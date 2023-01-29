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Новости Война
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В Херсоне слышны взрывы, - местный телеграм-канал

херсон

В Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Вероятно, обстрел ведется из "Градов". Как отмечается, на месте прилета вспыхнул пожар.

Также сообщается о новых взрывах.

Официального подтверждения информации пока нет.

Читайте: Враг ударил из "Градов" по Херсону, повреждены дома и транспортное предприятие, - ОВА

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ну слішна і слішна? і чо? Может нада спросіть пачіму слішна у тєх кто размініривал чінгерь? чи не на часцу
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29.01.2023 13:25 Ответить
Було б дивно якби їх там не чули..
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29.01.2023 13:31 Ответить
 
 