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Новости Война
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Оккупанты мобилизовали большинство работников шахт в Луганской области, - ОВА

шахта,обвал

На временно оккупированной территории Луганской области захватчики мобилизовали большинство работников шахт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Ранеными оккупантами переполнены уже медицинские учреждения Хрустального, госпитализируют даже в детскую больницу, потому что у других нет свободных мест. Таких мест достаточно на шахтах - добывать уголь некому.

Так, в соседнем Довжанске в одной из шахт осталось работать три человека вместо 300 – всех их принудительно мобилизовали", - говорится в сообщении.

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оккупация (10119) шахта (960) шахтеры (655) Луганская область (6492)


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"ані хатєлі руSSкій мір..... "

тепер цей руZZкій мір відправляє на концерт кабздона, в гундяївський рай....

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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22.12.2022 10:45 Ответить
Ну штош... Шахты во всех странах - это вонючее болото., с которым тяжело что-то сделать. Тетчер заплатила политической карьерой чтобы разобраться с шахтами в Англии.
В Украине, после деоккупации, этот вопрос уже будет закрыт стараниями русни и самих долбасян.
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22.12.2022 11:01 Ответить
 
 