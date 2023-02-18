Волонтеры с помощью сетки-рабицы маскируют от врага украинские САУ "Краб". ФОТО
Волонтеры собрали почти 100 тыс. грн и купили сетку-рабицу, с помощью которой на Бахмутском и Лиманском направлениях маскируют украинские пушки.
Об этом пишет в фейсбуке Сергей Гриненко, организовавший сбор, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вчера все забрали, а сегодня уже начали строить новые домики для крабов. Купили 200 мотков по 10м", – написал он.
Сбор Сергей начал в начале февраля. "С массовым появлением "Ланцетов", мы начали строить защитные домики для орудий из сетки. Этой сетки было достаточно много, но и пушек не так мало, и они меняют свои позиции, и потребности достаточно большие. Запасы сетки иссякают очень быстро. В округе уже куплена вся сетка. Недавно все видели фотографии, как "сетка спасла краба", а точнее как такой дом спас САУ "Краб", - писал тогда он.
Теперь сетка будет отправлена на Бахмутское и Лиманское направления и позволит сохранить украинские пушки.
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Координаты конечно не указаны, но для операторов дронов подсказка - увидел ветки деревьев красиво покрывающие площадь в виде прямоугольника, наводи арту ....
Якщо ж ні, то ні.
П.С. Не нужно даже весь врот "обнюхивать", уже дали почти что координаты и то что там будет -
Тепер сітка буде відправлена на Бахмутський та Лиманський напрямки і дозволить зберегти українські гармати.
Джерело:
1 - У рашистов нет столько пилотов, чтобы поднять в небо такое количество авиации в один момент,
2 - Нужно быть полным кретином чтобы поставить всю свою авиацию в зону ракетного поражения,
3 - У Кремля нет такого количества исправных самолетов - 50% их самолетов в полностью нерабочем или полу-рабочем состоянии
Пілотів у них достатньо, вони до цієї війни готувались, а не жували соплі 8 років.
Не треба недооцінювати ворога, тому що це перший крок до поразки. В нашому Генштабі це прекрасно розуміють
Вдячність справжнім волонтерам!
Эффективная поверхность рассеяния электромагнитного излучения в сетке из стальной проволоки зависит от различных факторов, включая толщину проволоки, расстояние между проволоками и частоту излучения. Как правило, стальная проволочная сетка может рассеивать электромагнитное излучение в широком диапазоне углов, что делает ее эффективным средством уменьшения количества излучения, которое передается или принимается целью. С точки зрения потенциального использования в качестве средства маскировки или демаскировки металлических объектов против военных радаров, сетка из стальной проволоки может обеспечить определенный уровень защиты за счет рассеяния сигналов радара и снижения их обнаруживаемости. Однако эффективность этого подхода будет зависеть от конкретной конструкции радара и характеристик сетки из стальной проволоки. Стоит отметить, что, хотя сетка из стальной проволоки может обеспечить определенный уровень защиты от обнаружения радаров, она не является надежной, и существуют другие средства обнаружения металлических объектов, на которые не влияет использование сетки. Поэтому использование сетки из стальной проволоки в качестве средства противодействия военным противобатарейным радарам следует рассматривать как один из компонентов более широкой стратегии по снижению обнаруживаемости металлических объектов.
Виявляється вони навіть на таке не здатні. До речі ідею "куль з фольгою" теж вперше озвучив наш "єксперт"