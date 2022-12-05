Рашисти вимикають на окупованій Луганщині інтернет та планують закривати шахти, - ОВА

На окупованій території Луганської області вимикають Інтернет, аби завадити партизанам. Крім того, росіяни готуються до масового закриття шахт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Луганської ОВА.

"Росіяни готуються до масового закриття шахт на тимчасово окупованій території Донбасу. Це пов'язано насамперед із мобілізацією понад половини працівників. Тим, хто залишився, пояснюють, що непрацюючі підприємства нерентабельно утримувати. Непрацюючі через примусову мобілізацію", - йдеться в повідомленні.

У Луганській ОВА зазначили, що на деяких шахтах Луганщини розпочато демонтаж та вивезення обладнання.

Також рашисти почали вимикати інтернет в окупованих населених пунктах.

"У розташованому в тилу Новоайдарі росіяни вирішили вимкнути Інтернет, намагаючись завадити партизанам підказувати українським військовим розташування ворога", - розповіли в ОВА.

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