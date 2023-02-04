Суд арестовал заместителя начальника Департамента миграционной полиции по подозрению в "крышевании" борделей. ФОТОрепортаж

По ходатайству Киевской городской прокуратуры Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права внесения залога заместителя руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины, "прикрывавшего" деятельность преступной группировки сутенеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, высокопоставленному чиновнику сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины: ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией); ст. 302 (создание или содержание мест разврата); ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Напоминается также, что правоохранитель был задержан на этой неделе в рамках масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации, участники которой организовали в Киеве деятельность сети разврата и вербовали женщин для занятия проституцией.

Согласно материалам досудебного расследования, деятельность преступной организации возглавлял заместитель руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины.







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"Правоохранители провели более 30 обысков по адресам расположения мест разврата, по местам проживания фигурантов и в административных зданиях Национальной полиции Украины. В порядке ст. 208 УПК Украины было задержано 15 участников группировки", - говорится в сообщении.

Суд рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения заместителю начальника Департамента и еще трем лицам, которые вербовали женщин для предоставлению интимных услуг за деньги, в том числе для "эскорта". "Вербовщики" арестованы с возможностью внесения залога в сумме около 800 тыс. грн каждому.

Рассмотрение других ходатайств продолжается.