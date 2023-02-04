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Суд заарештував заступника начальника Департаменту міграційної поліції за підозрою в "кришуванні" борделів. ФОТОрепортаж

За клопотанням Київської міської прокуратури Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України, який "прикривав" діяльність злочинного угруповання сутенерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, високопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями КК України: ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією); ст. 302 (створення або утримання місць розпусти); ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Нагадується також, що правоохоронець був затриманий цього тижня у межах масштабної спецоперації з викриття злочинної організації, учасники якої організували у Києві діяльність мережі місць розпусти та вербували жінок у зайняття проституцією.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, діяльність злочинної організації очолював заступник керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України.

Суд заарештував заступника начальника Департаменту міграційної поліції за підозрою в кришуванні борделів 01
Суд заарештував заступника начальника Департаменту міграційної поліції за підозрою в кришуванні борделів 02
Суд заарештував заступника начальника Департаменту міграційної поліції за підозрою в кришуванні борделів 03
Суд заарештував заступника начальника Департаменту міграційної поліції за підозрою в кришуванні борделів 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво міграційной поліції викрито на організації борделів. ФОТОрепортаж

"Правоохоронці провели понад 30 обшуків за адресами розташування місць розпусти, за місцями проживання фігурантів та в адміністративних будівлях Національної поліції України. В порядку ст. 208 КПК України було затримано 15 учасників угруповання", - йдеться у повідомленні.

Наразі суд розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу заступнику начальника Департамента та ще трьом особам, які вербували жінок до надання інтимних послуг за гроші, у тому числі для "ескорту". "Вербувальників" заарештовано з можливістю внесення застави у сумі близько 800 тис. грн. кожному.

Розгляд інших клопотань триває.

Автор: 

Київ (19469) прокуратура (3677) проституція (147) будинок розпусти (7) Держміграція (273) запобіжний захід (488)


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Топ коментарі
+34
та легалізуйте ви вже проституцію, мать вашу
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04.02.2023 15:00
+17
Це іхніи хліб -- легалізуите і одних сутенерів стане менше .
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04.02.2023 15:04
+12
А чи не цей департамент відфутболював хлопців з полку Кастуся Калиновського , Іноземного Легіону? Якщо так ,то зрозуміло...
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04.02.2023 15:13
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та легалізуйте ви вже проституцію, мать вашу
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04.02.2023 15:00 Відповісти
Вашу мать. Легалізуйте.
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04.02.2023 15:18 Відповісти
Не можуть. Чого? Рада і кабмін.
А то зустрінуться дехто.
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04.02.2023 15:19 Відповісти
Де ж на лаві голова поліції у якого такі заступники, чи він "тіпа" був не при делаха, але в долі ? Сам собі таких відбирав ! Риба гниє з голови ! Цей бардак закінчиться коли голову поліції змінять, а так як кришевали і носили йому так і далі будуть ...
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05.02.2023 02:52 Відповісти
не спішиться. Легально - для багатьох означатиме правильно, оговтатися не встигнете, як вже почнуть легалізовувати дитячу проституцію, будемо тільки очіма кліпати, як до такого дійшло. Розпуста це не правильно.
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04.02.2023 15:24 Відповісти
Трое в мене. Піздец буде всім. А легалізує, **** пів кабміна продається.
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04.02.2023 15:28 Відповісти
я фігєю з вашою тупості!!!
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04.02.2023 15:29 Відповісти
Не будіть сплячого звіря.
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04.02.2023 15:29 Відповісти
До чого ці недолугі маніпуляції про дитячу проституцію?
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04.02.2023 15:29 Відповісти
схоже, хвилюється, що не зможе її кришувати
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04.02.2023 15:34 Відповісти
Прочитав без окуляр слово "недолугі" як "недопуті",однако неологізм
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04.02.2023 16:16 Відповісти
а не можна дозволити лише старшим бездітним від сорока та розведеним чи вдовам? Воно то комусь ніби й стара, а коли людині під сімдесят, то таки дуже молоденька. Бабу поховав дядько і хоч вішайся. Від одного стара жінка втекла аж в сусідній район до родичів, бо вимагав близості. Ситуації різні бувають.
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04.02.2023 15:37 Відповісти
Ні. Дозволити тільки тим, "кто здайот прадукт вторічний".
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04.02.2023 15:45 Відповісти
Ты ид..т.
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04.02.2023 15:46 Відповісти
А где тогда менты хорчеватся будут?
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04.02.2023 15:47 Відповісти
так отож
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04.02.2023 16:28 Відповісти
хай спочатку мусорів продажних посадять, які наживалися, а потім легалізують
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04.02.2023 15:57 Відповісти
продажні мусора будуть завжди!
тут питання в тому, що нехай ті дівки оформлюються як фоп, з відповідним видом діяльності, та приймають клієнтів в дома, чи офіс знімають, мають медичну книжку, матимуть пенсію тощо!
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04.02.2023 16:29 Відповісти
він же збільшував населення..за що?
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04.02.2023 15:02 Відповісти
Це іхніи хліб -- легалізуите і одних сутенерів стане менше .
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04.02.2023 15:04 Відповісти
з якого це переляку їх стане меньше? просто за розпусту їх вже не можна буде заарештувати. А кришувати при бажанні завжди знайдеться що, і будемо тепер все легалізовувати? ми так гірше рашки станемо. Може краще добиватися щоб посади обіймали люди гідні, а не легалізовувати все підряд.
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04.02.2023 15:26 Відповісти
Що все підряд? Тут контретно про проституцію. А ви що нафантазувал?
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04.02.2023 15:31 Відповісти
Хто на них пасеться -- поліція і сутенери -- якщо іх легалізувати -- вони стануть більш захищені .
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04.02.2023 15:54 Відповісти
Хреново стало? Несите клетчатое одеяло - сценарий откатан!
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04.02.2023 15:06 Відповісти
ОПЗе - зразковий заклад розпусти.
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04.02.2023 15:06 Відповісти
Оце розмах у чиновників: від хабарів і привласнення державних коштів до кришування проституції!!! Народе мій! Ти ж ніколи не був бидлом!!! Де ж ти помиляєшся?
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04.02.2023 15:08 Відповісти
Так не просто кришував, а очолював.
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04.02.2023 15:18 Відповісти
а що з керівником депертаменту? не в курсах типа? по Станіслвському - не вірю!
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04.02.2023 15:11 Відповісти
Канєшно нє в курсах! Ні сном, ні духом!
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04.02.2023 15:46 Відповісти
А чи не цей департамент відфутболював хлопців з полку Кастуся Калиновського , Іноземного Легіону? Якщо так ,то зрозуміло...
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04.02.2023 15:13 Відповісти
Вони ж не проститутки)
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04.02.2023 15:17 Відповісти
Не, Вони не путани. Чемні жіночки.
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04.02.2023 15:23 Відповісти
Я про хлопців з полку Кастуся Калиновського , Іноземного Легіону, яким Департамент міграційної поліції не дає можливість легализуватися.
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04.02.2023 15:49 Відповісти
Як несподівано (насправді ніт!)
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04.02.2023 15:17 Відповісти
Скільки то буде лівих акаунтів жінок депутатів.
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04.02.2023 15:22 Відповісти
Давно пора легалізувати цю "профФесію". )))з подальшою докомплектацією деякими політиками...
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04.02.2023 15:22 Відповісти
Ппц треба легалізувати проституцію як в тій же Німеччині ,де хвойди навіть мед огляд раз на пів року проходять і податки сплачують і ніхто їх ***** не кришує,ще треба маріхуанну узаконити,я особисто ніколи її не вживав ,але нічого поганого в ній не бачу,від горілки більше горя в сотні разів,а вона ***** легалізована
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04.02.2023 15:22 Відповісти
Хвойда? Прокормити дітей, то в германії. Це позор?
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04.02.2023 15:24 Відповісти
"позор" бути таким тупим, як ти
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04.02.2023 15:30 Відповісти
Позор бути таким як ти, з дня народження. Скоть. Борме.
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04.02.2023 15:32 Відповісти
Ти не вловив думку, що хвойда з дітьми на заході.
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04.02.2023 15:33 Відповісти
тобто від легалізованої горілки стільки горя, так ми собі горя маємо додати і полірнути легалізацією маріхуанни? В Німеччині русскіх в дупу мало не цьомали і що, маємо все зробити як в Німеччині? А ще в Німеччині придумали цілу Європу наповнити біженцями з Африки, які часто-густо виявлялися не біженцями а асадовцями, а ще в Німеччині придумали цілу Європу на русскій газ підсадити і для цього влаштували екологічну істерію. Ми не Німеччина. Що за біда, як не мавпують все з кацапів, так одразу знаходять ще когось для мавпування.
Молодь яка палить маріхуанну не народить і не зможе виховати здорове покоління, легалізатори, чим ми від кацапів тоді будемо відрізнятися: "в наколках його тіло, а в кишенях анаша".
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04.02.2023 15:33 Відповісти
Мариша? Мариша? Секунду, ну 5 хвиль.
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04.02.2023 15:56 Відповісти
попий водички, полегшить
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04.02.2023 17:42 Відповісти
Перший зам?, Просто зам? Начальники відділів? Що???
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04.02.2023 15:31 Відповісти
При чому тут - легалізуйте? Це їм завадить кришувати легалізовані борделі?
Вже проходили таке з ігровими салонами. Ну, ніяк не вдавалося побороти. Що тільки не вигадували. Потрібно рубати голову, а не хвоста по сантиметру. Тому що чемодан з баблом зносить дах навіть самим "чесним" ))
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04.02.2023 15:34 Відповісти
Логічно. Не сказано, яка конкретна проституція.
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04.02.2023 15:35 Відповісти
Легалізувати і на облік.
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04.02.2023 15:36 Відповісти
А яка різниця? ) Будь-яка, котра приносить доходи. Хоч моральна, хоч інформаційна, хоч політична... Ці баби хоча б фізично працюють... ))
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04.02.2023 15:40 Відповісти
Я, не проти. Правда є багато моральних і фізичних питань.
А так, вперед.
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04.02.2023 15:42 Відповісти
Давно пора это легализировать
В чём будет проблема если девушка захочет легально продавать своё тело мужчине который захочет это покупать? При этом она будет платить налоги и проходить медосмотр
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04.02.2023 15:45 Відповісти
А менты тогда,где будут хорчеваться?
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04.02.2023 15:53 Відповісти
Реально. Единственная проблема
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04.02.2023 15:54 Відповісти
Ещё есть" моралисты". Но по их логике нужно запретить практически всё
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04.02.2023 15:57 Відповісти
Дик там же ж і будуть...
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04.02.2023 16:01 Відповісти
Вона може і буде (проходити медогляд), а "мужчина" - покупець послуг? Та й вона, швидше за все, тую довідку буде купляти...
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04.02.2023 15:58 Відповісти
Сейчас это происходит даже без покупки справки. Зайдите на любой сайт" проститутки(указание горда)" так лучше Пусть налоги платят и хоть какой-то медосмотр проходит
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04.02.2023 16:08 Відповісти
Я так понял заместители в Украине чтобы садиться вместо начальников в тюрьму.
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04.02.2023 16:15 Відповісти
Опасная профессия
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04.02.2023 16:17 Відповісти
никто не сядет
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04.02.2023 16:30 Відповісти
Стидоба- тьху на його кості
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04.02.2023 16:28 Відповісти
Вдумайтеся, за 31 рік скільки така зкацаплена мусорня принесла людям в Україні горя на «зароблянні» грошей в злочинний спосіб!!!

Кожен міністр МВС та держ секретар, боровся з цими методами заробляння грошей …. , знав… і на пенсії з цих саме грошей, за кордоном животів!!!…купував нерухомість … горював, про важку долю жінок…
Кожне міністерство має свій заробіток у відповідних галузях, але, звичайно ж міністри та держсекретарі про таке «навідь не знають»...
Тому і «реформуються міністри», майже щороку за гроші та без жодного звіту про результати……
31 рік реформ під патронатом президентів та прем'єрів … без повішених авторів за вкрадені гроші в Українців!!
Тільки вдумаймося, купа міністрів із заступниками, купа дерхСекретарів із заступниками та маса челяді для обслуги під кожного з них у вигляду управлінь-департаментів «для їх харчування»…
А ще ж і голови ОДА та голови облРад із купою обслуговуючої челяді, і усі шукають теж, також «корит для харчевання»
в Україні!!….
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04.02.2023 16:37 Відповісти
никто и не знал раньше
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04.02.2023 16:39 Відповісти
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04.02.2023 16:40 Відповісти
Вдалий жарт!
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04.02.2023 17:31 Відповісти
Блин, мужик волонтерів та відсилав дівчат нашім бійцям під Бахмут, а тут таке... .
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04.02.2023 16:52 Відповісти
всё все знали... , кто ж будет резать курочку, несущую золотые яйца.........но американцы зажали кое-кому аички дверями и процесс пошел...правда посадят козлов отпущения..
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04.02.2023 16:59 Відповісти
Прокурорам, поліцаям, військовим,дерслужбовцям які займаюця корупцією під час війни потрібно давати довічне увязненя
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04.02.2023 16:59 Відповісти
Шо це?
Дермак здав свого подельнiка))
Мабуть не заплатив як треба
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07.02.2023 08:03 Відповісти
 
 