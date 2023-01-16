Протитанкові загородження почали будувати також у Брянській області, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Брянській області РФ почали будувати почали встановлювати бетонні протитанкові загородження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Яким би не був подальший розвиток подій під час війни, будівництво укріплених ліній скрізь, де має місце або може виникнути зіткнення з противником, є необхідним мінімумом облаштування фронту і ближнього тилу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що будівництво оборонних споруд у Курській області завершили ще в жовтні. Також восени їх почали будувати й в Бєлгородській області.
Топ коментарі
+9 Олександр Дніпро
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+8 Envoy
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показати весь коментар16.01.2023 13:54
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сенсу наступати на Брянщину чи Курщину нам сенсу ніякого, бо до Владивостока топати жодні Талани не витримають.
і кацапи це знають, але ж скільки бала під шумок можна попиляти !
буйло
Курськ збирається воювати з Бєлгородом
Ми будемо вас бімбами та ракетами бамбіть, краще будуйте бомбосховища.
Загроза від НАТО, так би мовити.
Ну і грошики попиляти.