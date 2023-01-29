Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні. ФОТОрепортаж

Під час одного із сьогоднішніх обстрілів Херсона ворог поцілив у місцеву клінічну лікарню.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський опублікував у фейсбуці жахливі фото з місця обстрілу, інформує Цензор.НЕТ.











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