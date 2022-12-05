Рашисты отключают на оккупированной Луганщине интернет и планируют закрывать шахты, - ОВА

На оккупированной территории Луганской области отключают Интернет, чтобы помешать партизанам. Кроме того, россияне готовятся к массовому закрытию шахт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram канал Луганской ОВА.

"Россияне готовятся к массовому закрытию шахт на временно оккупированной территории Луганской области. Это связано, прежде всего, с мобилизацией более половины работников. Оставшимся объясняют, что неработающие предприятия нерентабельно удерживать. Неработающие из-за принудительной мобилизации", - говорится в сообщении.

В Луганской ОВА отметили, что на некоторых шахтах Луганщины начат демонтаж и вывоз оборудования.

Также рашисты начали отключать интернет в оккупированных населенных пунктах.

"В расположенном в тылу Новоайдаре россияне решили выключить Интернет, пытаясь помешать партизанам подсказывать украинским военным расположение врага", - рассказали в ОВА.

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