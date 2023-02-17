РосСМИ заявляют об атаке "дронов ВСУ" на аэропорт "Брянск". ФОТО

В России заявили, что ВСУ якобы атаковали дронами международный аэропорт "Брянск".

Об этом сообщает местное издание "Брянская губерния", передает Цензор.НЕТ.

"Российская система ПВО сбила дрон примерно в 13.00. Корреспонденту удалось сфотографировать след в небе", - пишет издание.

Предварительно пострадавших и повреждений нет. Работают оперативные службы.

Напомним, 9 февраля россияне заявили, что ночью украинские силы атаковали дронами Брянскую область, но их ПВО отразило атаки.

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