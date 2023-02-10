Російський окупант горить після влучання в окоп боєприпаса, скинутого з дрона. ВIДЕО

Оператор дрона 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького влучно скинув боєприпас у сховок окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання окупант почав горіти. На відео можна побачити, що ще два російські содати покинули окоп за кілька секунд перед скиданням боєприпаса.

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