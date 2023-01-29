Военные ВСУ прибыли в Великобританию осваивать танки Challenger 2. ФОТО
Украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала учений с Challenger 2
Об этом говорится в сообщении минобороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
"Украинские танкисты прибыли в Великобританию для начала подготовки к продолжению борьбы с Россией.
Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе со странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне", - говорится в сообщении.
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https://youtu.be/VOlXHknc0eg?t=41