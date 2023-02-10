Российский оккупант горит после попадания в окоп боеприпаса, сброшенного с дрона. ВИДЕО
Оператор дрона 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского метко сбросил боеприпас в тайник оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после попадания оккупант начал гореть. На видео можно увидеть, что еще два российских солдата покинули окоп за несколько секунд перед сбросом боеприпаса.
Топ комментарии
+45 дератизатор
показать весь комментарий10.02.2023 12:15
+43 Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий10.02.2023 12:13
+38 Старый зольдат
показать весь комментарий10.02.2023 12:13
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дочка путіна зара лижиться з двома аміго на березі Іспанії 😃
--- Сєвка, ну чьо там?
--- Пи@дец, как ******-то.... Спирт сгарєл....
рускій корабель, іди гей-гей!
Как итог - увеличение тяги для полета на концерт Йоськи!
Тот кто ушёл, пришёл и удостоверился что можно закопать.
Кацапи, палити шкідливо... для дупи.