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Последствия ракетного удара по Купянску. ФОТОрепортаж

Российские военные ночью нанесли ракетный удар по Купянску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

"По данным следствия, 17 февраля около 00:30 военнослужащие ВС РФ нанесли ракетный удар по Купянску. Повреждены частные домовладения. По предварительной информации, враг обстрелял город ракетами типа С-300", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали последствия очередного военного преступления РФ и собрали вещественные доказательства.

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Харьковщина (5577) Купянск (648)


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Почему нет никаких признаков даже недавно погасшего горения, хотя удар был сегодня?
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17.02.2023 12:00 Ответить
Тому, що не завжди є "горение" після вибухів.
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17.02.2023 12:57 Ответить
Там снег на некоторых кирпичах явно не первый день лежит.
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17.02.2023 13:18 Ответить
Коли ми вже будемо дивитись, наслідки ракетного удару ВСУ, по мацвабаду???
А без цього, війна, не закінчиться!
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17.02.2023 12:15 Ответить
 
 