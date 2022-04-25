В Брянську евакуювали міську адміністрацію та школи. ФОТО
В російському Брянську, де сталася пожежа на нафтобазах, евакуювали людей з будівлі міської адміністрації. Також учнів та вчителів евакуюють з місцевих шкіл.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости Брянска".
Співробітників мерії вивели на вулицю. На місці перебувають рятувальники. Що саме стало причиною евакуації - не повідомляють.
Також відбувається масова евакуація школярів та вчителів. У школах №64, №9, №4, №36, №1 перервали заняття. Дітей та педагогів вивели на вулицю.
Офіційних коментарів щодо евакуації наразі немає.
Топ коментарі
+42 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар25.04.2022 13:39
+32 olele
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+31 MAKAROV #508144
показати весь коментар25.04.2022 13:46
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ну наконец-то. Молодцы. Не сразу, но дошло.
Еще бы кто Зеленскому объяснил, что секретные сведения не стоит разбалтывать. (Это я о визите Блинкена и Пауэла).
Ведь всё ж идёт по плану!
Путєн же сказал!!!
Не???
Ось і заметушилися за перших ознак отвєточки (ну, як їм вважається. Бо ЗСУ тут точно ні до чого приплітати - саме загорілося. Так, одночасно 2 охоронця кинули недопалок в цистерни з парами бензину. Отакі вони - синхронні плавунці) по інфраструктурних об'єктах.
бо москалі сидять на дивані і поки все ок то кричать «всех бомбить»
а як тільки війна прийде до них то одразу розбіжаться як десять мітингуючих від одного поліцейського і одразу позатикають пельки