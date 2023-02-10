Российский оккупант горит после попадания в окоп боеприпаса, сброшенного с дрона. ВИДЕО

Оператор дрона 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского метко сбросил боеприпас в тайник оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания оккупант начал гореть. На видео можно увидеть, что еще два российских солдата покинули окоп за несколько секунд перед сбросом боеприпаса.

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