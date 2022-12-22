Римо-католическому священнику, отрицавшему преступления россиян в Буче, сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТО

Священник прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической церкви оправдывал вооруженную агрессию РФ и отрицал военные преступления российских захватчиков против украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В своих "речах" перед верующими священник называл "постановкой" факты многочисленных убийств и пыток людей рашистами в Буче. Кроме этого настоятель призвал не доверять официальной информации украинских государственных учреждений и массмедиа о совершенных агрессором военных преступлениях. А наоборот - агитировал слушать только его потому что он якобы был в Киевской области во время временной оккупации части региона", - говорится в сообщении.

Священнику поставлено в известность о подозрении ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

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