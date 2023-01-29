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Новини Війна
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У Херсоні чути вибухи, - місцевий телеграм-канал

херсон

У Херсоні прогриміли вибухи.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Ймовірно, обстріл ведеться із "Градів". Як зазначається, на місці прильоту спалахнула пожежа.

Також повідомляється про нові вибухи.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив із "Градів" по Херсону, пошкоджено будинки та транспортне підприємство, - ОВА

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вибух (4439) обстріл (28284) Херсон (3335)


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ну слішна і слішна? і чо? Может нада спросіть пачіму слішна у тєх кто размініривал чінгерь? чи не на часцу
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29.01.2023 13:25 Відповісти
Було б дивно якби їх там не чули..
показати весь коментар
29.01.2023 13:31 Відповісти
 
 