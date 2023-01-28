Епіфаній зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. ФОТОрепортаж

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній зустрівся під час візиту до Стамбула зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Патріарх назвав війну в Україні "диявольською" і засудив російську агресію.

Про це повідомили в Православній Церкві України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Епіфаній подякував за допомогу від Вселенського Патріархату Україні, яку передають тим, хто її потребує.

Своєю чергою, Патріарх Варфоломій засудив російську агресію проти України. "Ми раді вітати Вас, Блаженнійший владико, тут, у Вселенському Патріархаті, де ми постійно молимося про Вас, про Україну, про тих, хто страждає від несправедливої війни. Ми засуджуємо цю війну, російську агресію проти України. Це диявольська війна, яку породила неправда. Я про це сказав у своєму виступі нещодавно на форумі в Абу Дабі, і більшість присутніх вітали це визначення аплодисментами.

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Ми молимося за Україну і за вашу перемогу. Передайте наше вітання народу, православним вірним, передайте, що ми захоплюємося їхньою сміливістю і молимося за них" - зазначив Патріарх Варфоломій.

Митрополит Епіфаній подарував Вселенському Патріарху Печерську ікону Богородиці з преподобними Антонієм і Феодосієм. Патріарх, приймаючи ікону, поблагословив, щоби вся Лавра була українською.

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Після загальної зустрічі, у якій також взяли участь члени української делегації та дипломати, відбулася особиста розмова предстоятелів у кабінеті Патріарха.













