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Российские военные снова обстреляли Купянск, попали в учебное заведение, - Синегубов. ФОТО

17 января, около 14:30, российские военные в очередной раз обстреляли Купянск.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты снова обстреляли город Купянск. Сегодня, около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено", - говорится в сообщении.

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Российские военные снова обстреляли Купянск, попали в учебное заведение, - Синегубов 01
Российские военные снова обстреляли Купянск, попали в учебное заведение, - Синегубов 02
Российские военные снова обстреляли Купянск, попали в учебное заведение, - Синегубов 03

обстрел (27151) Синегубов Олег (560) Купянск (634)


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17.01.2023 15:45 Ответить
це орки їм по..й куди стреляти, поки не будуть отримувати у відповідь, а судячі що за Дніпро не отримали- мордор і надалі буде продовжувати нажаль
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17.01.2023 15:52 Ответить
 
 