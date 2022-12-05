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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Рашисты отключают на оккупированной Луганщине интернет и планируют закрывать шахты, - ОВА

шахта

На оккупированной территории Луганской области отключают Интернет, чтобы помешать партизанам. Кроме того, россияне готовятся к массовому закрытию шахт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram канал Луганской ОВА.

"Россияне готовятся к массовому закрытию шахт на временно оккупированной территории Луганской области. Это связано, прежде всего, с мобилизацией более половины работников. Оставшимся объясняют, что неработающие предприятия нерентабельно удерживать. Неработающие из-за принудительной мобилизации", - говорится в сообщении.

В Луганской ОВА отметили, что на некоторых шахтах Луганщины начат демонтаж и вывоз оборудования.

Также рашисты начали отключать интернет в оккупированных населенных пунктах.

"В расположенном в тылу Новоайдаре россияне решили выключить Интернет, пытаясь помешать партизанам подсказывать украинским военным расположение врага", - рассказали в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированный Мелитополь завезли учителей из Дагестана, - ЦНС

интернет (1706) оккупация (10119) шахта (960) Луганская область (6494)


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05.12.2022 09:29 Ответить
ВО СЧАСТЬЕ ТО РОССИЯ НА ДОНБАСС ПРИНЕСЛА!

ПУТИН ЗАХВАТИЛ ДОНБАСЦЕВ И ЗАСТАВИЛ ИХ ИДТИ УМИРАТЬ.

А СКОЛЬКО ГОРОДОВ ДОНБАССА РОССИЯ ЗА ЭТИ 9 МЕСЯЦЕВ РАЗБОМБИЛА!

ДОНБАСЦЫ, РАДУЙТЕСЬ, РОССИЯ ВАМ ПРИНЕСЛА ВОЙНУ В ВАШ РЕГИОН.
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05.12.2022 09:39 Ответить
Зачем россия 9 месяцев бомбила Донбасс?

А где ты был, когда россия 9 месяцев бомбила Донбасс?

Мариуполь и Северодонецк вообще сровняли с лицом земли!

20 000 мирных людей убили в Мариуполе. Зачем россия убивает мирных жителей Донбасса?

500 детей на Донбассе убили. А это 5 аллей ангелов.
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05.12.2022 09:42 Ответить
И вот сказка из экранов телевизоров превратилась в явь. Жрите.
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05.12.2022 10:21 Ответить
Вчора в торговому центрі на півдні Італіїї почула російську мову.Три жінки вибирали жіночий одяг.Я не втрималася,привіталася,запитала - ви з України?Декілька секунд вони опешили,а потім без емоцій відповідь : с Донецка...
Я сказала,що я з Києва...Якби я заговорила з
ними українською мовою,то вони взагалі нічого б не відповіли.....
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05.12.2022 10:43 Ответить
Втекли з рускага міра в ненависну гейропу, але все рівно будуть за руськемир сраку дерти. Пора вже починати якось відділяти мух від котлет. Має бути по справедливості - руськемирські шахіди мають сидіти в руському мирі, і хай путін їх товче, як йому хочеться. Це було б справедливо.
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05.12.2022 11:18 Ответить
пришли европейцы и закрыли все шахты
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05.12.2022 11:22 Ответить
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05.12.2022 14:15 Ответить
Процедура "асвабаждєнія" виходить на фінішну пряму.
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05.12.2022 14:15 Ответить
 
 