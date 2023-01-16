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Протитанкові загородження почали будувати також у Брянській області, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бряншина

У Брянській області РФ почали будувати почали встановлювати бетонні протитанкові загородження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Яким би не був подальший розвиток подій під час війни, будівництво укріплених ліній скрізь, де має місце або може виникнути зіткнення з противником, є необхідним мінімумом облаштування фронту і ближнього тилу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що будівництво оборонних споруд у Курській області завершили ще в жовтні. Також восени їх почали будувати й в Бєлгородській області.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
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16.01.2023 13:56
+8
Чтобы мобики на танках не сбежали ?
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16.01.2023 13:48
+8
Де "лінія Маннергейма" під москвою? "Нєдоработка" однако.
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16.01.2023 13:54
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очко не залізне?
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16.01.2023 13:48 Відповісти
... а золоте

сенсу наступати на Брянщину чи Курщину нам сенсу ніякого, бо до Владивостока топати жодні Талани не витримають.
і кацапи це знають, але ж скільки бала під шумок можна попиляти !
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16.01.2023 14:00 Відповісти
Тому що 'на ворє і шапка горіт' - каци чудово розуміють логіку, бо у складі Брянської обоасті зараз знаходиться українська анексована у 1919 році Стародубщина. Батьківщина відомих козацьких родів, гетьманів (Павло Скоропадський), письменників (Леся Українка), осередок культури Гетьманщини (Стародубськиц полк), і місце забутих всіма Найбільших боїв армії УНР у 1918 році - зокрема дивізії "Сірожупанників".
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16.01.2023 15:16 Відповісти
Чтобы мобики на танках не сбежали ?
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16.01.2023 13:48 Відповісти
А дегенерат піськов сьогодні казав, що всє западниє танкі пащьолкают
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16.01.2023 13:52 Відповісти
Де "лінія Маннергейма" під москвою? "Нєдоработка" однако.
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16.01.2023 13:54 Відповісти
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16.01.2023 13:56 Відповісти
"сво ідьот в позітівном направлєніі"
буйло
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16.01.2023 14:01 Відповісти
а что делает Украина опять ничего?-заходите гости дорогие опять нгвые бучи устраивайте
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16.01.2023 13:55 Відповісти
Скоро у вас буде і Буча і Брянськ
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16.01.2023 14:12 Відповісти
ты ******* у кого у вас?ты не понимаешь что кацапы себя защитили а Украина опять ничего не сделала -проходной двор и новый асфальт
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16.01.2023 18:11 Відповісти
Тепер все зрозуміло.
Курськ збирається воювати з Бєлгородом
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16.01.2023 14:04 Відповісти
та то їм просто робити нічого, набридло фарбувати траву
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16.01.2023 14:14 Відповісти
Шо ці одічалиє кіпішують? Німці нам танки не збираються давати.

Ми будемо вас бімбами та ракетами бамбіть, краще будуйте бомбосховища.
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16.01.2023 14:20 Відповісти
чого це ви нагнітаете! будуйте дороги. Так наш поцифист-зеленгский завещал.
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16.01.2023 14:32 Відповісти
"Київ за 3 дні" ? ню-ню...
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16.01.2023 14:54 Відповісти
Це щоб бидло в тонусі тримати.
Загроза від НАТО, так би мовити.
Ну і грошики попиляти.
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16.01.2023 15:00 Відповісти
А ВОКРУГ НАТА С КОСАМИ СТОИТ:

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16.01.2023 16:02 Відповісти
 
 