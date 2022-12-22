Оккупанты мобилизовали большинство работников шахт в Луганской области, - ОВА

На временно оккупированной территории Луганской области захватчики мобилизовали большинство работников шахт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Ранеными оккупантами переполнены уже медицинские учреждения Хрустального, госпитализируют даже в детскую больницу, потому что у других нет свободных мест. Таких мест достаточно на шахтах - добывать уголь некому.

Так, в соседнем Довжанске в одной из шахт осталось работать три человека вместо 300 – всех их принудительно мобилизовали", - говорится в сообщении.

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