Рашисты отключают на оккупированной Луганщине интернет и планируют закрывать шахты, - ОВА
На оккупированной территории Луганской области отключают Интернет, чтобы помешать партизанам. Кроме того, россияне готовятся к массовому закрытию шахт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram канал Луганской ОВА.
"Россияне готовятся к массовому закрытию шахт на временно оккупированной территории Луганской области. Это связано, прежде всего, с мобилизацией более половины работников. Оставшимся объясняют, что неработающие предприятия нерентабельно удерживать. Неработающие из-за принудительной мобилизации", - говорится в сообщении.
В Луганской ОВА отметили, что на некоторых шахтах Луганщины начат демонтаж и вывоз оборудования.
Также рашисты начали отключать интернет в оккупированных населенных пунктах.
"В расположенном в тылу Новоайдаре россияне решили выключить Интернет, пытаясь помешать партизанам подсказывать украинским военным расположение врага", - рассказали в ОВА.
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ПУТИН ЗАХВАТИЛ ДОНБАСЦЕВ И ЗАСТАВИЛ ИХ ИДТИ УМИРАТЬ.
А СКОЛЬКО ГОРОДОВ ДОНБАССА РОССИЯ ЗА ЭТИ 9 МЕСЯЦЕВ РАЗБОМБИЛА!
ДОНБАСЦЫ, РАДУЙТЕСЬ, РОССИЯ ВАМ ПРИНЕСЛА ВОЙНУ В ВАШ РЕГИОН.
А где ты был, когда россия 9 месяцев бомбила Донбасс?
Мариуполь и Северодонецк вообще сровняли с лицом земли!
20 000 мирных людей убили в Мариуполе. Зачем россия убивает мирных жителей Донбасса?
500 детей на Донбассе убили. А это 5 аллей ангелов.
Я сказала,що я з Києва...Якби я заговорила з
ними українською мовою,то вони взагалі нічого б не відповіли.....