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Одеська область (2998) ППО (2917)

13 російських ракет збили сили ППО на Одещині

ппо

Сили протиповітряної оборони збили над Одеською областю 13 російських ракет.

Про це повідомив глава ОВА Максим Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Противник здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Як завжди підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет! Дякую героям-захисникам неба Одещини, ви найкращі! Слава Україні!" - зазначив очільник обладміністрації.

Читайте: Сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 "шахід" над Хмельниччиною, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури

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ОГО! Крутяші наші ППОшники!

Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть ворогам!
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10.02.2023 12:09 Відповісти
Чудовий результат ! бункерний щур і його нациська банда знову нічого не добились.
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10.02.2023 12:12 Відповісти
А ще в Одесі наче жодного прильоту не було. Слава ППО ЗСУ.
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10.02.2023 12:19 Відповісти
У нас на заході ел.енергія є гггг
Рашисти можете поцілувати нас у сра...у ☝
Відбій повітряної😃
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10.02.2023 12:20 Відповісти
А скіки запущено ракет?
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10.02.2023 12:31 Відповісти
Знищено 61 із 71 ворожоъ ракети!
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10.02.2023 14:02 Відповісти
 
 