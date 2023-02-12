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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Зранку росіяни обстріляли Нікополь, загинула жінка, - ОВА. ФОТО

Після нічної тиші російські загарбники зранку обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала – 87-річна пенсіонерка. В неї осколкове поранення.

У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу.

Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Зранку росіяни обстріляли Нікополь, загинула жінка, - ОВА 01
Зранку росіяни обстріляли Нікополь, загинула жінка, - ОВА 02
Зранку росіяни обстріляли Нікополь, загинула жінка, - ОВА 03

Автор: 

обстріл (28700) Нікополь (1207) Дніпропетровська область (3775)


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12.02.2023 12:34 Відповісти
"Після нічної тиші ..."
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12.02.2023 15:37 Відповісти
 
 