Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні. ФОТОрепортаж
Під час одного із сьогоднішніх обстрілів Херсона ворог поцілив у місцеву клінічну лікарню.
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський опублікував у фейсбуці жахливі фото з місця обстрілу, інформує Цензор.НЕТ.
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за обстріл "ісконно руZZского города Хєрсона"
чи "рузскіє дєті Херсона" гірші за дєтєй Бамбаса?
вони там живуть... 😕