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Военные ВСУ прибыли в Великобританию осваивать танки Challenger 2. ФОТО

Украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала учений с Challenger 2

Об этом говорится в сообщении минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала подготовки к продолжению борьбы с Россией.

Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне", - говорится в сообщении.

Читайте: Украинские защитники прибыли в Германию для обучения на БМП Marder, - Spiegel

Военные ВСУ прибыли в Великобританию осваивать танки Challenger 2 01
Военные ВСУ прибыли в Великобританию осваивать танки Challenger 2 02

Великобритания (4954) военные учения (3457) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+22
В нас жінки навіть батареями САУ керують, чому ти думаєш, що вони з челенжером не впораються?
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29.01.2023 13:47
+15
Англичане очень хорошие преподаватели , в конце 90-х проходил у них курсы по эксплуатации и ремонту морской РЛС "Кельвин Хьюз" . Понимая , что для слушателей английский язык не родной, они просто " разжевывали " и максимально доступно излагали материал. А уж наши смышленые ребята приложат максимум усилий для овладения новой техникой. Хай щастить!
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29.01.2023 14:15
+14
Так якщо хочеш, то і тебе випустять. У Британію, Норвегію, США на навчання, тільки потім не ний, коли тебе відправлять під Бахмут.
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29.01.2023 13:45
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А говорят, некто зеленских, мужиков за границу не пускает
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29.01.2023 13:36 Ответить
пускає,але в тайланд не всіх
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29.01.2023 13:41 Ответить
Так якщо хочеш, то і тебе випустять. У Британію, Норвегію, США на навчання, тільки потім не ний, коли тебе відправлять під Бахмут.
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29.01.2023 13:45 Ответить
Кто гаварит?
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29.01.2023 14:42 Ответить
Дівчина теж танкістка?
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29.01.2023 13:38 Ответить
То жОнка дикабриста!!!
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29.01.2023 13:39 Ответить
Заправлятиме танк борщем.
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29.01.2023 13:45 Ответить
В нас жінки навіть батареями САУ керують, чому ти думаєш, що вони з челенжером не впораються?
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29.01.2023 13:47 Ответить
Керувати батареєю це одне, а сидіти в танку зовсім інше.
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29.01.2023 13:56 Ответить
Видел видео, там девушка-украинка, наводчик САУ.
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29.01.2023 14:20 Ответить
Так вона й керує знаходячись в САУ.
https://youtu.be/VOlXHknc0eg?t=41
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29.01.2023 14:27 Ответить
ты сидишь на диване, но кто-то ведь должен сидеть в танке тоже.
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29.01.2023 15:58 Ответить
А ти взагалі здриснув за океан щоб паржать папріколу.
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29.01.2023 18:54 Ответить
Управлять Челленжером впораются, а вот перебитую или слетевшую гусеницу не поменяют. Да и другой "мелкий" ремонт танка им в тягость, всё там оочень тяжёлое
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29.01.2023 17:34 Ответить
молодые. В отличие от ожиданий старых трактористов
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29.01.2023 13:43 Ответить
І знову помилка в назві , все ж не Challeger 2 а Challenger
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29.01.2023 13:56 Ответить
Помилилися в назві , а дальше по тексту написано вірно 😠
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29.01.2023 14:05 Ответить
Англичане очень хорошие преподаватели , в конце 90-х проходил у них курсы по эксплуатации и ремонту морской РЛС "Кельвин Хьюз" . Понимая , что для слушателей английский язык не родной, они просто " разжевывали " и максимально доступно излагали материал. А уж наши смышленые ребята приложат максимум усилий для овладения новой техникой. Хай щастить!
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29.01.2023 14:15 Ответить
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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29.01.2023 14:47 Ответить
Таке цікаве питання - чому Порох вже більше місяця назад почав купувати та перевозити до України самі велики тягачі з трейлерами - як раз на них дуже добре стають західні танки. Ні міністр оборони, ні зеленський-дерьмак,тимошенко, ні маляр, ні притула взагалі про це не думали і нічого, звісно, не робили. Він шось знав таке шо оті ліцедії навіть не здогадувались.
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29.01.2023 15:56 Ответить
Порядок в танковых войсках Украины!
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29.01.2023 19:00 Ответить
кто тут танкисты, в курсе - скока времени надо чтоб освоить незнакомую машину со всей ее начинкой?
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29.01.2023 19:29 Ответить
 
 