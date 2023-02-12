Зранку росіяни обстріляли Нікополь, загинула жінка, - ОВА. ФОТО

Після нічної тиші російські загарбники зранку обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала – 87-річна пенсіонерка. В неї осколкове поранення.

У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу.

Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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