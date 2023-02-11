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авиация (2704) обстрел (25772) Одесская область (3375)

Россияне ночью сбросили 4 авиабомбы на Змеиный, - ОК "Південь"

зміїний

Враг продолжал терроризировать Одесщину ночью. Дважды территория региона атакована авиацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Оперативного командования "Південь".

"Пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, рашисты направили по расположенной там критической инфраструктуре 2 ракеты воздушного базирования".

Двумя Су-24М враг совершил бомбардировку острова Змеиный, сбросив 4 авиабомбы.

А из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма применил 3 противокорабельные ракеты "Оникс", которыми ударил в прибрежную зону.

Человеческих потерь и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+27
Кацапчики, не лякайте, вас давно ніхто не боїться. Дочекайтеся весни і здохніть під контрнаступом української армії. Іншого вам не дано. Ніхто не підек на переговори, щоб залишити за вами захопленя території і канал для подачі води в Крим. Прийдеться все віддавати і платити за зроблене вашими дебілами.
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11.02.2023 10:23
+16
а по Змеиному нафига? Змеи там еще в спячке.
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11.02.2023 10:10
+11
кацапи підараси
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11.02.2023 10:42
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а по Змеиному нафига? Змеи там еще в спячке.
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11.02.2023 10:10 Ответить
Було повідомлення про атаку ворожим морським дроном мосту в Затоці. Тепер - бомбування Зміїного.
Це все має ознаки рашистських приготувань до якоїсь раптової десантної операції в цьому районі під прикриттям "зернового коридору".
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11.02.2023 11:54 Ответить
ти хворе? В лютому, березні 22 року не висадились, а щас висадяться? Коли вкацапью зі своїми ********** далеко з Криму відійти бояться від свого ПВО. Кацап з ІПСО що кругом нападуть?
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11.02.2023 12:08 Ответить
Дурний думкою багатіє, а у тебе страусина позиція з маркером "іпсо".
Прораховувати потрібно всі варіанти, адже десантні операції бувають різні: якісь на пливучих братських домовинах БДК, а якісь на швидкісних катерах для висадки ДРГ.
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11.02.2023 12:37 Ответить
атака на мост - это кацапский фейк. Не стоит бродить по кацапским помойкам.
Что касается Змеиного, то с таким же успехом кацапы могли отбомбиться просто по морю. На Змеином только змеи остались на зимовку. Трех котов, которые там оставались, мы эвакуировали с острова еще в июле.
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11.02.2023 12:51 Ответить
Може кацапи думали, що на острів знов наші прикордонники повернулись?
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11.02.2023 13:00 Ответить
нет. Просто у кацапов действует система приписок, для того, чтобы доложить в генштаб об уничтоженных пограничниках на острове. Идея неплохая - пилоты получили надбавку за боевые вылеты, разведка получила свои гешефты за "обнаруженное" подразделение ЗСУ, начальство доложило наверх в генштаб, кто-то даже получил звёздочку, герасим отчитался мумешойге, шойга отчитался путину. Все при деле. Так устроена кацоармия.
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11.02.2023 13:21 Ответить
Застосували авіацію і 3 протикорабельні ракети "Онікс" через так званий маршрут "зернового коридору" наші гаранти його не хочуть прокоментувати цю ситуацію ?
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11.02.2023 10:20 Ответить
Кацапчики, не лякайте, вас давно ніхто не боїться. Дочекайтеся весни і здохніть під контрнаступом української армії. Іншого вам не дано. Ніхто не підек на переговори, щоб залишити за вами захопленя території і канал для подачі води в Крим. Прийдеться все віддавати і платити за зроблене вашими дебілами.
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11.02.2023 10:23 Ответить
кацапи підараси
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11.02.2023 10:42 Ответить
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11.02.2023 10:59 Ответить
Печально, что не можем сбить самолеты.
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11.02.2023 10:47 Ответить
літаки ми збити можемо - тому вони тільки і літають чимнайдалі від ППО і ******** безлюдні острови
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11.02.2023 13:34 Ответить
Який сенс?.. Дебіли, вони є дебіли ((( Аби щось бомбити та руйнувати.
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11.02.2023 10:53 Ответить
Поцы....смысл???На Змеином никого нет....Может сыканули ближе подлетать,тай ******* щоб показуху зробити)))
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11.02.2023 10:53 Ответить
Кацапи, це нащадки орди, їм головне зібратися в купу і лякати сусіда всим, чим мають, а раптом злякаються і підуть на перемровини і уступки?
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11.02.2023 11:24 Ответить
Мразь кацапська в агоніі , тому кидаються своїми бомбами де тільки можна робити це безкарно 😠
Здохнете всі на нашій землі 😡
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11.02.2023 12:24 Ответить
По прибережній зоні? Розміновують для підходу бдк?
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11.02.2023 12:29 Ответить
какой нахер подход каким БДК??? под огонь арты прямо с берега, не считая хаймарсов и нептунов с гарпунами?? Кацапы, конечно дебилы, но не настолько.
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11.02.2023 12:54 Ответить
 
 