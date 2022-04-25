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В Брянську евакуювали міську адміністрацію та школи. ФОТО

В російському Брянську, де сталася пожежа на нафтобазах, евакуювали людей з будівлі міської адміністрації. Також учнів та вчителів евакуюють з місцевих шкіл.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости Брянска".

Співробітників мерії вивели на вулицю. На місці перебувають рятувальники. Що саме стало причиною евакуації - не повідомляють.

Дивіться: "Вон те нефтебазы, которые обстреляли. Там взрывы до сих пор!": мешканці Брянська фіксують потужні пожежі на нафтобазах. ВIДЕО

В Брянську евакуювали міську адміністрацію та школи 01

Також відбувається масова евакуація школярів та вчителів. У школах №64, №9, №4, №36, №1 перервали заняття. Дітей та педагогів вивели на вулицю.

Офіційних коментарів щодо евакуації наразі немає.

Також дивіться: У російському Брянську після вибухів горить одразу дві нафтобази. ВIДЕО

В Брянську евакуювали міську адміністрацію та школи 02

Автор: 

Брянськ (133) росія (65360) евакуація (2321)


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Топ коментарі
+42
А шо такоє,шо случілась???
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25.04.2022 13:39
+32
⚡️В Уссурійську палає місцева авіабаза - https://t.me/operativnoZSU/20907 https://t.me/operativnoZSU/20907

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25.04.2022 13:45
+31
В подвалы, твари кацапские, в подвалы!
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25.04.2022 13:46
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А шо такоє,шо случілась???
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25.04.2022 13:39 Відповісти
на удивления, ни Бутусов, ни Геращенко ни даже Арестович (что капец удивительно) до сих пор не растрепали - отчего вдруг в Брянске пожарище.

ну наконец-то. Молодцы. Не сразу, но дошло.
Еще бы кто Зеленскому объяснил, что секретные сведения не стоит разбалтывать. (Это я о визите Блинкена и Пауэла).
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25.04.2022 14:03 Відповісти
Бидло кацапське.
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25.04.2022 13:39 Відповісти
Отличное скопление российских детей в одном месте... Теперь по закону путинского жанра самообстрелов в эти толпы попадут якобы украинские ракеты.
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25.04.2022 13:41 Відповісти
Ми анонсували гебня виконала
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25.04.2022 14:10 Відповісти
Я чекаю, щоб добре бахнуло. Зразу писала про це.
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25.04.2022 13:44 Відповісти
⚡️В Уссурійську палає місцева авіабаза - https://t.me/operativnoZSU/20907 https://t.me/operativnoZSU/20907

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25.04.2022 13:45 Відповісти
Скільки,можна палити без вогнегасника?
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25.04.2022 14:32 Відповісти
В подвалы, твари кацапские, в подвалы!
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25.04.2022 13:46 Відповісти
а це ще HIMARS не довезли... далі буде
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25.04.2022 13:47 Відповісти
Засуетилась свинота. То ли ещё будет! Дальнобойное оружие только-только начало поступать по ленд лизу. Украинские инструктора только начали переучиваться на хорошую технику. Процесс зачистки свинарника начат уже официально. Хавайтесь среди пеньков сибири, кацапы.
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25.04.2022 13:47 Відповісти
ето все хфейк
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25.04.2022 13:48 Відповісти
Тю, "хлопков" злякалися?
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25.04.2022 13:51 Відповісти
ПалПутин твой выход, раздавай Рязанский сахар.
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25.04.2022 13:51 Відповісти
На раzzеє учения?
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25.04.2022 13:54 Відповісти
Зачем переживать ? Это всего лишь учения перед проведением спецоперации ...
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25.04.2022 14:00 Відповісти
Это фейк !!!
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25.04.2022 14:01 Відповісти
Правильно кацапську іліту нужно бєрєчь, а чєрнь повинна дохнути
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25.04.2022 14:02 Відповісти
Ще зі школи не розуміла сенсу цих лінійок. Одне діло пожежа чи інша загроза у приміщенні. Навіщо збирати натовп зовні? Подивитись на чорний гриб?
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25.04.2022 14:17 Відповісти
куда эвакуируют?предлагаю в Мариуполь
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25.04.2022 14:18 Відповісти
Москалики, а чего вы ************?
Ведь всё ж идёт по плану!
Путєн же сказал!!!
Не???
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25.04.2022 14:22 Відповісти
А ви думаєте, чого на рашці не проводять "загальну мобілізацію"? Бо це одна з головних "скрєп" рашки - тобто "стовпів общєствєнного договору": ти, дядьку вова, крадеш взагалі все, що хочеш, а натомність, ти нас взагалі не чіпаєш. В це входить і "в армії воюють десь там, смішних сирійців чи українців ріжуть та гвалтують, тільки контрактники".

Ось і заметушилися за перших ознак отвєточки (ну, як їм вважається. Бо ЗСУ тут точно ні до чого приплітати - саме загорілося. Так, одночасно 2 охоронця кинули недопалок в цистерни з парами бензину. Отакі вони - синхронні плавунці) по інфраструктурних об'єктах.
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25.04.2022 18:08 Відповісти
побільше б таких нещасних випадків,
бо москалі сидять на дивані і поки все ок то кричать «всех бомбить»

а як тільки війна прийде до них то одразу розбіжаться як десять мітингуючих від одного поліцейського і одразу позатикають пельки
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25.04.2022 14:30 Відповісти
Та що сталось?.. Просто пожежа з сибірського лісу перекинулась на брянськ
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25.04.2022 15:49 Відповісти
похоже что это рашисты сами у себя подорвали... готовятся к объявлению мобилизации...
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25.04.2022 16:24 Відповісти
ох в цю толпу кацапів б ракетку
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25.04.2022 16:24 Відповісти
Евакуація дітей по-російськи - це вивести їх на двір школи... вони ж там тіпа в більшій безпеці)))
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25.04.2022 17:29 Відповісти
 
 