Группу из 10 уклонистов задержали на Закарпатье, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Задержаны десять мужчин, которые намеревались незаконно пересечь украинскую границу, а также шесть человек, которые обеспечивали их переправку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как отмечается, группу мужчин, которым по возрасту во время военного положения ограничен выезд из Украины, остановили вчера в километре от границы с Венгрией, в районе населенного пункта Вилок Береговского района.
Правоохранители установили, что организовали сделку уроженец Луганска и пятеро жителей Закарпатья. Накануне уклонистов доставили к границе, где планировали переправить через реку с помощью надувной лодки.
За такой "вояж" каждый из задержанных должен был заплатить дельцам до 5000 долларов США. Фигурантов дела задержали с поличным – при попытке перемещения граждан через границу. Следует отметить, что на одного из фигурантов дела на рассмотрении в судах есть несколько уголовных производств за совершение наркопреступлений в составе организованной преступной группы.
Также в ходе неотложных следственных действий совместная межведомственная группа провела ряд обысков в частных домах фигурантов расследования, по результатам которых были изъяты денежные средства, мобильные телефоны и транспортные средства, которые использовались в противоправных целях.
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Кольорові размальовки - для відвертання уваги, бавьтеся у кольорові ляльки й сперечайтесь хто за який колір, а ваші барони-князі в цей час роблять свої приватні справи.
Є конкретна влада, наділена всеосяжними повноваженнями. І є її чиновники, які плюют на Закон.
Маєшь право терпіти тільки "бєркут" , мусорів, прокурорських , суддів - коротше, своїх баронів, яким все можна. І от їх - маєш конкрітно терпіти. Інакше ти - злочинець.
Ну, ну.
Обл центр на Заході.
Вже тиждень облави на чоловіків.
Є в нас така місцина. Там сходяться на перехресті дві дороги.
Зі старого селища, звичайного, та містечка новобудов, там землю "блатні" получили та набудували 2-3 поверхові "хатинки".
На перехресті стали поліціянти з воєнними.
Зі старого селища пинять усіх та виписують повістки.
З нового не зупинили жодній!!!
... а чи не достатньо вже писати про безпородних "ухилянтів"???
Жодної статті, відео в Новинах та ЗМІ про "породистих".
Тобто "Конституційний обов'язок" померти за країну в нас стосується тільки бідних !!!!