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РосЗМІ заявляють про атаку "дронів ЗСУ" на аеропорт "Брянск". ФОТО

У Росії заявили, що ЗСУ нібито атакували дронами міжнародний аеропорт "Брянск".

Про це повідомляє місцеве видання "Брянская Губерния", передає Цензор.НЕТ.

"Російська система ППО збила дрон приблизно о 13:00. Кореспонденту вдалося сфотографувати слід у небі", - пише видання.

Попередньо, постраждалих та пошкоджень немає. Працюють оперативні служби.

Нагадаємо, 9 лютого росіяни заявили, що вночі українські сили атакували дронами Брянську область, але їхня ППО відбила атаки.

Читайте: Протитанкові загородження почали будувати також у Брянській області, - росЗМІ

РосЗМІ заявляють про атаку дронів ЗСУ на аеропорт Брянск 01

Автор: 

аеропорт (1851) Брянськ (132) росія (65316) дрони (4743)


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Топ коментарі
+14
росЗМІ заявляють
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17.02.2023 13:28
+12
даже если и ПРАВДА то СЛАВА УКРАИНЕ! Законная цель в войне..
А с этого аэродрома /аэропорта стартуют самолеты военные бомбящие Украину.. перевозящие мьясо мобилизованных золдат крысы серой привозят боеприпасы и так далее.. так что бумеранг вернулся..
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17.02.2023 13:38
+10
Чергове кацапське фуфло.
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17.02.2023 13:29
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росЗМІ заявляють
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17.02.2023 13:28 Відповісти
ТАСС уполномочен заявить.
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17.02.2023 14:24 Відповісти
Чергове кацапське фуфло.
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17.02.2023 13:29 Відповісти
даже если и ПРАВДА то СЛАВА УКРАИНЕ! Законная цель в войне..
А с этого аэродрома /аэропорта стартуют самолеты военные бомбящие Украину.. перевозящие мьясо мобилизованных золдат крысы серой привозят боеприпасы и так далее.. так что бумеранг вернулся..
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17.02.2023 13:38 Відповісти
Слід у небі?!
Ну фсьо, раскусілі, каци...
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17.02.2023 13:30 Відповісти
Та ще й від їхньої ж ракети!
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17.02.2023 13:36 Відповісти
"Над селом х..йня летала серебристого металла. Много стало в наши дни неопознаной х..йни."
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17.02.2023 15:43 Відповісти
🤣
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17.02.2023 17:23 Відповісти
Какой международный аэропорт если он используется в военных целях
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17.02.2023 13:34 Відповісти
бо з нього можна буде літати в окремі республіки: Тива, Комі, Чудь і в ладожський автономний край у складі Фінляднії )
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17.02.2023 14:51 Відповісти
Як би збили, то у місті спрацювання ракети повинна була б з'явитись хмаринка не у формі лінії (що є слідом польоту ракети), а як маленьке округлої форми (особисто бачив коли працювали наші ППС), а тут його немає. Щось тут притягнуто за вуха!!!
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17.02.2023 13:35 Відповісти
Штош
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17.02.2023 13:36 Відповісти
"пво идёт по следу!" )) ракета убегала от дрона зигзагами ))
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17.02.2023 13:37 Відповісти
Ви всьо врьотє, ваші даказатєльства нє даказатєльства.
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17.02.2023 13:37 Відповісти
Поки бульбофюрер на мапі не покаже, нема про що говорити.
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17.02.2023 13:41 Відповісти
І не треба ображатись, москалики, навіть якщо там дрон ВСУ. Це війна, не ми її почали!
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17.02.2023 13:41 Відповісти
мобікі в растове на іранскіх семінарах что-то напуталі і шахед полетел нє туда.......
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17.02.2023 13:42 Відповісти
Таки решил приземлиться, а не сгинуть во имя параши
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17.02.2023 13:44 Відповісти
Встань з дивану і запусти більше.
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17.02.2023 14:21 Відповісти
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17.02.2023 15:18 Відповісти
-«гроб с покойником летает над крестами, а вдоль дороги аэродрома мёртвые с косами слід у небі стоят висит. И… тишина. »

- Брехня!
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17.02.2023 13:48 Відповісти
Яка атака? Звичайний цивільно-весільний дрон збили нелюди
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17.02.2023 13:49 Відповісти
уже вдячний усім, хто проголосував.
Ще раз запрошую охочих проголосувати за петицію petition.president.gov.ua/petition/178836.
Будь ласка)))
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17.02.2023 13:49 Відповісти
https://sprotyv.info/news/vibuhi-v-okupovanomu-sevastopoli-vlada-poperedila-pro-vidklyuchennya-*************%d1%97/ Цієї ночі, 17 лютого, в окупованому Севастополі знов було неспокійно. Як повідомляють місцеві мешканців в соцмережах, було чути вибухи в районі Балаклавської ТЕС.

Звісно, що окупаційна влада Криму заявила український безпілотник, який нібито був збитий в тому районі. Окупанти відзвітували, що, нібито, ТЕС не пошкоджена. Але, разом з тим, "влада" попередила мешканців про відключення електроенергії та опублікувала графіки.
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17.02.2023 13:50 Відповісти
По 100 дронів - на кожен військовий аеродром з виносом всього живого - оце б була атака. А так...
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17.02.2023 13:54 Відповісти
Какіє ваші доказатєства?
Фатаграфія слєда в нєбє.
Аааа
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17.02.2023 14:06 Відповісти
слід в небі? Міг залишити літак сушка.
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17.02.2023 14:19 Відповісти
А може то кацонавти на "Совок 22"з космосу прилетіли
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17.02.2023 14:28 Відповісти
Це не ті атаки, що чекають люди. Де армія дронів.
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17.02.2023 15:21 Відповісти
Вероломное нападение
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17.02.2023 16:14 Відповісти
в міжнародний аеропорт прилетіли"міжнародні дрони", а шо не так?
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17.02.2023 17:07 Відповісти
 
 