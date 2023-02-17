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Активисты "Желтой Ленты" призывают жителей оккупированного Энергодара бойкотировать выдачу паспортов РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты движения "Желтая Лента" во временно оккупированном Энергодаре расклеили патриотические листовки.

Об этом активисты сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Движение призывает жителей оккупированного города не брать паспорта РФ.

"Наши отважные активисты распространяют плакаты и флаеры с важной информацией о том, почему паспорт Российской Федерации нелегитимен и как его не получать. Мы призываем жителей города не признавать оккупационные администрации и не отдавать свои права на своей земле", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активисты "Желтой Ленты" расклеили патриотические листовки в оккупированном Бердянске. ФОТОрепортаж

Активисты Желтой Ленты призывают жителей оккупированного Энергодара бойкотировать выдачу паспортов РФ 01
Активисты Желтой Ленты призывают жителей оккупированного Энергодара бойкотировать выдачу паспортов РФ 02
Активисты Желтой Ленты призывают жителей оккупированного Энергодара бойкотировать выдачу паспортов РФ 03
Активисты Желтой Ленты призывают жителей оккупированного Энергодара бойкотировать выдачу паспортов РФ 04
Активисты Желтой Ленты призывают жителей оккупированного Энергодара бойкотировать выдачу паспортов РФ 05
Активисты Желтой Ленты призывают жителей оккупированного Энергодара бойкотировать выдачу паспортов РФ 06

оккупация (10167) активист (630) Энергодар (157)


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ага
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17.02.2023 15:32 Ответить
в Маріуполі хто отримав раша аусвайс..вже прямують як бички на бойню
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17.02.2023 15:41 Ответить
 
 