Оккупанты мобилизовали большинство работников шахт в Луганской области, - ОВА
На временно оккупированной территории Луганской области захватчики мобилизовали большинство работников шахт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"Ранеными оккупантами переполнены уже медицинские учреждения Хрустального, госпитализируют даже в детскую больницу, потому что у других нет свободных мест. Таких мест достаточно на шахтах - добывать уголь некому.
Так, в соседнем Довжанске в одной из шахт осталось работать три человека вместо 300 – всех их принудительно мобилизовали", - говорится в сообщении.
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тепер цей руZZкій мір відправляє на концерт кабздона, в гундяївський рай....
руZZкому міру повірити - себе обманути!
В Украине, после деоккупации, этот вопрос уже будет закрыт стараниями русни и самих долбасян.