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Утром россияне обстреляли Никополь, погибла женщина, - ОВА. ФОТО

После ночной тишины российские захватчики с утра обстреляли Никополь из ствольной артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Погибла 53-летняя женщина. Предварительно есть и пострадавшая – 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение.

В городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа.

Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Читайте: Ночью россияне из тяжелой артиллерии ударили по Никополю

Утром россияне обстреляли Никополь, погибла женщина, - ОВА 01
Утром россияне обстреляли Никополь, погибла женщина, - ОВА 02
Утром россияне обстреляли Никополь, погибла женщина, - ОВА 03

обстрел (27379) Никополь (1038) Днепропетровская область (4001)


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12.02.2023 12:34 Ответить
"Після нічної тиші ..."
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12.02.2023 15:37 Ответить
 
 