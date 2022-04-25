В Брянске эвакуировали городскую администрацию и школы. ФОТО

В российском Брянске, где произошел пожар на нефтебазах, эвакуировали людей из здания городской администрации. Также учащихся и учителей эвакуируют из местных школ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Брянска".

Сотрудников мэрии вывели на улицу. На месте находятся спасатели. Что именно стало причиной эвакуации, не сообщают.

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Также проходит массовая эвакуация школьников и учителей. В школах №64, №9, №4, №36, №1 прервали занятия. Детей и педагогов вывели на улицу.

Официальных комментариев по поводу эвакуации пока нет.

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