В Одесской области силы ПВО сбили 4 дрона-камикадзе, - ОВА
В Одесской области подразделения противовоздушной обороны сбили четыре вражеских дрона-камикадзе типа "Шахед".
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесщиной были сбиты 4 дрона-камикадзе "Шахед", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры", - написал Марченко в телеграм-канале.
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