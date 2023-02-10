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Российский оккупант горит после попадания в окоп боеприпаса, сброшенного с дрона. ВИДЕО

Оператор дрона 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского метко сбросил боеприпас в тайник оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания оккупант начал гореть. На видео можно увидеть, что еще два российских солдата покинули окоп за несколько секунд перед сбросом боеприпаса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обломки российской ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе Киева, - Кличко (обновлено)

армия РФ (19318) уничтожение (6980) дроны (3955)


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Топ комментарии
+45
Горіла срааака пааа-ла-лааа...
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10.02.2023 12:15
+43
Гарно! Нажаль два хробаки встигли втекти. Маю надію не на довго...
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10.02.2023 12:13
+38
Ну очень полезно просматривать тем, кто в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Поднимает общий тонус организма.
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10.02.2023 12:13
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Ну очень полезно просматривать тем, кто в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Поднимает общий тонус организма.
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10.02.2023 12:13 Ответить
пердак палал
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10.02.2023 12:36 Ответить
не знайшов в тєлєзі це відєо
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10.02.2023 17:16 Ответить
https://t.me/operativnoZSU_chat/128605
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10.02.2023 20:36 Ответить
Гарно! Нажаль два хробаки встигли втекти. Маю надію не на довго...
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10.02.2023 12:13 Ответить
Поддохло уйобіще!!!
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10.02.2023 12:13 Ответить
а дружок прибежал , посмотрел , позвал - ,, вася , вася , .......чего молчишь , .....ну и *** с тобой ,,
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10.02.2023 12:59 Ответить
Так, менi теж сподобалась "Перша медична допомога" по-кацапськi.
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10.02.2023 13:07 Ответить
"Рюзкє сваїх нє брасают"©
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11.02.2023 12:48 Ответить
Пригорел - проиграл
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10.02.2023 12:15 Ответить
Горіла срааака пааа-ла-лааа...
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10.02.2023 12:15 Ответить
Розірвало ср...ку рускаму насікомому.
Дочка путіна зара лижиться з двома аміго на березі Іспанії 😃
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10.02.2023 12:17 Ответить
Не просто горит, а пылает от счастья. Хороший финал его никчемного существования.
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10.02.2023 12:17 Ответить
Снаряд двічи в одну воронку не влучає..розрив шаблонів
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10.02.2023 12:20 Ответить
Пукан подгорел.
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10.02.2023 12:22 Ответить
Перший раз бачу наглядну ілюстрацію виразу "пєрдак бомбонув"
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10.02.2023 12:22 Ответить
та то він расстрояфся сільно....
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10.02.2023 12:23 Ответить
З мови зняли.
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10.02.2023 16:21 Ответить
Жаль что не всех трёх пидоров. Ну и так хорошо). Смерть кацапским *******.
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10.02.2023 12:25 Ответить
После того, как после стугны (или tow) один кацап вдруг побежал после взрыва (а других частично мобилизовало), то можно сделать вывод, как приятно укрываться другим кацапом от гранаты или ракеты. Все осколки и взрывную волну поглотит товарищ, а ты живой. Нужно замкнутое помещение, чтобы взрывная волна от стен шла и воздух тоже сгорел и ударил в легкие, а на улице все равно по меткой гранате на орка будет результат.
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10.02.2023 15:25 Ответить
шмон там стояв од пэрдака канєшно. другий без газмаски підійти не зміг, шоб зблизька свого кинуть. с удалёнки бросив )))
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10.02.2023 12:26 Ответить
Особенно понравился прибежавший рашист посмотреть на результат. Своих не бросаем? А вообще подгоревшему рашисту поделом: нефиг прятать спирт от товарищей по бездумию в заднем кармане.
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10.02.2023 12:27 Ответить
а може то душа тєло пакідала..? ХЗ.
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10.02.2023 12:42 Ответить
Хорошо, что чурка кацапомонгольская сдохла.
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10.02.2023 12:29 Ответить
яка прикрість... два фашиста встигли за пару секунд вибігти... всі горіхи дістались одному.
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10.02.2023 12:30 Ответить
Был в тепле до конца жизни....повезло....многие просто замерзают...
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10.02.2023 12:32 Ответить
буквально сгарєл на работє. )
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10.02.2023 12:33 Ответить
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10.02.2023 12:34 Ответить
Мабуть горів тому що проспиртований.
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10.02.2023 12:46 Ответить
Русские своих не бросают а просто драпают.
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10.02.2023 12:52 Ответить
В сраку поранений кацап, дохлий кацап.
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10.02.2023 12:54 Ответить
Кацап підбіг, дивится. Другий йому кричить :
--- Сєвка, ну чьо там?
--- Пи@дец, как ******-то.... Спирт сгарєл....
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10.02.2023 12:57 Ответить
знатно пердак підгорів
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10.02.2023 13:02 Ответить
горить-палає, більше ********
рускій корабель, іди гей-гей!
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10.02.2023 13:02 Ответить
Ого проспиртований!
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10.02.2023 13:09 Ответить
Орк посмотрел и решил не заморачиваться с отбивной таварища.
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10.02.2023 13:10 Ответить
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10.02.2023 13:20 Ответить
карлік же розповів про резинову жопу, от вона і зайнялася.
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10.02.2023 13:25 Ответить
Згорів на роботі.
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10.02.2023 13:32 Ответить
Нехай усі кацапські скотобіси палають у неклі. Прокляті!
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10.02.2023 13:32 Ответить
Мдаа.
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10.02.2023 14:08 Ответить
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11.02.2023 05:17 Ответить
Так ось як виглядають палаючі ватні пардакі
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10.02.2023 14:46 Ответить
Кацап от синхронизировал последний выхлоп со вспышкой боеприпаса.
Как итог - увеличение тяги для полета на концерт Йоськи!
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10.02.2023 15:10 Ответить
Демонстрация подгорания пердаков. Сделали мне день, спасибо

Тот кто ушёл, пришёл и удостоверился что можно закопать.
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10.02.2023 15:23 Ответить
Авіаудар зруйнував газове сховище окупанта...
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10.02.2023 15:46 Ответить
Гори,кацапе,ясно,щоби не погасло!
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10.02.2023 16:50 Ответить
Руслик перед смертью выпустил через пердак всю духовность.
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10.02.2023 16:56 Ответить
Смерть кацапам!
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10.02.2023 17:42 Ответить
то орок весело пукнув І граната це все зафІксувала.
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10.02.2023 17:53 Ответить
Отрицательно оздоровился
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10.02.2023 22:54 Ответить
Не@уй шастати по українській землі
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11.02.2023 05:15 Ответить
Знатно пукнув перед тим як здохнути
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11.02.2023 08:33 Ответить
Прем'єра п'єси в одному акті "як горить пердак" пройшла на біс
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11.02.2023 12:51 Ответить
Скоріш всього газова запальничка була в кишені.
Кацапи, палити шкідливо... для дупи.
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11.02.2023 13:50 Ответить
 
 