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Новости Фото Война
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РосСМИ заявляют об атаке "дронов ВСУ" на аэропорт "Брянск". ФОТО

В России заявили, что ВСУ якобы атаковали дронами международный аэропорт "Брянск".

Об этом сообщает местное издание "Брянская губерния", передает Цензор.НЕТ.

"Российская система ПВО сбила дрон примерно в 13.00. Корреспонденту удалось сфотографировать след в небе", - пишет издание.

Предварительно пострадавших и повреждений нет. Работают оперативные службы.

Напомним, 9 февраля россияне заявили, что ночью украинские силы атаковали дронами Брянскую область, но их ПВО отразило атаки.

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РосСМИ заявляют об атаке дронов ВСУ на аэропорт Брянск 01

аэропорт (1511) Брянск (117) россия (95687) дроны (3980)


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Топ комментарии
+14
росЗМІ заявляють
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17.02.2023 13:28
+12
даже если и ПРАВДА то СЛАВА УКРАИНЕ! Законная цель в войне..
А с этого аэродрома /аэропорта стартуют самолеты военные бомбящие Украину.. перевозящие мьясо мобилизованных золдат крысы серой привозят боеприпасы и так далее.. так что бумеранг вернулся..
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17.02.2023 13:38
+10
Чергове кацапське фуфло.
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17.02.2023 13:29
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росЗМІ заявляють
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17.02.2023 13:28 Ответить
ТАСС уполномочен заявить.
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17.02.2023 14:24 Ответить
Чергове кацапське фуфло.
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17.02.2023 13:29 Ответить
даже если и ПРАВДА то СЛАВА УКРАИНЕ! Законная цель в войне..
А с этого аэродрома /аэропорта стартуют самолеты военные бомбящие Украину.. перевозящие мьясо мобилизованных золдат крысы серой привозят боеприпасы и так далее.. так что бумеранг вернулся..
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17.02.2023 13:38 Ответить
Слід у небі?!
Ну фсьо, раскусілі, каци...
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17.02.2023 13:30 Ответить
Та ще й від їхньої ж ракети!
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17.02.2023 13:36 Ответить
"Над селом х..йня летала серебристого металла. Много стало в наши дни неопознаной х..йни."
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17.02.2023 15:43 Ответить
🤣
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17.02.2023 17:23 Ответить
Какой международный аэропорт если он используется в военных целях
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17.02.2023 13:34 Ответить
бо з нього можна буде літати в окремі республіки: Тива, Комі, Чудь і в ладожський автономний край у складі Фінляднії )
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17.02.2023 14:51 Ответить
Як би збили, то у місті спрацювання ракети повинна була б з'явитись хмаринка не у формі лінії (що є слідом польоту ракети), а як маленьке округлої форми (особисто бачив коли працювали наші ППС), а тут його немає. Щось тут притягнуто за вуха!!!
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17.02.2023 13:35 Ответить
Штош
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17.02.2023 13:36 Ответить
"пво идёт по следу!" )) ракета убегала от дрона зигзагами ))
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17.02.2023 13:37 Ответить
Ви всьо врьотє, ваші даказатєльства нє даказатєльства.
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17.02.2023 13:37 Ответить
Поки бульбофюрер на мапі не покаже, нема про що говорити.
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17.02.2023 13:41 Ответить
І не треба ображатись, москалики, навіть якщо там дрон ВСУ. Це війна, не ми її почали!
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17.02.2023 13:41 Ответить
мобікі в растове на іранскіх семінарах что-то напуталі і шахед полетел нє туда.......
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17.02.2023 13:42 Ответить
Таки решил приземлиться, а не сгинуть во имя параши
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17.02.2023 13:44 Ответить
Встань з дивану і запусти більше.
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17.02.2023 14:21 Ответить
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17.02.2023 15:18 Ответить
-«гроб с покойником летает над крестами, а вдоль дороги аэродрома мёртвые с косами слід у небі стоят висит. И… тишина. »

- Брехня!
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17.02.2023 13:48 Ответить
Яка атака? Звичайний цивільно-весільний дрон збили нелюди
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17.02.2023 13:49 Ответить
уже вдячний усім, хто проголосував.
Ще раз запрошую охочих проголосувати за петицію petition.president.gov.ua/petition/178836.
Будь ласка)))
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17.02.2023 13:49 Ответить
https://sprotyv.info/news/vibuhi-v-okupovanomu-sevastopoli-vlada-poperedila-pro-vidklyuchennya-*************%d1%97/ Цієї ночі, 17 лютого, в окупованому Севастополі знов було неспокійно. Як повідомляють місцеві мешканців в соцмережах, було чути вибухи в районі Балаклавської ТЕС.

Звісно, що окупаційна влада Криму заявила український безпілотник, який нібито був збитий в тому районі. Окупанти відзвітували, що, нібито, ТЕС не пошкоджена. Але, разом з тим, "влада" попередила мешканців про відключення електроенергії та опублікувала графіки.
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17.02.2023 13:50 Ответить
По 100 дронів - на кожен військовий аеродром з виносом всього живого - оце б була атака. А так...
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17.02.2023 13:54 Ответить
Какіє ваші доказатєства?
Фатаграфія слєда в нєбє.
Аааа
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17.02.2023 14:06 Ответить
слід в небі? Міг залишити літак сушка.
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17.02.2023 14:19 Ответить
А може то кацонавти на "Совок 22"з космосу прилетіли
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17.02.2023 14:28 Ответить
Це не ті атаки, що чекають люди. Де армія дронів.
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17.02.2023 15:21 Ответить
Вероломное нападение
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17.02.2023 16:14 Ответить
в міжнародний аеропорт прилетіли"міжнародні дрони", а шо не так?
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17.02.2023 17:07 Ответить
 
 