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Группу из 10 уклонистов задержали на Закарпатье, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

кордон

Задержаны десять мужчин, которые намеревались незаконно пересечь украинскую границу, а также шесть человек, которые обеспечивали их переправку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечается, группу мужчин, которым по возрасту во время военного положения ограничен выезд из Украины, остановили вчера в километре от границы с Венгрией, в районе населенного пункта Вилок Береговского района.

Правоохранители установили, что организовали сделку уроженец Луганска и пятеро жителей Закарпатья. Накануне уклонистов доставили к границе, где планировали переправить через реку с помощью надувной лодки.

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За такой "вояж" каждый из задержанных должен был заплатить дельцам до 5000 долларов США. Фигурантов дела задержали с поличным – при попытке перемещения граждан через границу. Следует отметить, что на одного из фигурантов дела на рассмотрении в судах есть несколько уголовных производств за совершение наркопреступлений в составе организованной преступной группы.

Также в ходе неотложных следственных действий совместная межведомственная группа провела ряд обысков в частных домах фигурантов расследования, по результатам которых были изъяты денежные средства, мобильные телефоны и транспортные средства, которые использовались в противоправных целях.

Группу из 10 уклонистов задержали на Закарпатье, - Госпогранслужба 01
Группу из 10 уклонистов задержали на Закарпатье, - Госпогранслужба 02
Группу из 10 уклонистов задержали на Закарпатье, - Госпогранслужба 03

Автор: 

Госпогранслужба (6471) граница (5273) задержание (6679) Закарпатская область (2588)


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Топ комментарии
+29
А чому не затримали портнових, трухіних та іншої "зеленої" і "ригівської" сволоти?
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11.02.2023 13:31
+19
Це свої ухилянти, правіЛьниє, зеленські, їм можна.
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11.02.2023 13:37
+9
Ухилянти кажете?
Ну, ну.
Обл центр на Заході.
Вже тиждень облави на чоловіків.
Є в нас така місцина. Там сходяться на перехресті дві дороги.
Зі старого селища, звичайного, та містечка новобудов, там землю "блатні" получили та набудували 2-3 поверхові "хатинки".
На перехресті стали поліціянти з воєнними.
Зі старого селища пинять усіх та виписують повістки.
З нового не зупинили жодній!!!
... а чи не достатньо вже писати про безпородних "ухилянтів"???
Жодної статті, відео в Новинах та ЗМІ про "породистих".
Тобто "Конституційний обов'язок" померти за країну в нас стосується тільки бідних !!!!
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11.02.2023 15:10
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друзяки орбана
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11.02.2023 13:28 Ответить
А чому не затримали портнових, трухіних та іншої "зеленої" і "ригівської" сволоти?
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11.02.2023 13:31 Ответить
Це свої ухилянти, правіЛьниє, зеленські, їм можна.
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11.02.2023 13:37 Ответить
Немає "зелених", "голубих", є тільки найспритніші представники насєлєнія України, котрим можна ВСЕ (бо зараз власне вони вирішують що кому можна), а є "інші", котрим тільки - закон.
Кольорові размальовки - для відвертання уваги, бавьтеся у кольорові ляльки й сперечайтесь хто за який колір, а ваші барони-князі в цей час роблять свої приватні справи.
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12.02.2023 11:20 Ответить
Терпіти не можу узагальнення. Це одна з форм маніпуляції. КакаяРазніца.
Є конкретна влада, наділена всеосяжними повноваженнями. І є її чиновники, які плюют на Закон.
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12.02.2023 11:50 Ответить
для зелених ідіотів саме ті гаразди...
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12.02.2023 11:54 Ответить
Маєшь право не терпи узагальнення.
Маєшь право терпіти тільки "бєркут" , мусорів, прокурорських , суддів - коротше, своїх баронів, яким все можна. І от їх - маєш конкрітно терпіти. Інакше ти - злочинець.
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12.02.2023 19:21 Ответить
як чому- ті "парешали"....
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11.02.2023 14:51 Ответить
Ці не "парешали" - ці власне й вірішують : кому все, а кому - закон.
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12.02.2023 11:24 Ответить
Бо з Ермаком договорились так же как и Левочкин и Кравец - они неприкасаемые
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12.02.2023 19:26 Ответить
у мене в одного таке враження,що на Закарпатті більшість цілковито байдужа до долі України і вони б з радістю лягли під мадяр,чехів,русню,не важливо кого,лиш би їм ласіший шмат хтось пообіцяв....
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11.02.2023 13:32 Ответить
під русню точно ні
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11.02.2023 13:53 Ответить
З чого це ти такі мудрі "висновки" зробив? При чому тут усі закарпатці? Те що новина про те,що на Закарпатті затримали ухилянтів,не говорить автоматом про те,що усі закарпатці такі собі погані. Просто там стик області з трьома державами і варіантів як ділки можуть переправити ухилянтів дуже багато є різних,плюс рельєф позволяє це ефективно робити. тому,сидіти на дивані бозна де і судити по новині про закарпатців дуже тупо. Те ж саме кацапи роблять,сидять у своїх мукоцсрансках,дивляться ТВ і читають новини і роблять по цьому висновки що в Україні є нацисти, твоє критичне мислення десь на їхньому рівні.
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11.02.2023 14:34 Ответить
З чотирма державами.
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11.02.2023 17:22 Ответить
За эти деньги, можно инвалидность сделать и выехать абсолютно спокойно. Стригут идиотов с баблишком
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11.02.2023 14:29 Ответить
Уже закрылась лавочка по инвалидности.
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11.02.2023 15:17 Ответить
Да ни фига. Все работает. Это гидра
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11.02.2023 15:27 Ответить
Я слышал, что сами погранцы уже не выпускают "инвалидов", если это не очевидно внешне. Начинают прозванивать и уточнять, кто выдал справку.
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11.02.2023 15:30 Ответить
подорожчало ?
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12.02.2023 11:27 Ответить
Военкому абсолютно пофиг. У него есть план по мобилизации и он должен его выполнить. Иначе поедет на ноль и он и те кабанчики, которых он пригрел, что бумажки перебирают
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11.02.2023 14:27 Ответить
А от цікаво, а якого хрена їм харі фонують?
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11.02.2023 14:41 Ответить
Без судового рішення/вироку ці персонажі не є правопорушниками.
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11.02.2023 16:11 Ответить
Ухилянти кажете?
Ну, ну.
Обл центр на Заході.
Вже тиждень облави на чоловіків.
Є в нас така місцина. Там сходяться на перехресті дві дороги.
Зі старого селища, звичайного, та містечка новобудов, там землю "блатні" получили та набудували 2-3 поверхові "хатинки".
На перехресті стали поліціянти з воєнними.
Зі старого селища пинять усіх та виписують повістки.
З нового не зупинили жодній!!!
... а чи не достатньо вже писати про безпородних "ухилянтів"???
Жодної статті, відео в Новинах та ЗМІ про "породистих".
Тобто "Конституційний обов'язок" померти за країну в нас стосується тільки бідних !!!!
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11.02.2023 15:10 Ответить
Так. Доведено чотириразовим ухилянтом боневтіком.
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11.02.2023 15:31 Ответить
Прізвища треба друкувати. Країна повинна знати своїх хероїв.
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11.02.2023 16:20 Ответить
Кошевий та Арестович. Перший сміється з мобілізованих, другий в запасі і не служить чомусь.
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13.02.2023 05:31 Ответить
Неужели Кошевой,Паровознюк,Пикалов и др.
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11.02.2023 17:37 Ответить
Ну - один из них зеленский... а кто остальнык девять ?
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11.02.2023 22:22 Ответить
 
 