2022 04:36 Відповісти
Вот и протестирует работу тех устройств.
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09.12.2022 09:02 Відповісти
В Данії система очищення води на високому рівні.Я була здивована в Копенгагені,що воду можна пити з крану.
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09.12.2022 07:34 Відповісти
так майже по всій Європі
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09.12.2022 18:16 Відповісти
Як так сталося, що місто Миколаїв, в якому проживали до війни близько 500.00 тис населення вже з квітня місяця залишилися без питної води? Чому місцеві органи самоврядування в. ч. мер міста та військова адміністрація чекали визволення м. ХЕРСОН, а не розробляли альтернативні варіанти подачі води ? Місто Миколаїв знаходиться на двох річках :Південний Буг та Інулець. Це, що пустеля Сахара? Чому не зробили проєктну документацію та не поставили очисні споруди для подачі пресної води з річки Південний Буг, а не з лиману???? Як я думаю місцеві чинуши, в приватному секторі, за державний кошт пробурили скважини пресної води, поставили очисні споруди, а населення Миколаєва в багатоповерхівках з маленькими дітками залишили без питної води, та елементарних санітарних правил гігієни . Пустили солону воду з
лиману не придатну для споживання та яка призводить до руйнування системи водопостачання та опалення. Своїми діями посадові особи м.Миколаєва зруйнували систему водопостання , а тепер розказуюють, шо потрібні гроші на відновлення системи водопостачання та опалення. Що це як не саботаж у воєнний час ? Де наші правоохоронні органи м. Миколаєва?
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09.12.2022 20:17 Відповісти
 
 