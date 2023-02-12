Утром россияне обстреляли Никополь, погибла женщина, - ОВА. ФОТО

После ночной тишины российские захватчики с утра обстреляли Никополь из ствольной артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Погибла 53-летняя женщина. Предварительно есть и пострадавшая – 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение.

В городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа.

Информация уточняется", – говорится в сообщении.

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