Військові ЗСУ прибули до Великої Британії опановувати танки Challeger 2. ФОТО

Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку навчань з Challenger 2

Про це йдеться у повідомленні міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські танкісти прибули до Великої Британії для початку підготовки до продовження боротьби з Росією.

Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні", - йдеться у повідомленні.

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