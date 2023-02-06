Наслідки нічного обстрілу Марганецької громади Дніпропетровщини, - поліція. ФОТО

5 лютого близько 23-ї години ворог завдав ударів з зі ствольної артилерії по одному з сіл поблизу міста Марганець.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

"Руйнувань зазнав приватний будинок та складське приміщення. Снаряди потрапили в дах будівель та на подвір’я. Внаслідок вибуху пошкоджено стіни, вікна та лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

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