Первая партия переданных Литвой зенитных пушек L-70 прибыла в Украину. ФОТО

Первая партия шведских зенитных пушек L-70, которые Литва передает Украине, и боеприпасы к ним уже прибыли на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Партия зенитных пушек L-70 и боеприпасов, которые Литва передает Украине для помощи в защите критической инфраструктуры, уже прибыли в Украину", - написал Анушаускас.

Также читайте: Россияне ночью сбросили 4 авиабомбы на Змеиный, - ОК "Південь"