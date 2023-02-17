Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донетчины: повреждены многоэтажки, частные дома и админздание. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты продолжали массово обстреливать населенные пункты в Донецкой области.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"На Волновахском направлении под обстрелы попали Угледар, Новоукраинка и Пречистовка – без жертв".



На Донецком направлении больше всего пострадала Марьинская громада: под огнем Марьинка, Красногоровка и Екатериновка. В течение ночи были единичные прилеты по Авдеевке, а на рассвете россияне обстреляли Первомайское Очеретинской громады – без пострадавших.



На Горловском направлении 5 человек погибли и 9 ранены в Бахмуте. В городе повреждено 10 многоэтажек, 3 частных дома и админздание. В Соледарской общине под обстрелами Федоровка и Раздольевка, громко было в Часовоярской и Торецкой громадах.



На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Лимане. Несколько частных домов повреждены в Северске, 1 дом разрушен в Серебрянке. Под обстрелы попала Святогорская громада: люди и инфраструктура не пострадали", - говорится в сообщении.

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