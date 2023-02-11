Группу из 10 уклонистов задержали на Закарпатье, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Задержаны десять мужчин, которые намеревались незаконно пересечь украинскую границу, а также шесть человек, которые обеспечивали их переправку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечается, группу мужчин, которым по возрасту во время военного положения ограничен выезд из Украины, остановили вчера в километре от границы с Венгрией, в районе населенного пункта Вилок Береговского района.

Правоохранители установили, что организовали сделку уроженец Луганска и пятеро жителей Закарпатья. Накануне уклонистов доставили к границе, где планировали переправить через реку с помощью надувной лодки.

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За такой "вояж" каждый из задержанных должен был заплатить дельцам до 5000 долларов США. Фигурантов дела задержали с поличным – при попытке перемещения граждан через границу. Следует отметить, что на одного из фигурантов дела на рассмотрении в судах есть несколько уголовных производств за совершение наркопреступлений в составе организованной преступной группы.

Также в ходе неотложных следственных действий совместная межведомственная группа провела ряд обысков в частных домах фигурантов расследования, по результатам которых были изъяты денежные средства, мобильные телефоны и транспортные средства, которые использовались в противоправных целях.





