Россияне ночью сбросили 4 авиабомбы на Змеиный, - ОК "Південь"
Враг продолжал терроризировать Одесщину ночью. Дважды территория региона атакована авиацией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Оперативного командования "Південь".
"Пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, рашисты направили по расположенной там критической инфраструктуре 2 ракеты воздушного базирования".
Двумя Су-24М враг совершил бомбардировку острова Змеиный, сбросив 4 авиабомбы.
А из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма применил 3 противокорабельные ракеты "Оникс", которыми ударил в прибрежную зону.
Человеческих потерь и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+27 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий11.02.2023 10:23
+16 Urs
показать весь комментарий11.02.2023 10:10
+11 Robert 9c04fd0d
показать весь комментарий11.02.2023 10:42
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Це все має ознаки рашистських приготувань до якоїсь раптової десантної операції в цьому районі під прикриттям "зернового коридору".
Прораховувати потрібно всі варіанти, адже десантні операції бувають різні: якісь на пливучих братських домовинах БДК, а якісь на швидкісних катерах для висадки ДРГ.
Что касается Змеиного, то с таким же успехом кацапы могли отбомбиться просто по морю. На Змеином только змеи остались на зимовку. Трех котов, которые там оставались, мы эвакуировали с острова еще в июле.
мумешойге, шойга отчитался путину. Все при деле. Так устроена кацоармия.
Здохнете всі на нашій землі 😡