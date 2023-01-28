УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11638 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 229 9

Епіфаній зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. ФОТОрепортаж

Предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній зустрівся під час візиту до Стамбула зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Патріарх назвав війну в Україні "диявольською" і засудив російську агресію.

Про це повідомили в Православній Церкві України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Епіфаній подякував за допомогу від Вселенського Патріархату Україні, яку передають тим, хто її потребує.

Своєю чергою, Патріарх Варфоломій засудив російську агресію проти України. "Ми раді вітати Вас, Блаженнійший владико, тут, у Вселенському Патріархаті, де ми постійно молимося про Вас, про Україну, про тих, хто страждає від несправедливої війни. Ми засуджуємо цю війну, російську агресію проти України. Це диявольська війна, яку породила неправда. Я про це сказав у своєму виступі нещодавно на форумі в Абу Дабі, і більшість присутніх вітали це визначення аплодисментами.

Також дівиться: Епіфаній прибув із візитом до Вселенського Патріархату. ФОТОрепортаж

Ми молимося за Україну і за вашу перемогу. Передайте наше вітання народу, православним вірним, передайте, що ми захоплюємося їхньою сміливістю і молимося за них" - зазначив Патріарх Варфоломій.

Митрополит Епіфаній подарував Вселенському Патріарху Печерську ікону Богородиці з преподобними Антонієм і Феодосієм. Патріарх, приймаючи ікону, поблагословив, щоби вся Лавра була українською.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вселенський патріарх Варфоломій передав щире благословення українському народу: "Ми з вами"

Після загальної зустрічі, у якій також взяли участь члени української делегації та дипломати, відбулася особиста розмова предстоятелів у кабінеті Патріарха.

Епіфаній зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм 01
Епіфаній зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм 02
Епіфаній зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм 03
Епіфаній зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм 04
Епіфаній зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм 05
Епіфаній зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм 06
Епіфаній зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм 07

Автор: 

Варфоломій (216) Епіфаній (350) ПЦУ (794)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спаси Господи р.Т. Епіфания !
показати весь коментар
28.01.2023 12:49 Відповісти
Дуже мені цікаво - БЛАГОДАТНИЙ Вогонь в цьому році приїде напряму до Нас..
показати весь коментар
28.01.2023 13:00 Відповісти
.

велика подяка, здоров'я та довгих років життя Вселенському Патріарху !

.
показати весь коментар
28.01.2023 13:13 Відповісти

.

Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з України-Русi !
показати весь коментар
28.01.2023 13:15 Відповісти
.

рассея планирует построить 25 тюрем и три исправительно-трудовых лагеря на

оккупированных территориях Украины.

премьер-министр паРашки распорядился построить большую сеть тюрем для контроля над населением на незаконно аннексированных территориях.

https://elpais.com/internacional/2023-01-27/rusia-planea-construir-25-carceles-y-tres-centros-de-trabajos-forzados-en-las-zonas-ocupadas-en-ucrania.html#?rel=mas

.
показати весь коментар
28.01.2023 13:17 Відповісти
московія... батьківщина диявола 👹, константував загальновідомий факт, Вселенський Патріарх...
показати весь коментар
28.01.2023 15:27 Відповісти
в кримінальна справа за розпалювання міжконфессіальної ворожнечі буде?
показати весь коментар
28.01.2023 16:30 Відповісти
Коли вже синод припинить діяльність тереростичнї маскалскої церкви?
показати весь коментар
29.01.2023 09:53 Відповісти
 
 