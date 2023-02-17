РосЗМІ заявляють про атаку "дронів ЗСУ" на аеропорт "Брянск". ФОТО
У Росії заявили, що ЗСУ нібито атакували дронами міжнародний аеропорт "Брянск".
Про це повідомляє місцеве видання "Брянская Губерния", передає Цензор.НЕТ.
"Російська система ППО збила дрон приблизно о 13:00. Кореспонденту вдалося сфотографувати слід у небі", - пише видання.
Попередньо, постраждалих та пошкоджень немає. Працюють оперативні служби.
Нагадаємо, 9 лютого росіяни заявили, що вночі українські сили атакували дронами Брянську область, але їхня ППО відбила атаки.
Топ коментарі
+14 gassab
показати весь коментар17.02.2023 13:28
+12 VOLVO XC 70
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+10 Garry Grant
показати весь коментар17.02.2023 13:29
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А с этого аэродрома /аэропорта стартуют самолеты военные бомбящие Украину.. перевозящие мьясо мобилизованных золдат крысы серой привозят боеприпасы и так далее.. так что бумеранг вернулся..
Ну фсьо, раскусілі, каци...
дорогиаэродрома мёртвые с косамислід у небі стоятвисит. И… тишина. »
- Брехня!
Ще раз запрошую охочих проголосувати за петицію petition.president.gov.ua/petition/178836.
Будь ласка)))
Звісно, що окупаційна влада Криму заявила український безпілотник, який нібито був збитий в тому районі. Окупанти відзвітували, що, нібито, ТЕС не пошкоджена. Але, разом з тим, "влада" попередила мешканців про відключення електроенергії та опублікувала графіки.
Фатаграфія слєда в нєбє.
Аааа