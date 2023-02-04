Суд арестовал заместителя начальника Департамента миграционной полиции по подозрению в "крышевании" борделей. ФОТОрепортаж
По ходатайству Киевской городской прокуратуры Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права внесения залога заместителя руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины, "прикрывавшего" деятельность преступной группировки сутенеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Как отмечается, высокопоставленному чиновнику сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины: ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией); ст. 302 (создание или содержание мест разврата); ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).
Напоминается также, что правоохранитель был задержан на этой неделе в рамках масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации, участники которой организовали в Киеве деятельность сети разврата и вербовали женщин для занятия проституцией.
Согласно материалам досудебного расследования, деятельность преступной организации возглавлял заместитель руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины.
"Правоохранители провели более 30 обысков по адресам расположения мест разврата, по местам проживания фигурантов и в административных зданиях Национальной полиции Украины. В порядке ст. 208 УПК Украины было задержано 15 участников группировки", - говорится в сообщении.
Суд рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения заместителю начальника Департамента и еще трем лицам, которые вербовали женщин для предоставлению интимных услуг за деньги, в том числе для "эскорта". "Вербовщики" арестованы с возможностью внесения залога в сумме около 800 тыс. грн каждому.
Рассмотрение других ходатайств продолжается.
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А то зустрінуться дехто.
тут питання в тому, що нехай ті дівки оформлюються як фоп, з відповідним видом діяльності, та приймають клієнтів в дома, чи офіс знімають, мають медичну книжку, матимуть пенсію тощо!
Молодь яка палить маріхуанну не народить і не зможе виховати здорове покоління, легалізатори, чим ми від кацапів тоді будемо відрізнятися: "в наколках його тіло, а в кишенях анаша".
Вже проходили таке з ігровими салонами. Ну, ніяк не вдавалося побороти. Що тільки не вигадували. Потрібно рубати голову, а не хвоста по сантиметру. Тому що чемодан з баблом зносить дах навіть самим "чесним" ))
А так, вперед.
В чём будет проблема если девушка захочет легально продавать своё тело мужчине который захочет это покупать? При этом она будет платить налоги и проходить медосмотр
Кожен міністр МВС та держ секретар, боровся з цими методами заробляння грошей …. , знав… і на пенсії з цих саме грошей, за кордоном животів!!!…купував нерухомість … горював, про важку долю жінок…
Кожне міністерство має свій заробіток у відповідних галузях, але, звичайно ж міністри та держсекретарі про таке «навідь не знають»...
Тому і «реформуються міністри», майже щороку за гроші та без жодного звіту про результати……
31 рік реформ під патронатом президентів та прем'єрів … без повішених авторів за вкрадені гроші в Українців!!
Тільки вдумаймося, купа міністрів із заступниками, купа дерхСекретарів із заступниками та маса челяді для обслуги під кожного з них у вигляду управлінь-департаментів «для їх харчування»…
А ще ж і голови ОДА та голови облРад із купою обслуговуючої челяді, і усі шукають теж, також «корит для харчевання»
в Україні!!….
Дермак здав свого подельнiка))
Мабуть не заплатив як треба