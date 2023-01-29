Росіяни обстріляли обласну клінічну лікарню Херсону, медсестра зазнала поранень, - МОЗ

Російські загарбники не припиняють обстрілювати медичні заклади Херсону та області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство охорони здоров'я.

"Російські терористичні війська обстріляли обласну клінічну лікарню Херсону. Поранена медична сестра", - йдеться в повідомленні.

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