Зранку росіяни обстріляли Нікополь, загинула жінка, - ОВА. ФОТО
Після нічної тиші російські загарбники зранку обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала – 87-річна пенсіонерка. В неї осколкове поранення.
У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу.
Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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pc igrock #513261
показати весь коментар12.02.2023 12:34 Відповісти Мені подобається 2
rofs
показати весь коментар12.02.2023 15:37 Відповісти Мені подобається 0
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