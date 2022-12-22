Россияне "Градами" повредили здание гимназии в Херсоне. ФОТО
В Херсоне из-за вражеских обстрелов пострадало здание гимназии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
"Прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно с работниками полиции, экспертами и военными специалистами провели осмотр здания и территории одной из гимназий Херсона", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 19 декабря вооруженные силы России, в очередной раз обстреливая город, попали в учебное заведение. Один из снарядов влетел в крышу здания, в результате чего повреждены два учебных класса, другой оставил свой след на спортплощадке.
По предварительной информации, враг совершил обстрел из РСЗО "Град" с временно оккупированной территории.
Для обеспечения должного расследования российских военных преступлений правоохранители зафиксировали последствия очередного обстрела и изъяли доказательства вооруженной агрессии РФ.
Следственные действия проведены в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1ст. 438 УК Украины), информируют в областной прокуратуре.
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