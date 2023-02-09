У РФ заявляють про дві атаки дронами у Брянській області

Росіяни заявили, що вночі українські сили атакували дронами Брянську область, але їхня ППО відбила атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

"Сьогодні вночі українські націоналісти атакували територію Стародубського муніципального округу БПЛА. Системою ППО ЗС РФ атаку було відбито. У результаті роботи системи ППО з дев'яти літальних апаратів, що атакували, збито всі дев'ять", - йдеться в повідомленні.

Пізніше він написав, що відбулася ще одна атака: "Системами ППО ЗС РФ відбито ще одну атаку ЗСУ. Завдяки професіоналізму наших захисників над Брянським районом збито БПЛА. Постраждалих і руйнувань немає".

За уточненими даними, внаслідок відбитої атаки у Брянському районі уламки БПЛА впали на будинок, що зводиться. Оперативними службами проведено всі необхідні заходи щодо ліквідації наслідків. Спеціальна комісія оцінить руйнування, власнику домоволодіння буде відшкодовано збитки.

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