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Последствия обстрела больницы в Херсоне. ФОТОрепортаж

Во время одного из сегодняшних обстрелов Херсона враг ударил в местную клиническую больницу.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский опубликовал в фейсбуке ужасающие фото с места обстрела, сообщает Цензор.НЕТ.

Последствия обстрела больницы в Херсоне 01
Последствия обстрела больницы в Херсоне 02
Последствия обстрела больницы в Херсоне 03

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Автор: 

больница (1439) обстрел (27129) Херсон (2817)


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Так по всьому місту були вибухи…У лікарні поранена медсестра. Двоє загиблих, як мінімум, і поранені в інших локаціях…
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29.01.2023 16:12 Ответить
Їхньому слєдствєному комітету треба порушувати справу проти самих себе
за обстріл "ісконно руZZского города Хєрсона"

чи "рузскіє дєті Херсона" гірші за дєтєй Бамбаса?
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29.01.2023 16:24 Ответить
раша країна Гнойного Аксимюрона


вони там живуть... 😕
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29.01.2023 16:27 Ответить
ЗВЕРИ!!!
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29.01.2023 17:00 Ответить
 
 