Российские военные снова обстреляли Купянск, попали в учебное заведение, - Синегубов. ФОТО
17 января, около 14:30, российские военные в очередной раз обстреляли Купянск.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты снова обстреляли город Купянск. Сегодня, около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено", - говорится в сообщении.
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Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий17.01.2023 15:45 Ответить Мне нравится 0
Микола Корж
показать весь комментарий17.01.2023 15:52 Ответить Мне нравится 0
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