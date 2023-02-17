РосСМИ заявляют об атаке "дронов ВСУ" на аэропорт "Брянск". ФОТО
В России заявили, что ВСУ якобы атаковали дронами международный аэропорт "Брянск".
Об этом сообщает местное издание "Брянская губерния", передает Цензор.НЕТ.
"Российская система ПВО сбила дрон примерно в 13.00. Корреспонденту удалось сфотографировать след в небе", - пишет издание.
Предварительно пострадавших и повреждений нет. Работают оперативные службы.
Напомним, 9 февраля россияне заявили, что ночью украинские силы атаковали дронами Брянскую область, но их ПВО отразило атаки.
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А с этого аэродрома /аэропорта стартуют самолеты военные бомбящие Украину.. перевозящие мьясо мобилизованных золдат крысы серой привозят боеприпасы и так далее.. так что бумеранг вернулся..
Ну фсьо, раскусілі, каци...
дорогиаэродрома мёртвые с косамислід у небі стоятвисит. И… тишина. »
- Брехня!
Ще раз запрошую охочих проголосувати за петицію petition.president.gov.ua/petition/178836.
Будь ласка)))
Звісно, що окупаційна влада Криму заявила український безпілотник, який нібито був збитий в тому районі. Окупанти відзвітували, що, нібито, ТЕС не пошкоджена. Але, разом з тим, "влада" попередила мешканців про відключення електроенергії та опублікувала графіки.
Фатаграфія слєда в нєбє.
Аааа