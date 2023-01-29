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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни обстріляли обласну клінічну лікарню Херсону, медсестра зазнала поранень, - МОЗ

херсон,херсонщина,острови

Російські загарбники не припиняють обстрілювати медичні заклади Херсону та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство охорони здоров'я

"Російські терористичні війська обстріляли обласну клінічну лікарню Херсону. Поранена медична сестра", - йдеться в повідомленні. 

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МОЗ (5391) обстріл (28284) Херсон (3335)


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Руцькі пі_ари, оркосвинособаки.
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29.01.2023 14:59 Відповісти
 
 