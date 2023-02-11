Первая партия переданных Литвой зенитных пушек L-70 прибыла в Украину. ФОТО
Первая партия шведских зенитных пушек L-70, которые Литва передает Украине, и боеприпасы к ним уже прибыли на территорию Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.
"Партия зенитных пушек L-70 и боеприпасов, которые Литва передает Украине для помощи в защите критической инфраструктуры, уже прибыли в Украину", - написал Анушаускас.
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+27 Олександр Гуменюк #550944
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+19 Senas Katinas #427578
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Тепер їх на стаціонарне шасі, і лише б набоїв вистачило....
Слава ЗСУ...
Перше застосування в боях відбулося 1 вересня 1939 року.
Аби спростити процес розгортання та здешевити експлуатацію були створені системи BOFI (англ. Bofors Optronic Fire control Instrument) для застосування вдень та вночі в умовах гарної видимості та всепогодний цілодобовий BOFI-R з інтегрованою РЛС[4]. Перша система без РЛС була запропонована на ринок з 1976 року, друга - з 1979 року[6].
Система BOFI має в складі лазерний далекомір, але вимагає від оператора вручну утримувати ціль в прицілі до обрахування необхідних кутів наведення та упередження. Натомість BOFI-R завдяки РЛС здатен автоматично захоплювати та супроводжувати ціль незалежно від погодних умов[4].
Денний приціл - телескоп, нічний - електронно-оптичний перетворювач, РЛС діє в Ku-діапазоні (J-діапазоні) частот 15,9 - 17,1 ГГц. Лазерний далекомір - Nd:YAG-лазер з частотою вимірювання 10 Гц[6].
Попри те, що кожна установка обладнана BOFI або BOFI-R може діяти повністю автономна, існує можливість отримання координат цілі від зовнішніх джерел, наприклад - пошукових РЛС[6].
Максимальна дальність 12,5 км
Темп вогню 240-300 пострілів за хвилину.
Збиватиме мопеди, літаки, гвинтокрили. Ета вам нє ета.
По данным источников в оборонном ведомстве, он также казался плавающим и двигался в аномальной манере."
рогозин дырявый на метеозонде залетел
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