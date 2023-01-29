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Військові ЗСУ прибули до Великої Британії опановувати танки Challeger 2. ФОТО
Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку навчань з Challenger 2
Про це йдеться у повідомленні міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки до продовження боротьби з Росією.
Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні", - йдеться у повідомленні.
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+22 tigrazloy #487552
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+15 Leshek
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+14 Javelina Bayraktarivna
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https://youtu.be/VOlXHknc0eg?t=41