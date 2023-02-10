РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4453 посетителя онлайн
Новости Война
1 685 0
беспилотник (3126) Одесская область (3372) ПВО (2483)

В Одесской области силы ПВО сбили 4 дрона-камикадзе, - ОВА

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

В Одесской области подразделения противовоздушной обороны сбили четыре вражеских дрона-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесщиной были сбиты 4 дрона-камикадзе "Шахед", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры", - написал Марченко в телеграм-канале.

Также читайте: 13 российских ракет сбили силы ПВО в Одесской области
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 