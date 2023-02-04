Суд заарештував заступника начальника Департаменту міграційної поліції за підозрою в "кришуванні" борделів. ФОТОрепортаж
За клопотанням Київської міської прокуратури Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України, який "прикривав" діяльність злочинного угруповання сутенерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Як зазначається, високопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями КК України: ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією); ст. 302 (створення або утримання місць розпусти); ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).
Нагадується також, що правоохоронець був затриманий цього тижня у межах масштабної спецоперації з викриття злочинної організації, учасники якої організували у Києві діяльність мережі місць розпусти та вербували жінок у зайняття проституцією.
Згідно з матеріалами досудового розслідування, діяльність злочинної організації очолював заступник керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України.
"Правоохоронці провели понад 30 обшуків за адресами розташування місць розпусти, за місцями проживання фігурантів та в адміністративних будівлях Національної поліції України. В порядку ст. 208 КПК України було затримано 15 учасників угруповання", - йдеться у повідомленні.
Наразі суд розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу заступнику начальника Департамента та ще трьом особам, які вербували жінок до надання інтимних послуг за гроші, у тому числі для "ескорту". "Вербувальників" заарештовано з можливістю внесення застави у сумі близько 800 тис. грн. кожному.
Розгляд інших клопотань триває.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А то зустрінуться дехто.
тут питання в тому, що нехай ті дівки оформлюються як фоп, з відповідним видом діяльності, та приймають клієнтів в дома, чи офіс знімають, мають медичну книжку, матимуть пенсію тощо!
Молодь яка палить маріхуанну не народить і не зможе виховати здорове покоління, легалізатори, чим ми від кацапів тоді будемо відрізнятися: "в наколках його тіло, а в кишенях анаша".
Вже проходили таке з ігровими салонами. Ну, ніяк не вдавалося побороти. Що тільки не вигадували. Потрібно рубати голову, а не хвоста по сантиметру. Тому що чемодан з баблом зносить дах навіть самим "чесним" ))
А так, вперед.
В чём будет проблема если девушка захочет легально продавать своё тело мужчине который захочет это покупать? При этом она будет платить налоги и проходить медосмотр
Кожен міністр МВС та держ секретар, боровся з цими методами заробляння грошей …. , знав… і на пенсії з цих саме грошей, за кордоном животів!!!…купував нерухомість … горював, про важку долю жінок…
Кожне міністерство має свій заробіток у відповідних галузях, але, звичайно ж міністри та держсекретарі про таке «навідь не знають»...
Тому і «реформуються міністри», майже щороку за гроші та без жодного звіту про результати……
31 рік реформ під патронатом президентів та прем'єрів … без повішених авторів за вкрадені гроші в Українців!!
Тільки вдумаймося, купа міністрів із заступниками, купа дерхСекретарів із заступниками та маса челяді для обслуги під кожного з них у вигляду управлінь-департаментів «для їх харчування»…
А ще ж і голови ОДА та голови облРад із купою обслуговуючої челяді, і усі шукають теж, також «корит для харчевання»
в Україні!!….
Дермак здав свого подельнiка))
Мабуть не заплатив як треба