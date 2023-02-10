На Одещині сили ППО збили 4 дрони-камікадзе, - ОВА
В Одеській області підрозділи протиповітряної оборони збили чотири ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед".
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одещиною було збито 4 дрони-камікадзе "Шахед", які намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури", - написав Марченко в телеграм-каналі.
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