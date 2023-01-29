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Військові ЗСУ прибули до Великої Британії опановувати танки Challeger 2. ФОТО

Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку навчань з Challenger 2

Про це йдеться у повідомленні міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки до продовження боротьби з Росією.

Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні", - йдеться у повідомленні.

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Військові ЗСУ прибули до Великої Британії опановувати танки Challeger 2 01
Військові ЗСУ прибули до Великої Британії опановувати танки Challeger 2 02

Автор: 

Велика Британія (5578) військові навчання (2775) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+22
В нас жінки навіть батареями САУ керують, чому ти думаєш, що вони з челенжером не впораються?
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29.01.2023 13:47
+15
Англичане очень хорошие преподаватели , в конце 90-х проходил у них курсы по эксплуатации и ремонту морской РЛС "Кельвин Хьюз" . Понимая , что для слушателей английский язык не родной, они просто " разжевывали " и максимально доступно излагали материал. А уж наши смышленые ребята приложат максимум усилий для овладения новой техникой. Хай щастить!
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29.01.2023 14:15
+14
Так якщо хочеш, то і тебе випустять. У Британію, Норвегію, США на навчання, тільки потім не ний, коли тебе відправлять під Бахмут.
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29.01.2023 13:45
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А говорят, некто зеленских, мужиков за границу не пускает
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29.01.2023 13:36 Відповісти
пускає,але в тайланд не всіх
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29.01.2023 13:41 Відповісти
Так якщо хочеш, то і тебе випустять. У Британію, Норвегію, США на навчання, тільки потім не ний, коли тебе відправлять під Бахмут.
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29.01.2023 13:45 Відповісти
Кто гаварит?
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29.01.2023 14:42 Відповісти
Дівчина теж танкістка?
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29.01.2023 13:38 Відповісти
То жОнка дикабриста!!!
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29.01.2023 13:39 Відповісти
Заправлятиме танк борщем.
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29.01.2023 13:45 Відповісти
В нас жінки навіть батареями САУ керують, чому ти думаєш, що вони з челенжером не впораються?
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29.01.2023 13:47 Відповісти
Керувати батареєю це одне, а сидіти в танку зовсім інше.
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29.01.2023 13:56 Відповісти
Видел видео, там девушка-украинка, наводчик САУ.
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29.01.2023 14:20 Відповісти
Так вона й керує знаходячись в САУ.
https://youtu.be/VOlXHknc0eg?t=41
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29.01.2023 14:27 Відповісти
ты сидишь на диване, но кто-то ведь должен сидеть в танке тоже.
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29.01.2023 15:58 Відповісти
А ти взагалі здриснув за океан щоб паржать папріколу.
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29.01.2023 18:54 Відповісти
Управлять Челленжером впораются, а вот перебитую или слетевшую гусеницу не поменяют. Да и другой "мелкий" ремонт танка им в тягость, всё там оочень тяжёлое
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29.01.2023 17:34 Відповісти
молодые. В отличие от ожиданий старых трактористов
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29.01.2023 13:43 Відповісти
І знову помилка в назві , все ж не Challeger 2 а Challenger
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29.01.2023 13:56 Відповісти
Помилилися в назві , а дальше по тексту написано вірно 😠
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29.01.2023 14:05 Відповісти
Англичане очень хорошие преподаватели , в конце 90-х проходил у них курсы по эксплуатации и ремонту морской РЛС "Кельвин Хьюз" . Понимая , что для слушателей английский язык не родной, они просто " разжевывали " и максимально доступно излагали материал. А уж наши смышленые ребята приложат максимум усилий для овладения новой техникой. Хай щастить!
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29.01.2023 14:15 Відповісти
🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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29.01.2023 14:47 Відповісти
Таке цікаве питання - чому Порох вже більше місяця назад почав купувати та перевозити до України самі велики тягачі з трейлерами - як раз на них дуже добре стають західні танки. Ні міністр оборони, ні зеленський-дерьмак,тимошенко, ні маляр, ні притула взагалі про це не думали і нічого, звісно, не робили. Він шось знав таке шо оті ліцедії навіть не здогадувались.
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29.01.2023 15:56 Відповісти
Порядок в танковых войсках Украины!
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29.01.2023 19:00 Відповісти
кто тут танкисты, в курсе - скока времени надо чтоб освоить незнакомую машину со всей ее начинкой?
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29.01.2023 19:29 Відповісти
 
 