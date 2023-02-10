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Одесская область (3372) ПВО (2483)

13 российских ракет сбили силы ПВО в Одесской области

ппо

Силы противовоздушной обороны сбили над Одесской областью 13 российских ракет.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Противник совершил массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. Как всегда подразделения противовоздушной обороны Одесщины отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет! Спасибо героям-защитникам неба Одесщины, вы лучшие! Слава Украине!" – отметил глава обладминистрации.

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ОГО! Крутяші наші ППОшники!

Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть ворогам!
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10.02.2023 12:09 Ответить
Чудовий результат ! бункерний щур і його нациська банда знову нічого не добились.
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10.02.2023 12:12 Ответить
А ще в Одесі наче жодного прильоту не було. Слава ППО ЗСУ.
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10.02.2023 12:19 Ответить
У нас на заході ел.енергія є гггг
Рашисти можете поцілувати нас у сра...у ☝
Відбій повітряної😃
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10.02.2023 12:20 Ответить
А скіки запущено ракет?
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10.02.2023 12:31 Ответить
Знищено 61 із 71 ворожоъ ракети!
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10.02.2023 14:02 Ответить
 
 