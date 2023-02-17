Активісти "Жовтої Стрічки" закликають жителів окупованого Енергодару бойкотувати видачу паспортів РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовта Стрічка" у тимчасово окупованому Енергодарі розклеїли патріотичні листівки.

Про це активісти повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Рух закликає жителів окупованого міста не брати паспорти РФ.

"Наші відважні активісти поширюють плакати та флаєри з важливою інформацією про те, чому паспорт Російської Федерації є нелегітимним та як його не отримувати. Ми закликаємо мешканців міста не визнавати окупаційні адміністрації та не віддавати своїх прав на своїй землі", - йдеться в повідомленні.

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