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Суд арестовал заместителя начальника Департамента миграционной полиции по подозрению в "крышевании" борделей. ФОТОрепортаж

По ходатайству Киевской городской прокуратуры Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права внесения залога заместителя руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины, "прикрывавшего" деятельность преступной группировки сутенеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, высокопоставленному чиновнику сообщили о подозрении по трем статьям УК Украины: ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией); ст. 302 (создание или содержание мест разврата); ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Напоминается также, что правоохранитель был задержан на этой неделе в рамках масштабной спецоперации по разоблачению преступной организации, участники которой организовали в Киеве деятельность сети разврата и вербовали женщин для занятия проституцией.

Согласно материалам досудебного расследования, деятельность преступной организации возглавлял заместитель руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины.

Суд арестовал заместителя начальника Департамента миграционной полиции по подозрению в крышевании борделей 01

Суд арестовал заместителя начальника Департамента миграционной полиции по подозрению в крышевании борделей 02
Суд арестовал заместителя начальника Департамента миграционной полиции по подозрению в крышевании борделей 03
Суд арестовал заместителя начальника Департамента миграционной полиции по подозрению в крышевании борделей 04

Смотрите также: Руководство миграционной полиции разоблачено на организации борделей. ФОТОрепортаж

"Правоохранители провели более 30 обысков по адресам расположения мест разврата, по местам проживания фигурантов и в административных зданиях Национальной полиции Украины. В порядке ст. 208 УПК Украины было задержано 15 участников группировки", - говорится в сообщении.

Суд рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения заместителю начальника Департамента и еще трем лицам, которые вербовали женщин для предоставлению интимных услуг за деньги, в том числе для "эскорта". "Вербовщики" арестованы с возможностью внесения залога в сумме около 800 тыс. грн каждому.

Рассмотрение других ходатайств продолжается.

Автор: 

Киев (25524) прокуратура (5013) проституция (324) публичный дом (8) Госмиграция (290) мера пресечения (457)


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Топ комментарии
+34
та легалізуйте ви вже проституцію, мать вашу
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04.02.2023 15:00
+17
Це іхніи хліб -- легалізуите і одних сутенерів стане менше .
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04.02.2023 15:04
+12
А чи не цей департамент відфутболював хлопців з полку Кастуся Калиновського , Іноземного Легіону? Якщо так ,то зрозуміло...
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04.02.2023 15:13
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та легалізуйте ви вже проституцію, мать вашу
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04.02.2023 15:00 Ответить
Вашу мать. Легалізуйте.
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04.02.2023 15:18 Ответить
Не можуть. Чого? Рада і кабмін.
А то зустрінуться дехто.
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04.02.2023 15:19 Ответить
Де ж на лаві голова поліції у якого такі заступники, чи він "тіпа" був не при делаха, але в долі ? Сам собі таких відбирав ! Риба гниє з голови ! Цей бардак закінчиться коли голову поліції змінять, а так як кришевали і носили йому так і далі будуть ...
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05.02.2023 02:52 Ответить
не спішиться. Легально - для багатьох означатиме правильно, оговтатися не встигнете, як вже почнуть легалізовувати дитячу проституцію, будемо тільки очіма кліпати, як до такого дійшло. Розпуста це не правильно.
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04.02.2023 15:24 Ответить
Трое в мене. Піздец буде всім. А легалізує, **** пів кабміна продається.
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04.02.2023 15:28 Ответить
я фігєю з вашою тупості!!!
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04.02.2023 15:29 Ответить
Не будіть сплячого звіря.
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04.02.2023 15:29 Ответить
До чого ці недолугі маніпуляції про дитячу проституцію?
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04.02.2023 15:29 Ответить
схоже, хвилюється, що не зможе її кришувати
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04.02.2023 15:34 Ответить
Прочитав без окуляр слово "недолугі" як "недопуті",однако неологізм
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04.02.2023 16:16 Ответить
а не можна дозволити лише старшим бездітним від сорока та розведеним чи вдовам? Воно то комусь ніби й стара, а коли людині під сімдесят, то таки дуже молоденька. Бабу поховав дядько і хоч вішайся. Від одного стара жінка втекла аж в сусідній район до родичів, бо вимагав близості. Ситуації різні бувають.
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04.02.2023 15:37 Ответить
Ні. Дозволити тільки тим, "кто здайот прадукт вторічний".
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04.02.2023 15:45 Ответить
Ты ид..т.
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04.02.2023 15:46 Ответить
А где тогда менты хорчеватся будут?
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04.02.2023 15:47 Ответить
так отож
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04.02.2023 16:28 Ответить
хай спочатку мусорів продажних посадять, які наживалися, а потім легалізують
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04.02.2023 15:57 Ответить
продажні мусора будуть завжди!
тут питання в тому, що нехай ті дівки оформлюються як фоп, з відповідним видом діяльності, та приймають клієнтів в дома, чи офіс знімають, мають медичну книжку, матимуть пенсію тощо!
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04.02.2023 16:29 Ответить
він же збільшував населення..за що?
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04.02.2023 15:02 Ответить
Це іхніи хліб -- легалізуите і одних сутенерів стане менше .
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04.02.2023 15:04 Ответить
з якого це переляку їх стане меньше? просто за розпусту їх вже не можна буде заарештувати. А кришувати при бажанні завжди знайдеться що, і будемо тепер все легалізовувати? ми так гірше рашки станемо. Може краще добиватися щоб посади обіймали люди гідні, а не легалізовувати все підряд.
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04.02.2023 15:26 Ответить
Що все підряд? Тут контретно про проституцію. А ви що нафантазувал?
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04.02.2023 15:31 Ответить
Хто на них пасеться -- поліція і сутенери -- якщо іх легалізувати -- вони стануть більш захищені .
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04.02.2023 15:54 Ответить
Хреново стало? Несите клетчатое одеяло - сценарий откатан!
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04.02.2023 15:06 Ответить
ОПЗе - зразковий заклад розпусти.
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04.02.2023 15:06 Ответить
Оце розмах у чиновників: від хабарів і привласнення державних коштів до кришування проституції!!! Народе мій! Ти ж ніколи не був бидлом!!! Де ж ти помиляєшся?
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04.02.2023 15:08 Ответить
Так не просто кришував, а очолював.
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04.02.2023 15:18 Ответить
а що з керівником депертаменту? не в курсах типа? по Станіслвському - не вірю!
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04.02.2023 15:11 Ответить
Канєшно нє в курсах! Ні сном, ні духом!
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04.02.2023 15:46 Ответить
А чи не цей департамент відфутболював хлопців з полку Кастуся Калиновського , Іноземного Легіону? Якщо так ,то зрозуміло...
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04.02.2023 15:13 Ответить
Вони ж не проститутки)
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04.02.2023 15:17 Ответить
Не, Вони не путани. Чемні жіночки.
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04.02.2023 15:23 Ответить
Я про хлопців з полку Кастуся Калиновського , Іноземного Легіону, яким Департамент міграційної поліції не дає можливість легализуватися.
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04.02.2023 15:49 Ответить
Як несподівано (насправді ніт!)
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04.02.2023 15:17 Ответить
Скільки то буде лівих акаунтів жінок депутатів.
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04.02.2023 15:22 Ответить
Давно пора легалізувати цю "профФесію". )))з подальшою докомплектацією деякими політиками...
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04.02.2023 15:22 Ответить
Ппц треба легалізувати проституцію як в тій же Німеччині ,де хвойди навіть мед огляд раз на пів року проходять і податки сплачують і ніхто їх ***** не кришує,ще треба маріхуанну узаконити,я особисто ніколи її не вживав ,але нічого поганого в ній не бачу,від горілки більше горя в сотні разів,а вона ***** легалізована
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04.02.2023 15:22 Ответить
Хвойда? Прокормити дітей, то в германії. Це позор?
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04.02.2023 15:24 Ответить
"позор" бути таким тупим, як ти
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04.02.2023 15:30 Ответить
Позор бути таким як ти, з дня народження. Скоть. Борме.
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04.02.2023 15:32 Ответить
Ти не вловив думку, що хвойда з дітьми на заході.
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04.02.2023 15:33 Ответить
тобто від легалізованої горілки стільки горя, так ми собі горя маємо додати і полірнути легалізацією маріхуанни? В Німеччині русскіх в дупу мало не цьомали і що, маємо все зробити як в Німеччині? А ще в Німеччині придумали цілу Європу наповнити біженцями з Африки, які часто-густо виявлялися не біженцями а асадовцями, а ще в Німеччині придумали цілу Європу на русскій газ підсадити і для цього влаштували екологічну істерію. Ми не Німеччина. Що за біда, як не мавпують все з кацапів, так одразу знаходять ще когось для мавпування.
Молодь яка палить маріхуанну не народить і не зможе виховати здорове покоління, легалізатори, чим ми від кацапів тоді будемо відрізнятися: "в наколках його тіло, а в кишенях анаша".
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04.02.2023 15:33 Ответить
Мариша? Мариша? Секунду, ну 5 хвиль.
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04.02.2023 15:56 Ответить
попий водички, полегшить
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04.02.2023 17:42 Ответить
Перший зам?, Просто зам? Начальники відділів? Що???
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04.02.2023 15:31 Ответить
При чому тут - легалізуйте? Це їм завадить кришувати легалізовані борделі?
Вже проходили таке з ігровими салонами. Ну, ніяк не вдавалося побороти. Що тільки не вигадували. Потрібно рубати голову, а не хвоста по сантиметру. Тому що чемодан з баблом зносить дах навіть самим "чесним" ))
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04.02.2023 15:34 Ответить
Логічно. Не сказано, яка конкретна проституція.
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04.02.2023 15:35 Ответить
Легалізувати і на облік.
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04.02.2023 15:36 Ответить
А яка різниця? ) Будь-яка, котра приносить доходи. Хоч моральна, хоч інформаційна, хоч політична... Ці баби хоча б фізично працюють... ))
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04.02.2023 15:40 Ответить
Я, не проти. Правда є багато моральних і фізичних питань.
А так, вперед.
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04.02.2023 15:42 Ответить
Давно пора это легализировать
В чём будет проблема если девушка захочет легально продавать своё тело мужчине который захочет это покупать? При этом она будет платить налоги и проходить медосмотр
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04.02.2023 15:45 Ответить
А менты тогда,где будут хорчеваться?
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04.02.2023 15:53 Ответить
Реально. Единственная проблема
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04.02.2023 15:54 Ответить
Ещё есть" моралисты". Но по их логике нужно запретить практически всё
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04.02.2023 15:57 Ответить
Дик там же ж і будуть...
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04.02.2023 16:01 Ответить
Вона може і буде (проходити медогляд), а "мужчина" - покупець послуг? Та й вона, швидше за все, тую довідку буде купляти...
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04.02.2023 15:58 Ответить
Сейчас это происходит даже без покупки справки. Зайдите на любой сайт" проститутки(указание горда)" так лучше Пусть налоги платят и хоть какой-то медосмотр проходит
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04.02.2023 16:08 Ответить
Я так понял заместители в Украине чтобы садиться вместо начальников в тюрьму.
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04.02.2023 16:15 Ответить
Опасная профессия
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04.02.2023 16:17 Ответить
никто не сядет
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04.02.2023 16:30 Ответить
Стидоба- тьху на його кості
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04.02.2023 16:28 Ответить
Вдумайтеся, за 31 рік скільки така зкацаплена мусорня принесла людям в Україні горя на «зароблянні» грошей в злочинний спосіб!!!

Кожен міністр МВС та держ секретар, боровся з цими методами заробляння грошей …. , знав… і на пенсії з цих саме грошей, за кордоном животів!!!…купував нерухомість … горював, про важку долю жінок…
Кожне міністерство має свій заробіток у відповідних галузях, але, звичайно ж міністри та держсекретарі про таке «навідь не знають»...
Тому і «реформуються міністри», майже щороку за гроші та без жодного звіту про результати……
31 рік реформ під патронатом президентів та прем'єрів … без повішених авторів за вкрадені гроші в Українців!!
Тільки вдумаймося, купа міністрів із заступниками, купа дерхСекретарів із заступниками та маса челяді для обслуги під кожного з них у вигляду управлінь-департаментів «для їх харчування»…
А ще ж і голови ОДА та голови облРад із купою обслуговуючої челяді, і усі шукають теж, також «корит для харчевання»
в Україні!!….
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04.02.2023 16:37 Ответить
никто и не знал раньше
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04.02.2023 16:39 Ответить
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04.02.2023 16:40 Ответить
Вдалий жарт!
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04.02.2023 17:31 Ответить
Блин, мужик волонтерів та відсилав дівчат нашім бійцям під Бахмут, а тут таке... .
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04.02.2023 16:52 Ответить
всё все знали... , кто ж будет резать курочку, несущую золотые яйца.........но американцы зажали кое-кому аички дверями и процесс пошел...правда посадят козлов отпущения..
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04.02.2023 16:59 Ответить
Прокурорам, поліцаям, військовим,дерслужбовцям які займаюця корупцією під час війни потрібно давати довічне увязненя
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04.02.2023 16:59 Ответить
Шо це?
Дермак здав свого подельнiка))
Мабуть не заплатив як треба
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07.02.2023 08:03 Ответить
 
 