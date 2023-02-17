Активисты "Желтой Ленты" призывают жителей оккупированного Энергодара бойкотировать выдачу паспортов РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты движения "Желтая Лента" во временно оккупированном Энергодаре расклеили патриотические листовки.

Об этом активисты сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Движение призывает жителей оккупированного города не брать паспорта РФ.

"Наши отважные активисты распространяют плакаты и флаеры с важной информацией о том, почему паспорт Российской Федерации нелегитимен и как его не получать. Мы призываем жителей города не признавать оккупационные администрации и не отдавать свои права на своей земле", - говорится в сообщении.

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