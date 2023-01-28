Епифаний встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. ФОТОрепортаж

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний встретился во время визита в Стамбул с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Патриарх назвал войну в Украине "дьявольской" и осудил российскую агрессию.

Об этом сообщили в Православной Церкви Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Епифаний поблагодарил за помощь от Вселенского Патриархата Украины, которую передают нуждающимся.

В свою очередь Патриарх Варфоломей осудил российскую агрессию против Украины. "Мы рады приветствовать Вас, Блаженнейший владыка, здесь, во Вселенском Патриархате, где мы постоянно молимся о Вас, об Украине, о тех, кто страдает несправедливой войной. Мы осуждаем эту войну, русскую агрессию против Украины. Это дьявольская война, которую породила неправда. Я об этом сказал в своем выступлении недавно на форуме в Абу Даби, и большинство присутствующих приветствовало это определение аплодисментами.

Мы молимся об Украине и вашей победе. Передайте наше поздравление народу, православным верным, передайте, что мы восхищаемся их смелостью и молимся за них", - отметил Патриарх Варфоломей.

Митрополит Епифаний подарил Вселенскому Патриарху Печерскую икону Богородицы с преподобными Антонием и Феодосием. Патриарх, принимая икону, благословил, чтобы вся Лавра была украинской.

После общей встречи, в которой приняли участие члены украинской делегации и дипломаты, состоялся личный разговор предстоятелей в кабинете Патриарха.











