Утром россияне обстреляли Никополь, погибла женщина, - ОВА. ФОТО
После ночной тишины российские захватчики с утра обстреляли Никополь из ствольной артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Погибла 53-летняя женщина. Предварительно есть и пострадавшая – 87-летняя пенсионерка. У нее осколочное ранение.
В городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа.
Информация уточняется", – говорится в сообщении.
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pc igrock #513261
показать весь комментарий12.02.2023 12:34 Ответить Мне нравится 2
rofs
показать весь комментарий12.02.2023 15:37 Ответить Мне нравится 0
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