Епифаний встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. ФОТОрепортаж
Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний встретился во время визита в Стамбул с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Патриарх назвал войну в Украине "дьявольской" и осудил российскую агрессию.
Об этом сообщили в Православной Церкви Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Епифаний поблагодарил за помощь от Вселенского Патриархата Украины, которую передают нуждающимся.
В свою очередь Патриарх Варфоломей осудил российскую агрессию против Украины. "Мы рады приветствовать Вас, Блаженнейший владыка, здесь, во Вселенском Патриархате, где мы постоянно молимся о Вас, об Украине, о тех, кто страдает несправедливой войной. Мы осуждаем эту войну, русскую агрессию против Украины. Это дьявольская война, которую породила неправда. Я об этом сказал в своем выступлении недавно на форуме в Абу Даби, и большинство присутствующих приветствовало это определение аплодисментами.
Мы молимся об Украине и вашей победе. Передайте наше поздравление народу, православным верным, передайте, что мы восхищаемся их смелостью и молимся за них", - отметил Патриарх Варфоломей.
Митрополит Епифаний подарил Вселенскому Патриарху Печерскую икону Богородицы с преподобными Антонием и Феодосием. Патриарх, принимая икону, благословил, чтобы вся Лавра была украинской.
После общей встречи, в которой приняли участие члены украинской делегации и дипломаты, состоялся личный разговор предстоятелей в кабинете Патриарха.
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велика подяка, здоров'я та довгих років життя Вселенському Патріарху !
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рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на
оккупированных территориях Украины.
премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.
https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas
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