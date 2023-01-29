Последствия обстрела больницы в Херсоне. ФОТОрепортаж

Во время одного из сегодняшних обстрелов Херсона враг ударил в местную клиническую больницу.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский опубликовал в фейсбуке ужасающие фото с места обстрела, сообщает Цензор.НЕТ.











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