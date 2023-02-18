Волонтеры с помощью сетки-рабицы маскируют от врага украинские САУ "Краб". ФОТО

Волонтеры собрали почти 100 тыс. грн и купили сетку-рабицу, с помощью которой на Бахмутском и Лиманском направлениях маскируют украинские пушки.

Об этом пишет в фейсбуке Сергей Гриненко, организовавший сбор, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера все забрали, а сегодня уже начали строить новые домики для крабов. Купили 200 мотков по 10м", – написал он.

Сбор Сергей начал в начале февраля. "С массовым появлением "Ланцетов", мы начали строить защитные домики для орудий из сетки. Этой сетки было достаточно много, но и пушек не так мало, и они меняют свои позиции, и потребности достаточно большие. Запасы сетки иссякают очень быстро. В округе уже куплена вся сетка. Недавно все видели фотографии, как "сетка спасла краба", а точнее как такой дом спас САУ "Краб", - писал тогда он.

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Теперь сетка будет отправлена на Бахмутское и Лиманское направления и позволит сохранить украинские пушки.









