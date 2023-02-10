13 российских ракет сбили силы ПВО в Одесской области

Силы противовоздушной обороны сбили над Одесской областью 13 российских ракет.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Противник совершил массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. Как всегда подразделения противовоздушной обороны Одесщины отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет! Спасибо героям-защитникам неба Одесщины, вы лучшие! Слава Украине!" – отметил глава обладминистрации.

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