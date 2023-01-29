У Херсоні чути вибухи, - місцевий телеграм-канал
У Херсоні прогриміли вибухи.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Ймовірно, обстріл ведеться із "Градів". Як зазначається, на місці прильоту спалахнула пожежа.
Також повідомляється про нові вибухи.
Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
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показати весь коментар29.01.2023 13:25 Відповісти Мені подобається 1
Harakternik81 Ua
показати весь коментар29.01.2023 13:31 Відповісти Мені подобається 0
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