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Новини Окуповані території
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Рашисти вимикають на окупованій Луганщині інтернет та планують закривати шахти, - ОВА

шахта

На окупованій території Луганської області вимикають Інтернет, аби завадити партизанам. Крім того, росіяни готуються до масового закриття шахт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА

"Росіяни готуються до масового закриття шахт на тимчасово окупованій території Донбасу. Це пов'язано насамперед із мобілізацією понад половини працівників.  Тим, хто залишився, пояснюють, що непрацюючі підприємства нерентабельно утримувати. Непрацюючі через примусову мобілізацію", - йдеться в повідомленні.

У Луганській ОВА зазначили, що на деяких шахтах Луганщини розпочато демонтаж та вивезення обладнання.

Також рашисти почали вимикати інтернет в окупованих населених пунктах. 

"У розташованому в тилу Новоайдарі росіяни вирішили вимкнути Інтернет, намагаючись завадити партизанам підказувати українським військовим розташування ворога", - розповіли в ОВА. 

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інтернет (1989) окупація (6685) шахта (703) Луганська область (4876)


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05.12.2022 09:29 Відповісти
ВО СЧАСТЬЕ ТО РОССИЯ НА ДОНБАСС ПРИНЕСЛА!

ПУТИН ЗАХВАТИЛ ДОНБАСЦЕВ И ЗАСТАВИЛ ИХ ИДТИ УМИРАТЬ.

А СКОЛЬКО ГОРОДОВ ДОНБАССА РОССИЯ ЗА ЭТИ 9 МЕСЯЦЕВ РАЗБОМБИЛА!

ДОНБАСЦЫ, РАДУЙТЕСЬ, РОССИЯ ВАМ ПРИНЕСЛА ВОЙНУ В ВАШ РЕГИОН.
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05.12.2022 09:39 Відповісти
Зачем россия 9 месяцев бомбила Донбасс?

А где ты был, когда россия 9 месяцев бомбила Донбасс?

Мариуполь и Северодонецк вообще сровняли с лицом земли!

20 000 мирных людей убили в Мариуполе. Зачем россия убивает мирных жителей Донбасса?

500 детей на Донбассе убили. А это 5 аллей ангелов.
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05.12.2022 09:42 Відповісти
И вот сказка из экранов телевизоров превратилась в явь. Жрите.
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05.12.2022 10:21 Відповісти
Вчора в торговому центрі на півдні Італіїї почула російську мову.Три жінки вибирали жіночий одяг.Я не втрималася,привіталася,запитала - ви з України?Декілька секунд вони опешили,а потім без емоцій відповідь : с Донецка...
Я сказала,що я з Києва...Якби я заговорила з
ними українською мовою,то вони взагалі нічого б не відповіли.....
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05.12.2022 10:43 Відповісти
Втекли з рускага міра в ненависну гейропу, але все рівно будуть за руськемир сраку дерти. Пора вже починати якось відділяти мух від котлет. Має бути по справедливості - руськемирські шахіди мають сидіти в руському мирі, і хай путін їх товче, як йому хочеться. Це було б справедливо.
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05.12.2022 11:18 Відповісти
пришли европейцы и закрыли все шахты
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05.12.2022 11:22 Відповісти
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05.12.2022 14:15 Відповісти
Процедура "асвабаждєнія" виходить на фінішну пряму.
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05.12.2022 14:15 Відповісти
 
 