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Російський окупант горить після влучання в окоп боєприпаса, скинутого з дрона. ВIДЕО

Оператор дрона 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького влучно скинув боєприпас у сховок окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання окупант почав горіти. На відео можна побачити, що ще два російські содати покинули окоп за кілька секунд перед скиданням боєприпаса.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи знищують ворожу бронемашину прямим влучанням. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) знищення (7293) дрони (4739)


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Топ коментарі
+45
Горіла срааака пааа-ла-лааа...
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10.02.2023 12:15
+43
Гарно! Нажаль два хробаки встигли втекти. Маю надію не на довго...
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10.02.2023 12:13
+38
Ну очень полезно просматривать тем, кто в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Поднимает общий тонус организма.
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10.02.2023 12:13
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Ну очень полезно просматривать тем, кто в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Поднимает общий тонус организма.
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10.02.2023 12:13 Відповісти
пердак палал
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10.02.2023 12:36 Відповісти
не знайшов в тєлєзі це відєо
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10.02.2023 17:16 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU_chat/128605
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10.02.2023 20:36 Відповісти
Гарно! Нажаль два хробаки встигли втекти. Маю надію не на довго...
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10.02.2023 12:13 Відповісти
Поддохло уйобіще!!!
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10.02.2023 12:13 Відповісти
а дружок прибежал , посмотрел , позвал - ,, вася , вася , .......чего молчишь , .....ну и *** с тобой ,,
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10.02.2023 12:59 Відповісти
Так, менi теж сподобалась "Перша медична допомога" по-кацапськi.
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10.02.2023 13:07 Відповісти
"Рюзкє сваїх нє брасают"©
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11.02.2023 12:48 Відповісти
Пригорел - проиграл
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10.02.2023 12:15 Відповісти
Горіла срааака пааа-ла-лааа...
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10.02.2023 12:15 Відповісти
Розірвало ср...ку рускаму насікомому.
Дочка путіна зара лижиться з двома аміго на березі Іспанії 😃
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10.02.2023 12:17 Відповісти
Не просто горит, а пылает от счастья. Хороший финал его никчемного существования.
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10.02.2023 12:17 Відповісти
Снаряд двічи в одну воронку не влучає..розрив шаблонів
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10.02.2023 12:20 Відповісти
Пукан подгорел.
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10.02.2023 12:22 Відповісти
Перший раз бачу наглядну ілюстрацію виразу "пєрдак бомбонув"
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10.02.2023 12:22 Відповісти
та то він расстрояфся сільно....
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10.02.2023 12:23 Відповісти
З мови зняли.
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10.02.2023 16:21 Відповісти
Жаль что не всех трёх пидоров. Ну и так хорошо). Смерть кацапским *******.
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10.02.2023 12:25 Відповісти
После того, как после стугны (или tow) один кацап вдруг побежал после взрыва (а других частично мобилизовало), то можно сделать вывод, как приятно укрываться другим кацапом от гранаты или ракеты. Все осколки и взрывную волну поглотит товарищ, а ты живой. Нужно замкнутое помещение, чтобы взрывная волна от стен шла и воздух тоже сгорел и ударил в легкие, а на улице все равно по меткой гранате на орка будет результат.
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10.02.2023 15:25 Відповісти
шмон там стояв од пэрдака канєшно. другий без газмаски підійти не зміг, шоб зблизька свого кинуть. с удалёнки бросив )))
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10.02.2023 12:26 Відповісти
Особенно понравился прибежавший рашист посмотреть на результат. Своих не бросаем? А вообще подгоревшему рашисту поделом: нефиг прятать спирт от товарищей по бездумию в заднем кармане.
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10.02.2023 12:27 Відповісти
а може то душа тєло пакідала..? ХЗ.
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10.02.2023 12:42 Відповісти
Хорошо, что чурка кацапомонгольская сдохла.
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10.02.2023 12:29 Відповісти
яка прикрість... два фашиста встигли за пару секунд вибігти... всі горіхи дістались одному.
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10.02.2023 12:30 Відповісти
Был в тепле до конца жизни....повезло....многие просто замерзают...
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10.02.2023 12:32 Відповісти
буквально сгарєл на работє. )
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10.02.2023 12:33 Відповісти
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10.02.2023 12:34 Відповісти
Мабуть горів тому що проспиртований.
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10.02.2023 12:46 Відповісти
Русские своих не бросают а просто драпают.
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10.02.2023 12:52 Відповісти
В сраку поранений кацап, дохлий кацап.
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10.02.2023 12:54 Відповісти
Кацап підбіг, дивится. Другий йому кричить :
--- Сєвка, ну чьо там?
--- Пи@дец, как ******-то.... Спирт сгарєл....
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10.02.2023 12:57 Відповісти
знатно пердак підгорів
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10.02.2023 13:02 Відповісти
горить-палає, більше ********
рускій корабель, іди гей-гей!
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10.02.2023 13:02 Відповісти
Ого проспиртований!
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10.02.2023 13:09 Відповісти
Орк посмотрел и решил не заморачиваться с отбивной таварища.
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10.02.2023 13:10 Відповісти
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10.02.2023 13:20 Відповісти
карлік же розповів про резинову жопу, от вона і зайнялася.
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10.02.2023 13:25 Відповісти
Згорів на роботі.
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10.02.2023 13:32 Відповісти
Нехай усі кацапські скотобіси палають у неклі. Прокляті!
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10.02.2023 13:32 Відповісти
Мдаа.
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10.02.2023 14:08 Відповісти
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11.02.2023 05:17 Відповісти
Так ось як виглядають палаючі ватні пардакі
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10.02.2023 14:46 Відповісти
Кацап от синхронизировал последний выхлоп со вспышкой боеприпаса.
Как итог - увеличение тяги для полета на концерт Йоськи!
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10.02.2023 15:10 Відповісти
Демонстрация подгорания пердаков. Сделали мне день, спасибо

Тот кто ушёл, пришёл и удостоверился что можно закопать.
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10.02.2023 15:23 Відповісти
Авіаудар зруйнував газове сховище окупанта...
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10.02.2023 15:46 Відповісти
Гори,кацапе,ясно,щоби не погасло!
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10.02.2023 16:50 Відповісти
Руслик перед смертью выпустил через пердак всю духовность.
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10.02.2023 16:56 Відповісти
Смерть кацапам!
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10.02.2023 17:42 Відповісти
то орок весело пукнув І граната це все зафІксувала.
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10.02.2023 17:53 Відповісти
Отрицательно оздоровился
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10.02.2023 22:54 Відповісти
Не@уй шастати по українській землі
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11.02.2023 05:15 Відповісти
Знатно пукнув перед тим як здохнути
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11.02.2023 08:33 Відповісти
Прем'єра п'єси в одному акті "як горить пердак" пройшла на біс
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11.02.2023 12:51 Відповісти
Скоріш всього газова запальничка була в кишені.
Кацапи, палити шкідливо... для дупи.
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11.02.2023 13:50 Відповісти
 
 