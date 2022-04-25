В Брянську евакуювали міську адміністрацію та школи. ФОТО

В російському Брянську, де сталася пожежа на нафтобазах, евакуювали людей з будівлі міської адміністрації. Також учнів та вчителів евакуюють з місцевих шкіл.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости Брянска".

Співробітників мерії вивели на вулицю. На місці перебувають рятувальники. Що саме стало причиною евакуації - не повідомляють.

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Також відбувається масова евакуація школярів та вчителів. У школах №64, №9, №4, №36, №1 перервали заняття. Дітей та педагогів вивели на вулицю.

Офіційних коментарів щодо евакуації наразі немає.

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