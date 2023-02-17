Последствия ракетного удара по Купянску. ФОТОрепортаж

Российские военные ночью нанесли ракетный удар по Купянску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

"По данным следствия, 17 февраля около 00:30 военнослужащие ВС РФ нанесли ракетный удар по Купянску. Повреждены частные домовладения. По предварительной информации, враг обстрелял город ракетами типа С-300", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали последствия очередного военного преступления РФ и собрали вещественные доказательства.

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