В Брянске эвакуировали городскую администрацию и школы. ФОТО
В российском Брянске, где произошел пожар на нефтебазах, эвакуировали людей из здания городской администрации. Также учащихся и учителей эвакуируют из местных школ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Брянска".
Сотрудников мэрии вывели на улицу. На месте находятся спасатели. Что именно стало причиной эвакуации, не сообщают.
Также проходит массовая эвакуация школьников и учителей. В школах №64, №9, №4, №36, №1 прервали занятия. Детей и педагогов вывели на улицу.
Официальных комментариев по поводу эвакуации пока нет.
Топ комментарии
+42 Александр Чуднивец #474549
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+32 olele
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+31 MAKAROV #508144
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ну наконец-то. Молодцы. Не сразу, но дошло.
Еще бы кто Зеленскому объяснил, что секретные сведения не стоит разбалтывать. (Это я о визите Блинкена и Пауэла).
Ведь всё ж идёт по плану!
Путєн же сказал!!!
Не???
Ось і заметушилися за перших ознак отвєточки (ну, як їм вважається. Бо ЗСУ тут точно ні до чого приплітати - саме загорілося. Так, одночасно 2 охоронця кинули недопалок в цистерни з парами бензину. Отакі вони - синхронні плавунці) по інфраструктурних об'єктах.
бо москалі сидять на дивані і поки все ок то кричать «всех бомбить»
а як тільки війна прийде до них то одразу розбіжаться як десять мітингуючих від одного поліцейського і одразу позатикають пельки