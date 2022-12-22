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Римо-католическому священнику, отрицавшему преступления россиян в Буче, сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТО

Священник прихода Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической церкви оправдывал вооруженную агрессию РФ и отрицал военные преступления российских захватчиков против украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В своих "речах" перед верующими священник называл "постановкой" факты многочисленных убийств и пыток людей рашистами в Буче. Кроме этого настоятель призвал не доверять официальной информации украинских государственных учреждений и массмедиа о совершенных агрессором военных преступлениях. А наоборот - агитировал слушать только его потому что он якобы был в Киевской области во время временной оккупации части региона", - говорится в сообщении.

Священнику поставлено в известность о подозрении ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

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Римо-католическому священнику, отрицавшему преступления россиян в Буче, сообщено о подозрении, - СБУ 01
Римо-католическому священнику, отрицавшему преступления россиян в Буче, сообщено о подозрении, - СБУ 02

СБУ (19893) священник (228) Буча (460) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+23
а він точно римо-католицький священник а не гундяєвській засланний козачок?
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22.12.2022 12:44
+22
Його що, кацапські попи покусали?
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22.12.2022 12:35
+13
Папашын сукин сын. Что на это голубь мира скажет
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22.12.2022 12:35
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Папашын сукин сын. Что на это голубь мира скажет
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22.12.2022 12:35 Ответить
Його що, кацапські попи покусали?
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22.12.2022 12:35 Ответить
папашу покусало фсб
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22.12.2022 13:38 Ответить
Папа и без всякого ФСБ- всю жизнь был южноамериканским ультра леваком. С молодости имел коммунистические убеждения.
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22.12.2022 16:13 Ответить
а він точно римо-католицький священник а не гундяєвській засланний козачок?
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22.12.2022 12:44 Ответить
Судя по фото - він із завезених угрофінов
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22.12.2022 12:50 Ответить
тоді це одне і те саме
шо кацап шо угро-фін шо татарва
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22.12.2022 21:20 Ответить
Покидьок кончений. Пекло не минеш.
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22.12.2022 12:58 Ответить
Помилка в заголовку. Читати треба: "Россійсько-католицькому священнику на утриманні ФСБ ..." і далі по тексту.
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22.12.2022 17:01 Ответить
Это что-то из ряда вон: священник Римско-католической церкви, который ведет гундяевско-московскую пропаганду. Откуда он вообще взялся?
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23.12.2022 01:55 Ответить
Це ж треба і Ватікан на ФСБ працює, а ми тут дивувалися, що Папа так Дугіну оплакував, а він оказується на зарплаті у Путіна, як, напевно, і всі його ксьондзи. Гнати треба всю цю латинянську банду з України.
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02.01.2023 18:02 Ответить
 
 