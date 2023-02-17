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Активісти "Жовтої Стрічки" закликають жителів окупованого Енергодару бойкотувати видачу паспортів РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти руху "Жовта Стрічка" у тимчасово окупованому Енергодарі розклеїли патріотичні листівки.

Про це активісти повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Рух закликає жителів окупованого міста не брати паспорти РФ.

"Наші відважні активісти поширюють плакати та флаєри з важливою інформацією про те, чому паспорт Російської Федерації є нелегітимним та як його не отримувати. Ми закликаємо мешканців міста не визнавати окупаційні адміністрації та не віддавати своїх прав на своїй землі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Активісти Жовтої Стрічки закликають жителів окупованого Енергодару бойкотувати видачу паспортів РФ 01
Активісти Жовтої Стрічки закликають жителів окупованого Енергодару бойкотувати видачу паспортів РФ 02
Активісти Жовтої Стрічки закликають жителів окупованого Енергодару бойкотувати видачу паспортів РФ 03
Активісти Жовтої Стрічки закликають жителів окупованого Енергодару бойкотувати видачу паспортів РФ 04
Активісти Жовтої Стрічки закликають жителів окупованого Енергодару бойкотувати видачу паспортів РФ 05
Активісти Жовтої Стрічки закликають жителів окупованого Енергодару бойкотувати видачу паспортів РФ 06

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ага
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17.02.2023 15:32 Відповісти
в Маріуполі хто отримав раша аусвайс..вже прямують як бички на бойню
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17.02.2023 15:41 Відповісти
 
 