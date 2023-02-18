РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10405 посетителей онлайн
Новости Фото Война
24 560 40

Волонтеры с помощью сетки-рабицы маскируют от врага украинские САУ "Краб". ФОТО

Волонтеры собрали почти 100 тыс. грн и купили сетку-рабицу, с помощью которой на Бахмутском и Лиманском направлениях маскируют украинские пушки.

Об этом пишет в фейсбуке Сергей Гриненко, организовавший сбор, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера все забрали, а сегодня уже начали строить новые домики для крабов. Купили 200 мотков по 10м", – написал он.

Сбор Сергей начал в начале февраля. "С массовым появлением "Ланцетов", мы начали строить защитные домики для орудий из сетки. Этой сетки было достаточно много, но и пушек не так мало, и они меняют свои позиции, и потребности достаточно большие. Запасы сетки иссякают очень быстро. В округе уже куплена вся сетка. Недавно все видели фотографии, как "сетка спасла краба", а точнее как такой дом спас САУ "Краб", - писал тогда он.

Читайте также: Украинские воины ждут от Швеции САУ Archer, - Зеленский

Теперь сетка будет отправлена на Бахмутское и Лиманское направления и позволит сохранить украинские пушки.

Волонтеры с помощью сетки-рабицы маскируют от врага украинские САУ Краб 01
Волонтеры с помощью сетки-рабицы маскируют от врага украинские САУ Краб 02
Волонтеры с помощью сетки-рабицы маскируют от врага украинские САУ Краб 03
Волонтеры с помощью сетки-рабицы маскируют от врага украинские САУ Краб 04
Волонтеры с помощью сетки-рабицы маскируют от врага украинские САУ Краб 05

Автор: 

волонтеры (2635) САУ (211)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+39
А навіщо це показувати! Задовбали про все розказувати
показать весь комментарий
18.02.2023 15:21
+24
Складається стійке враження, що справжні волонтери роблять для ЗСУ більше, ніж ті, хто при владі!
Вдячність справжнім волонтерам!
показать весь комментарий
18.02.2023 15:30
+13
Показывают сетку ( а не места их нахождения) для того, чтобы собирать деньги и на маскировку для арты и на её же защиту, а то наши яйцеобразные фельдмаршалы почему-то об этом не подумали, и как у нас всегда получается : за дело берутся добровольцы, волонтёры, энтузиасты и простые донатеры
показать весь комментарий
18.02.2023 15:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А навіщо це показувати! Задовбали про все розказувати
показать весь комментарий
18.02.2023 15:21 Ответить
А це військова таємниця #1?
показать весь комментарий
18.02.2023 15:34 Ответить
Это военная хитрость, которуюю еще и соорудить не успели, но уже разтрезвонили на весь земной шар
показать весь комментарий
18.02.2023 16:12 Ответить
Це не військова таємниця, але логіка підказує, що побачивши це, змавпують кацапи. То логічне запитання, навіщо це показувати, можливо краще показати після нашої перемоги?
показать весь комментарий
18.02.2023 17:08 Ответить
Показывают сетку ( а не места их нахождения) для того, чтобы собирать деньги и на маскировку для арты и на её же защиту, а то наши яйцеобразные фельдмаршалы почему-то об этом не подумали, и как у нас всегда получается : за дело берутся добровольцы, волонтёры, энтузиасты и простые донатеры
показать весь комментарий
18.02.2023 15:34 Ответить
А это не место нахождения?



Координаты конечно не указаны, но для операторов дронов подсказка - увидел ветки деревьев красиво покрывающие площадь в виде прямоугольника, наводи арту ....
показать весь комментарий
18.02.2023 16:11 Ответить
Якщо зможеш надати точні координати цього місця, або вказати мітку на карті, то таки будеш правий.

Якщо ж ні, то ні.
показать весь комментарий
18.02.2023 17:21 Ответить
Ты наверное тормоз. Я еще раз попытаюсь объяснить - в любой точке на карте театра боевых действий аэроразведке достаточно разглядеть ветки подозрительно формирующие некий прямоугольник(кривоугольник, круг, овал или нечто другое напоминающее рукотворную геометрическую фигуру) - наводи туда арту, а вдруг там "Краб"

П.С. Не нужно даже весь врот "обнюхивать", уже дали почти что координаты и то что там будет -

Тепер сітка буде відправлена на Бахмутський та Лиманський напрямки і дозволить зберегти українські гармати.

Джерело:
показать весь комментарий
18.02.2023 20:19 Ответить
*весь фронт обнюхивать
показать весь комментарий
18.02.2023 20:21 Ответить
А без цієї фотки вони би "Не обнюхивали би" сотні квадратних кілометрів у пошуках "чогось підозріло формуючого якійсь прямокутник"?
показать весь комментарий
18.02.2023 23:17 Ответить
Я не про владу, я про те показують, як за допомогою сітки-рабіци можна міскувати місце дислокації САУ.
показать весь комментарий
18.02.2023 17:50 Ответить
О визивайте негайно сбу, розвідку нацгвардію - бо в інтернеті показали нову над секретну зброю - металеву заборону сітку 😜🤣
показать весь комментарий
18.02.2023 15:39 Ответить
Да яка різниця,шо вони показують,кацапня смердюча все одно не розбере ні чого,вони до чого тупі,обізянка розумніша за цих кацапів.
показать весь комментарий
18.02.2023 16:04 Ответить
Многие разгоняют мульку что кремлевские нацисты могут начать наступление с Беларуси. Вероятнее всего бункерный больше заинтересован в оккупации херсонской, запорожской, днепропетровской, николаевской области так как ему больше всего нужно украинское зерно, так как такие ценные ресурсы позволяют этому террористу терроризировать весь мир. Вот на этих направлениях ублюдок может начать наступление, а Белорусь это скорее всего отвлекающий маневр мульку о которой разгоняют кремлевские ЦИПСО
показать весь комментарий
18.02.2023 15:28 Ответить
Так же в информационном поле появляется информация о переброске к границам Украины авиации - Это тоже относится к вбросам кремлевских ЦИПСО по нескольким причинам
1 - У рашистов нет столько пилотов, чтобы поднять в небо такое количество авиации в один момент,
2 - Нужно быть полным кретином чтобы поставить всю свою авиацию в зону ракетного поражения,
3 - У Кремля нет такого количества исправных самолетов - 50% их самолетов в полностью нерабочем или полу-рабочем состоянии
показать весь комментарий
18.02.2023 15:35 Ответить
Це інформація розвідки. На аеродромах за 200 км від кордону з Україною. Якщо їз передислокували - значить вони літають.
Пілотів у них достатньо, вони до цієї війни готувались, а не жували соплі 8 років.
Не треба недооцінювати ворога, тому що це перший крок до поразки. В нашому Генштабі це прекрасно розуміють
показать весь комментарий
19.02.2023 05:40 Ответить
а рівненська атомна що поганий козир? он з запорізькою скільки проблем
показать весь комментарий
18.02.2023 19:15 Ответить
ДЛЯ КОГО ВИ ЦЕ,показуєте мабуть для ворога.Краще показуйте тих хто краде у армії.
показать весь комментарий
18.02.2023 15:28 Ответить
Це звичайно ж показувати не варто,а тих хто краде у армії щодня показують по телезеляфоні.Зебіли радіють...
показать весь комментарий
18.02.2023 15:34 Ответить
А этого гудосого вора и так по нескольку раз в день на всех каналах показывают.
показать весь комментарий
18.02.2023 15:34 Ответить
Придаток до телесуфлера...
показать весь комментарий
18.02.2023 17:36 Ответить
не на часі
показать весь комментарий
18.02.2023 18:03 Ответить
Складається стійке враження, що справжні волонтери роблять для ЗСУ більше, ніж ті, хто при владі!
Вдячність справжнім волонтерам!
показать весь комментарий
18.02.2023 15:30 Ответить
Звісно... бо справжні волонтери не крадуть!
показать весь комментарий
18.02.2023 16:05 Ответить
А совсем настоящие волонтеры еще и базар фильтруют. Достаточно для подтверждения своей работы сообщить - бойцы попросили купить рабицу и мы ее купили. При этом показать только переданные рулоны сетки, а не процесс ее использования и описание ноухау
показать весь комментарий
18.02.2023 16:21 Ответить
А чому не вказали ще й координати розміщення наших САУ? Довбограї...
показать весь комментарий
18.02.2023 15:32 Ответить
Маскировака сеткой рабицей?????В принципе,можно если сверху кикимору кинуть......Наши это делают для защиты от ланцентов,есть много фоток как кацапские ланцеты ловяться на рабицу)))НЕ НАНОСЯ ВРЕДА......Только показуху с этого делать,наверное не правильно.
показать весь комментарий
18.02.2023 16:02 Ответить
Задовбали, скільки можна видавати інформацію, піарники довбані, давно було видно як росіянські пташки застрягали, то показали причину!
показать весь комментарий
18.02.2023 16:56 Ответить
У тому що цю інформацію оприлюднили не бачу нічого поганого. Навпаки можна понастроїти таких 200 халабуд з рабиці і закидати гілками і нехай гадають де ті Краби.
показать весь комментарий
18.02.2023 17:32 Ответить
А как отражается электромагнитная волна от сетки рабицы? Не будут ли вместо маскировки "ярко засвечены" на радарах кацапни, то что пытаются скрыть?!
показать весь комментарий
18.02.2023 17:48 Ответить
На мой взгляд пушки и танки нужно маскировать прорезинеными материалами покращенными в маскирирующий камуфляж для конкретной местности и времени года, тем самым помимо скрытия в видимом оптическом диапазоне, уменьшается эффективная повехность рассеяния узлучений от контрбатарейных радаров, а также для защитиы металла от коррозии атмосферной влаги (дождя)!
показать весь комментарий
18.02.2023 17:59 Ответить
Что ж, искусственный интелект одобрил сетку рабицу как маскировочное средтство против контрбатарейных радаров, вот его ответ:

Эффективная поверхность рассеяния электромагнитного излучения в сетке из стальной проволоки зависит от различных факторов, включая толщину проволоки, расстояние между проволоками и частоту излучения. Как правило, стальная проволочная сетка может рассеивать электромагнитное излучение в широком диапазоне углов, что делает ее эффективным средством уменьшения количества излучения, которое передается или принимается целью. С точки зрения потенциального использования в качестве средства маскировки или демаскировки металлических объектов против военных радаров, сетка из стальной проволоки может обеспечить определенный уровень защиты за счет рассеяния сигналов радара и снижения их обнаруживаемости. Однако эффективность этого подхода будет зависеть от конкретной конструкции радара и характеристик сетки из стальной проволоки. Стоит отметить, что, хотя сетка из стальной проволоки может обеспечить определенный уровень защиты от обнаружения радаров, она не является надежной, и существуют другие средства обнаружения металлических объектов, на которые не влияет использование сетки. Поэтому использование сетки из стальной проволоки в качестве средства противодействия военным противобатарейным радарам следует рассматривать как один из компонентов более широкой стратегии по снижению обнаруживаемости металлических объектов.
показать весь комментарий
18.02.2023 20:50 Ответить
повторюсь але є питання - на х вихвалятись? ну навіщо підкидувати тупим москалям ідеї.
Виявляється вони навіть на таке не здатні. До речі ідею "куль з фольгою" теж вперше озвучив наш "єксперт"
показать весь комментарий
18.02.2023 18:25 Ответить
ми ще ці гаражі придумали на початку грудня ,а тепер ці гаражі показують на весь світ щей волонтери молодці що почали помагати
показать весь комментарий
18.02.2023 21:28 Ответить
Це не будиночки а гаражі
показать весь комментарий
18.02.2023 21:42 Ответить
А может нужно МО озаботиться, к каждой гаубице - разборный стандартный комплект халабуды?
показать весь комментарий
19.02.2023 10:58 Ответить
 
 