Суд заарештував заступника начальника Департаменту міграційної поліції за підозрою в "кришуванні" борделів. ФОТОрепортаж

За клопотанням Київської міської прокуратури Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України, який "прикривав" діяльність злочинного угруповання сутенерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, високопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями КК України: ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією); ст. 302 (створення або утримання місць розпусти); ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Нагадується також, що правоохоронець був затриманий цього тижня у межах масштабної спецоперації з викриття злочинної організації, учасники якої організували у Києві діяльність мережі місць розпусти та вербували жінок у зайняття проституцією.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, діяльність злочинної організації очолював заступник керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України.









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"Правоохоронці провели понад 30 обшуків за адресами розташування місць розпусти, за місцями проживання фігурантів та в адміністративних будівлях Національної поліції України. В порядку ст. 208 КПК України було затримано 15 учасників угруповання", - йдеться у повідомленні.

Наразі суд розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу заступнику начальника Департамента та ще трьом особам, які вербували жінок до надання інтимних послуг за гроші, у тому числі для "ескорту". "Вербувальників" заарештовано з можливістю внесення застави у сумі близько 800 тис. грн. кожному.

Розгляд інших клопотань триває.