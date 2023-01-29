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Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні. ФОТОрепортаж

Під час одного із сьогоднішніх обстрілів Херсона ворог поцілив у місцеву клінічну лікарню.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський опублікував у фейсбуці жахливі фото з місця обстрілу, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні 01
Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні 02
Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні 03

Також читайте: Росіяни обстріляли обласну клінічну лікарню Херсону, медсестра зазнала поранень, - МОЗ

Автор: 

лікарня (1359) обстріл (28449) Херсон (3356)


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Так по всьому місту були вибухи…У лікарні поранена медсестра. Двоє загиблих, як мінімум, і поранені в інших локаціях…
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29.01.2023 16:12 Відповісти
Їхньому слєдствєному комітету треба порушувати справу проти самих себе
за обстріл "ісконно руZZского города Хєрсона"

чи "рузскіє дєті Херсона" гірші за дєтєй Бамбаса?
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29.01.2023 16:24 Відповісти
раша країна Гнойного Аксимюрона


вони там живуть... 😕
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29.01.2023 16:27 Відповісти
ЗВЕРИ!!!
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29.01.2023 17:00 Відповісти
 
 