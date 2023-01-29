В Херсоне слышны взрывы, - местный телеграм-канал
В Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
Вероятно, обстрел ведется из "Градов". Как отмечается, на месте прилета вспыхнул пожар.
Также сообщается о новых взрывах.
Официального подтверждения информации пока нет.
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показать весь комментарий29.01.2023 13:25 Ответить Мне нравится 1
Harakternik81 Ua
показать весь комментарий29.01.2023 13:31 Ответить Мне нравится 0
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