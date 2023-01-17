Российские военные снова обстреляли Купянск, попали в учебное заведение, - Синегубов. ФОТО

17 января, около 14:30, российские военные в очередной раз обстреляли Купянск.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты снова обстреляли город Купянск. Сегодня, около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено", - говорится в сообщении.

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