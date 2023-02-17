Активисты "Желтой Ленты" призывают жителей оккупированного Энергодара бойкотировать выдачу паспортов РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Активисты движения "Желтая Лента" во временно оккупированном Энергодаре расклеили патриотические листовки.
Об этом активисты сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Движение призывает жителей оккупированного города не брать паспорта РФ.
"Наши отважные активисты распространяют плакаты и флаеры с важной информацией о том, почему паспорт Российской Федерации нелегитимен и как его не получать. Мы призываем жителей города не признавать оккупационные администрации и не отдавать свои права на своей земле", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
фрол фрол
показать весь комментарий17.02.2023 15:32 Ответить Мне нравится 0
Serge Coalminer #405169
показать весь комментарий17.02.2023 15:41 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль