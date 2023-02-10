13 російських ракет збили сили ППО на Одещині

Сили протиповітряної оборони збили над Одеською областю 13 російських ракет.

Про це повідомив глава ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Противник здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Як завжди підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет! Дякую героям-захисникам неба Одещини, ви найкращі! Слава Україні!" - зазначив очільник обладміністрації.

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