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Брянськ (122) росія (63552) дрони (4292)

У РФ заявляють про дві атаки дронами у Брянській області

брянщина,брянськ,брянская,брянська

Росіяни заявили, що вночі українські сили атакували дронами Брянську область, але їхня ППО відбила атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

"Сьогодні вночі українські націоналісти атакували територію Стародубського муніципального округу БПЛА. Системою ППО ЗС РФ атаку було відбито. У результаті роботи системи ППО з дев'яти літальних апаратів, що атакували, збито всі дев'ять", - йдеться в повідомленні.

Пізніше він написав, що відбулася ще одна атака: "Системами ППО ЗС РФ відбито ще одну атаку ЗСУ. Завдяки професіоналізму наших захисників над Брянським районом збито БПЛА. Постраждалих і руйнувань немає".

За уточненими даними, внаслідок відбитої атаки у Брянському районі уламки БПЛА впали на будинок, що зводиться. Оперативними службами проведено всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків. Спеціальна комісія оцінить руйнування, власнику домоволодіння буде відшкодовано збитки.

Також читайте: У РФ повідомляють про ракетний удар та роботу ППО у Брянській області

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Топ коментарі
+12
Почекайте трохи! От коли потепліє - ми на вас ще й "бойових комарів" нашлемо!
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09.02.2023 08:35
+8
Націоналісти...

Кацапня не зрозуміла, що тепер, починаючи з 24 лютого, вся Україна - націоналісти, всі 40 млн. - націоналісти.

Кожний українець від Сумщини до Одещини, від Закарпаття до Запоріжжя тепер націоналіст.

Кацапня, вам срака! Проти вас воює нація націоналістів.

Дєбіли, ***.
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09.02.2023 08:53
+4
Бедные вороны они так перед смертью и не узнали что их в дроны записали.
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09.02.2023 08:54
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В прикордонних район кацапстану потрібно розкидати з дронів чи краще повітряних кульок листівки з картою УНР, по які видно що це етнічні землі українців, які "по недаразумению" ще продовжують знаходитись в складі загниваючої імперії.

Такі речі робили поляки з території ФРН по відношенню до ПНР. Це доволі дешевий варіант щодо пришвидшувати розпад ерефії.
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09.02.2023 08:31 Відповісти
Тревожно
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09.02.2023 08:34 Відповісти
Та нехай, хоч про приліт інопланетян заявляють.
Нам то ПОХ!
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09.02.2023 08:35 Відповісти
Почекайте трохи! От коли потепліє - ми на вас ще й "бойових комарів" нашлемо!
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09.02.2023 08:35 Відповісти
-"руйнувань немає, і -"комісія оцінить руйнування власнику домоволодіння''. Якесь у роздвоєння
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09.02.2023 08:52 Відповісти
Как я понял зайдя на телеграмм, это сводка сообщений за пару часов.

есть ссылка на телегу, разница в сообщениях 3,5 часа.
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09.02.2023 11:44 Відповісти
Націоналісти...

Кацапня не зрозуміла, що тепер, починаючи з 24 лютого, вся Україна - націоналісти, всі 40 млн. - націоналісти.

Кожний українець від Сумщини до Одещини, від Закарпаття до Запоріжжя тепер націоналіст.

Кацапня, вам срака! Проти вас воює нація націоналістів.

Дєбіли, ***.
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09.02.2023 08:53 Відповісти
Бедные вороны они так перед смертью и не узнали что их в дроны записали.
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09.02.2023 08:54 Відповісти
нада менше пити
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09.02.2023 08:58 Відповісти
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09.02.2023 09:14 Відповісти
Може то Зінка?
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09.02.2023 09:21 Відповісти
 
 