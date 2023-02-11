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Первая партия переданных Литвой зенитных пушек L-70 прибыла в Украину. ФОТО

Первая партия шведских зенитных пушек L-70, которые Литва передает Украине, и боеприпасы к ним уже прибыли на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Партия зенитных пушек L-70 и боеприпасов, которые Литва передает Украине для помощи в защите критической инфраструктуры, уже прибыли в Украину", - написал Анушаускас.

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Первая партия переданных Литвой зенитных пушек L-70 прибыла в Украину 01

Литва (2473) оружие (10223) Арвидас Анушаускас (38)


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Топ комментарии
+27
Дякуємо друзям....
Тепер їх на стаціонарне шасі, і лише б набоїв вистачило....
Слава ЗСУ...
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11.02.2023 11:09
+22
...оце швидкість, тільки три дні від розмови
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11.02.2023 11:05
+19
Ускоряем реконструкцию железных дорог под потребности Украины
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11.02.2023 11:10
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...оце швидкість, тільки три дні від розмови
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11.02.2023 11:05 Ответить
Дякуємо друзям....
Тепер їх на стаціонарне шасі, і лише б набоїв вистачило....
Слава ЗСУ...
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11.02.2023 11:09 Ответить
для балалаек летающих то что надо)
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11.02.2023 11:09 Ответить
Ускоряем реконструкцию железных дорог под потребности Украины
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11.02.2023 11:10 Ответить
Та да, саме війна найкраще продемоеструвала, що на вужчу європецську колвю треба було перейти років 20 тому. Це ускладнило б кацапам логвстику на окупованих територіях і навпаки покращило б нашу.
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11.02.2023 11:14 Ответить
Цікаво, гармати з РЛС чи без?
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11.02.2023 11:11 Ответить
З.
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11.02.2023 11:17 Ответить
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11.02.2023 11:29 Ответить
Звідки інфа?
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11.02.2023 11:30 Ответить
Угу, ще й мікропроцесорним блоком наведення!
Перше застосування в боях відбулося 1 вересня 1939 року.
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11.02.2023 11:20 Ответить
L-70 - Виготовлення 1952 - дотепер.
Аби спростити процес розгортання та здешевити експлуатацію були створені системи BOFI (англ. Bofors Optronic Fire control Instrument) для застосування вдень та вночі в умовах гарної видимості та всепогодний цілодобовий BOFI-R з інтегрованою РЛС[4]. Перша система без РЛС була запропонована на ринок з 1976 року, друга - з 1979 року[6].

Система BOFI має в складі лазерний далекомір, але вимагає від оператора вручну утримувати ціль в прицілі до обрахування необхідних кутів наведення та упередження. Натомість BOFI-R завдяки РЛС здатен автоматично захоплювати та супроводжувати ціль незалежно від погодних умов[4].

Денний приціл - телескоп, нічний - електронно-оптичний перетворювач, РЛС діє в Ku-діапазоні (J-діапазоні) частот 15,9 - 17,1 ГГц. Лазерний далекомір - Nd:YAG-лазер з частотою вимірювання 10 Гц[6].

Попри те, що кожна установка обладнана BOFI або BOFI-R може діяти повністю автономна, існує можливість отримання координат цілі від зовнішніх джерел, наприклад - пошукових РЛС[6].
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11.02.2023 11:27 Ответить
Ты слыхал пословицу про даренного коня? Так отож...
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11.02.2023 12:17 Ответить
Калібр 40мм
Максимальна дальність 12,5 км
Темп вогню 240-300 пострілів за хвилину.

Збиватиме мопеди, літаки, гвинтокрили. Ета вам нє ета.
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11.02.2023 11:17 Ответить
думаю, що колісній техніці, а также різній гусеничній(окрім танків, в лоб) також готовитись... на чермет.
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11.02.2023 12:11 Ответить
це стара радянська автоматична зенітна гармата АЗП-57, калібр 57мм. Такого ж класу була і гармата калібру 100мм.
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11.02.2023 11:21 Ответить
скорострільність непорівнювана
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11.02.2023 15:20 Ответить
Ця гармата добре працює не тільки по повітряним цілям, але й дістає броньовані цілі, включаючи і танки.
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11.02.2023 11:22 Ответить
"Летательный аппарат, сбитый вчера истребителем F-22 ВВС США над северной Аляской ранее сегодня, был описан как "цилиндрический и серебристо-серый".

По данным источников в оборонном ведомстве, он также казался плавающим и двигался в аномальной манере."
рогозин дырявый на метеозонде залетел
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11.02.2023 11:29 Ответить
"Демілітарізація" України йде повним ходом.... "всьопаплану" ....🤣🤣🤣
Велика подяка Союзникам!
Смерть рашискій мразоті!
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11.02.2023 11:34 Ответить
Такі Пушки були ще в 70 роки як Я служив в ТУРК-во на границі з Афганом. В ті часи вони мали СРНЦ -Станція наведення цілей. Особливо ми в ті часи збивали на полігоні в Геок Тепе крім літаків ще й ракети (марку ракет на жаль не припомню ).
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11.02.2023 11:38 Ответить
Бофорс 40 мм. Мало никому не покажется
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11.02.2023 11:59 Ответить
Ucitsia streliat vasi s nix.Dlia saxedov budet kak raz
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11.02.2023 12:14 Ответить
Tut nemnozko promazal,no naucitsia
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11.02.2023 12:16 Ответить
ne vasi učatsia, a ukraincy. Vasi ta fedi v pakety nyriajut.
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15.02.2023 01:07 Ответить
Та да, мы пахали, я и трактор
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11.02.2023 16:19 Ответить
всмысле "усилия по поддержке"? ты тоже наркоман с шизофазией, как и Гундосик?
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12.02.2023 11:47 Ответить
 
 