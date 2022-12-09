2 582 10
Данія передала Миколаєву 50 систем для очищення води. ФОТО
Уряд Данії передав Миколаєву 50 систем зворотного осмосу для очищення води.
Про це повідомило посольство Данії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
Перші очисні системи вже доставлені та встановлені у місті. Зазначається, що вони подаватимуть не лише питну воду, а й чисту воду для центрального опалення.
Нагадуємо, з квітня Миколаїв залишився без водопостачання через те, що російські окупанти пошкодили водогін "Дніпро-Миколаїв" у Херсонській області. Наразі в місто подають технічну воду з Бузького лиману.
Топ коментарі
+5 Алекс Мышкевич
показати весь коментар09.12.2022 01:13
+5 Amber
показати весь коментар09.12.2022 01:15
+1 Aks World
показати весь коментар09.12.2022 04:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякуємо!
Дании в любом случае огромное спасибо, но они не видели ту субстанцию, что подают жителям города, там 100 раз прогнать одну воду через систему не поможет из нее что-то путнее сделать.
Кто вообще предложил Сенкевичу воду с лимана набирать...
лиману не придатну для споживання та яка призводить до руйнування системи водопостачання та опалення. Своїми діями посадові особи м.Миколаєва зруйнували систему водопостання , а тепер розказуюють, шо потрібні гроші на відновлення системи водопостачання та опалення. Що це як не саботаж у воєнний час ? Де наші правоохоронні органи м. Миколаєва?