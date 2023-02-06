Последствия ночного обстрела Марганецкой громады Днепропетровщины, - полиция. ФОТО

5 февраля около 23 часов враг нанес удары из ствольной артиллерии по одному из сел вблизи города Марганец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

"Разрушений претерпел частный дом и складское помещение. Снаряды попали в крышу зданий и во двор. В результате взрыва повреждены стены, окна и линии электропередач", - говорится в сообщении.

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