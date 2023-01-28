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Епифаний встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. ФОТОрепортаж

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний встретился во время визита в Стамбул с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Патриарх назвал войну в Украине "дьявольской" и осудил российскую агрессию.

Об этом сообщили в Православной Церкви Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Епифаний поблагодарил за помощь от Вселенского Патриархата Украины, которую передают нуждающимся.

В свою очередь Патриарх Варфоломей осудил российскую агрессию против Украины. "Мы рады приветствовать Вас, Блаженнейший владыка, здесь, во Вселенском Патриархате, где мы постоянно молимся о Вас, об Украине, о тех, кто страдает несправедливой войной. Мы осуждаем эту войну, русскую агрессию против Украины. Это дьявольская война, которую породила неправда. Я об этом сказал в своем выступлении недавно на форуме в Абу Даби, и большинство присутствующих приветствовало это определение аплодисментами.

Мы молимся об Украине и вашей победе. Передайте наше поздравление народу, православным верным, передайте, что мы восхищаемся их смелостью и молимся за них", - отметил Патриарх Варфоломей.

Митрополит Епифаний подарил Вселенскому Патриарху Печерскую икону Богородицы с преподобными Антонием и Феодосием. Патриарх, принимая икону, благословил, чтобы вся Лавра была украинской.

После общей встречи, в которой приняли участие члены украинской делегации и дипломаты, состоялся личный разговор предстоятелей в кабинете Патриарха.

Епифаний встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем 01

Епифаний встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем 02
Епифаний встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем 03
Епифаний встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем 04
Епифаний встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем 05
Епифаний встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем 06
Епифаний встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем 07

Автор: 

Варфоломей (240) Епифаний (347) ПЦУ (789)


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Спаси Господи р.Т. Епіфания !
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28.01.2023 12:49 Ответить
Дуже мені цікаво - БЛАГОДАТНИЙ Вогонь в цьому році приїде напряму до Нас..
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28.01.2023 13:00 Ответить
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велика подяка, здоров'я та довгих років життя Вселенському Патріарху !

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28.01.2023 13:13 Ответить

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Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з України-Русi !
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28.01.2023 13:15 Ответить
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рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на

оккупированных территориях Украины.

премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.

https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas

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28.01.2023 13:17 Ответить
московія... батьківщина диявола 👹, константував загальновідомий факт, Вселенський Патріарх...
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28.01.2023 15:27 Ответить
в кримінальна справа за розпалювання міжконфессіальної ворожнечі буде?
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28.01.2023 16:30 Ответить
Коли вже синод припинить діяльність тереростичнї маскалскої церкви?
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29.01.2023 09:53 Ответить
 
 